- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- حزب الله يولم لمايك بومبيو
- صور لمنقبة ترقص البالية تطرح التساؤلات بين الناس.. وهذا رد المصور السعودي
- هل نحن بحاجة لنظام ديمقراطي جديد يراعي مصالح الأجيال المقبلة؟
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- ما بين النظام السوري والجولان
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
- يحيى مولود أعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس: صوتوا معارضة
- بومبيو: لبنان قد يدفع ثمناً باهظاً!
- قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم
- جبق زار مستشفى بشري الحكومي: 11 سريرا لقضاء من 22 قرية أمر غير مقبول اسحق: سنتعاون مع حزب الله في مجلس الوزراء او مجلس النواب لحل مشاكل الشعب
- صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة
- بخدعة "بارعة".. طفل مصري ينقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا
- قوات سوريا الديمقراطية تعلن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سقوط آخر معاقله في الباغوز
- بعيدا عن الأنظار ومحاطا بفريق قانوني.. كيف استقبل ترامب انتهاء تحقيقات مولر؟
- سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها
- شاطئ نيسي في قبرص
- بالفيديو: مرمريس قرية Selimiye - تركيا
- بالفيديو: مرمريس - تركيا
- لحظة انفجار مروّع لمصنع في الصين.. هزّ الأرض وقتل العشرات
- انتحار طالبة أميركية بعد نجاتها من "مذبحة المدرسة"
- السبب الحقيقي لغرق سفينة تايتانيك!
- بعد اتهامها بتهديد الأمن القومي المصري... محامي شيرين عبد الوهاب يهدد
- إصابة ميسي في عودة مخيبة للأرجنتين بهزيمة 3-1 أمام فنزويلا
- النفط يواصل التراجع من أعلى مستوياته في 2019 متأثرا بمخاوف بشأن الطلب
- بومبيو يشنّ الهجوم الأعنف على "حزب الله"
- رسالة نارية من بومبيو الى "حزب الله".. ولبنان يؤكد أولوية الإستقرار
- خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر
- لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في الحكومة!
- لبنان أمام خيارات مستحيلة؟
- ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟
- فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح
- المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
- عربيّتان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب وإلهان عمر
- بومبيو يهدّد لبنان: النازحون لن يعودوا
- هجوم دبلوماسي أميركي في لبنان: إخراج إيران وفكفكة حزب الله
- سلامة يضغط على الحكومة... لمصلحة المصارف: وزير المال يعلّق الإنفاق!
- السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟
- فضيحة الفساد القضائي: استدعاء سبعة قضاة إلى التفتيش وملاحقة محاميَين
- هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟
- مولر يسلم تقريره عن التدخل الروسي ومطالب بالكونغرس لكشف فحواه
- اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»! ...الكاتب:
-
ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟ ...الكاتب:
-
عون سيواجه بومبيو بالمثل ...الكاتب:
-
زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية ...الكاتب:
-
طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل ...الكاتب:
-
تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل” ...الكاتب:
-
عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة ...الكاتب:
-
واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار ...الكاتب:
-
حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا ...الكاتب:
-
هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هل بدأت الضغوط على الحريري؟ ...الكاتب:
-
جنبلاط يفكّ الحصار ...الكاتب:
-
الحكومة تخطّت مطب التعيينات.. فهــل من مفاجآت؟ ...الكاتب:
-
جولة مع جعجع في التعيينات والنازحين.. وقبلة ...الكاتب:
-
الفساد الصغير بديلاً عن الفساد الكبير ...الكاتب:
-
عودة فاقعة إلى تسعينيات المحاصصة ...الكاتب:
بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
ضجيج النائبة بولا يعقوبيان، الذي بات مبتذلاً في كثرة المهاترات المصاحبة له، حوّل حربها على الفساد إلى نسخة رديئة، حتى في معيار "الشعبوية".
هكذا لم تمض 24 ساعة على حادثة خروجها المحرج من قرية "معركة"، حتى ظهرت في قرية جنوبية أخرى، في مشهد وخطبة فاقعين بسمات مسرفة بـ"المداهنة" والرياء الشعبوي.
وإذ ننام على تصريحات تشنّ من خلالها يعقوبيان حرباً على جميع قوى السلطة، تحت شعار "كلن يعني كلن"، نستيقظ على تصريحات أخرى نراها تحيي فيها بعض قوى السلطة ونوابها.
ما حدث في الاستقبال الذي جهّزته لها "ثانوية أجيال المستقبل" في قرية البازورية، يوم الجمعة في 22 آذار، يمحو بكلمات قليلة "تاريخ" هذه النائبة السياسي. وقفت وحيّت نائب حزب الله نواف الموسوي. وراحت بها الحماسة والاندفاع إلى القول: "قليلون النواب غير المدعوين على العشاء مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. فوسام على صدري بأن لا أكون مدعوة إليه". وإذ يبادر مستضيفها مدير الثانوية إلى القول مرحباً: "غيرك معزوم عند بومبيو وأنت معزومة في ضيعة السيد حسن نصر الله".. تنبري إلى اصطناع الابتسامات مرددة: "بيشرفني. شكرا وتحية لكل مقاوم في هذه الأرض".
وهذا الكلام، علاوة عن كونه بطاقة مرور خضراء للحزب للإنضمام إلى نادي يعقوبيان وشركائها في محاربة الفساد، يحمل إهانة متعمدة باسلوب اللغة الغوغائية لـ"الممانعة"، في تحقير وتخوين من يلبي دعوة العشاء على مائدة الوزير الأميركي. وهنا، ليس ضرورياً سرد أرشيف العشاءات المماثلة التي لبّتها الإعلامية والنائبة، فالذاكرة ليست قصيرة إلى هذا الحد.
وإذ كان أهل المقاومة وممثلوها يحق لهم التنديد ببومبيو وعشائه وضيوفه، انسجاماً مع الذات ومع سياستهم، فإن يعقوبيان هنا تتلبس دوراً جديداً وموقفاً، من الصعب وصفه منسجماً مع ذاتها. ولسنا ندري إن كان هذا "التلبس" مقنعاً لجمهور المقاومة، وينطلي عليهم "الدور".
إذاً، من الآن فصاعداً، "المقاوِمة" بولا يعقوبيان، ستستثني حزب الله من الفساد، أو ربما باتت تصنفه خارج أحزاب السلطة، التي تدعي أنها تعمل على مواجهتها ومحاربتها. وربما تعتقد يعقوبيان أن هذا الحزب الذي يشكل عمق السلطة، بجبروته، وسلاحه، وتغلغله في جميع الإدارات والأجهزة، والذي يستطيع تعطيل أي قرار في البلد، عبارة عن جمعية خيرية أو مدنية، كتلك التي تتظلل يعقوبيان بها، في معاركها ضد أحزاب السلطة.
وعندما يواجهها متتبعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بتناقضات أقوالها وأفعالها، وعدم صدق ادعائها، تنبري للدفاع عن نفسها متهمة أحزاب السلطة بفبركة فيديوهات وتعليقات أو اجتزاء لكلامها، كما علّقت على الفيديو الذي تناقلته الناس عن خطابها في البازورية، رغم أنها قالت ما قالته "بعظمة لسانها".
وعلى هذا النحو، نتأكد مرة أخرى، أن مخاتلة الحراك المدني في السنوات الماضية، وتمنعه عن قول سياسي واضح، ما كان سوى وجه من أوجه "النفاق" والوصولية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
- يحيى مولود أعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس: صوتوا معارضة
- بومبيو: لبنان قد يدفع ثمناً باهظاً!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)