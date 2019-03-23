جبق زار مستشفى بشري الحكومي: 11 سريرا لقضاء من 22 قرية أمر غير مقبول اسحق: سنتعاون مع حزب الله في مجلس الوزراء او مجلس النواب لحل مشاكل الشعب

زار وزير الصحة العامة جميل جبق مستشفى بشري الحكومي، يرافقه مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف حلو ورئيس مصلحة الصحة في الشمال جمال عبدو، وكان في استقباله عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق، رئيس مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور يوسف طوق، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف الفخري ومنسق "القوات اللبنانية" في مدينة بشري المختار فادي الشدياق.



وكانت جولة في أقسام المستشفى اطلع خلالها جبق من طوق على الاوضاع والحاجات، وأكد تلبيته "دعوة نائبي بشري لدعم المستشفى وتأمين التجهيزات اللازمة لها"، طالبا من طوق "المشاركة في اللقاء الذي سيعقد في الوزارة الخميس المقبل لتعبئة الاستمارات المخصصة لحاجات المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الضرورية اللازمة عبر القرض المقدم من البنك الدولي لتعزيز القطاع الصحي والاستشفائي".



بعدها توجه الجميع الى مبنى مستشفى مار ماما الذي سيتم نقل المستشفى الحكومي اليه قريبا بعد تجهيز الطوارئ وغرف العناية وتأمين الاعتمادات اللازمة لعملية النقل.



وقال جبق بعد الجولة: "نحن من قلب بشري المدينة الجميلة الهادئة الوادعة التي تمثل جزءا من تاريخ لبنان وجمال طبيعته. والزيارة تأتي ضمن جولتنا على المستشفيات الحكومية، وللأسف هذا مستشفى جد متواضع لأن عدد الأسرة فيه لا يتجاوز الإحدى عشر سريرا وهو يعنى بكل القضاء أي 22 قرية وبلدة تتقاسم فقط 11 سريرا، هذا أمر غير مقبول".



أضاف: "أتكلم من هنا من المبنى الجديد الذي يحتاج أشياء كثيرة، ومن المفترض أن يتم تجهيزها في أقرب وقت، لأن هناك حاجة ملحة لحل هذا الموضوع. الخميس سيأتي رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف طوق الى الوزارة لنكمل كل الإجراءات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء والمباشرة بالعمل".



اسحق



بدوره قال إسحق: "بإسمي وبإسم النائبة ستريدا جعجع نرحب بمعالي الوزير في مدينة بشري والمنطقة، ونؤكد على التعاون بيننا وبينكم في مجلس الوزراء او مجلس النواب لنساعد أهلنا، خصوصا في المناطق البعيدة، ليكون لديهم مستشفيات حكومية تستطيع أن تخدمهم، خصوصا في ظل الوضع الإقتصادي الصعب، ونتمكن من تأمين مكان يساعدهم في الإستمرار بمواجهة الصعاب في لبنان".



وردا على سؤال حول التنسيق مع "حزب الله" قال: "الجميع يعلم بأننا نفصل بين الخلاف الإستراتيجي مع حزب الله، وبين وجوده في لبنان بتمثيله شريحة كبيرة جدا، لهذا لسبب نحن سنتعاون معه إن كان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب لحل كل المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني".



وحول مقاطعة "القوات" العشاء الذي اقامه النائب معوض على شرف وزير الخارجية الاميركي، أجاب: "المقاطعة كانت للمضيف خصوصا بعد المواقف التي اطلقها حول الوزير حاصباني".



جبق



وتوجه جبق الى الإعلاميين، قائلا: "أريد التعليق على هذا الأمر بكلمتين، يجب أن تفهموا جميعا ان لبنان هو لبنان بكل مساحته، بال 10452 كلمترا مربعا، جميعنا لبنانيون ويجب أن نتعاون مع بعضنا لأن هذا الوطن نهائي لنا وليس لدينا بديل عنه، فالخلاف السياسي دعوه بعيدا عن الأوضاع التي لها علاقة بإنماء الشعب اللبناني وتلبية حاجاته".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الوكالة الوطنية للاعلام