بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله

تشير مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبّر أمام بعض الذين التقاهم، أنه التمس تنسيقاً عالياً بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، وحزب الله.

واعتبر بومبيو أن التنسيق بدا واضحاً، من خلال توزيع الأدوار في المواقف بين هذه القوى. وهذه تعكس مدى الترابط العضوي اللبناني مع الحزب، والذي شكّل حلفاً قوياً إلى جانب إيران، في مواجهة الولايات المتحدة، والتي لا بد أن يكون لها تداعيات كثيرة.

واعتبر بومبيو بشكل أو بآخر، أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعيات التطورات في المنطقة، في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لم يلتزم بالنأي بالنفس. وبالتالي، لم يعد بالإمكان التعاطي معه على هذا الأساس.

وإذا كانت هذه هي انطباعات بومبيو، وواحدة من الخلاصات الأساسية التي توصل إليها في زيارته إلى لبنان، ولقاءاته مع أركان الدولة والقيادات السياسية.. فهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تنتهج سياسات أقل تفهماً تجاه لبنان في المستقبل القريب.

لكن المصادر المتابعة نفسها، تعتبر أن نبرة بومبيو العالية، ولغته المتشددة، لا تترافق مع أي طرح سياسي واضح ولا أي خطة صريحة، لا في مواجهة إيران ولا في التعامل مع حزب الله، عدا سياسة العقوبات الاقتصادية المعروفة.