- لم تتحمل رحيل صديقتها.. فانتحرت
- فيديو من داخل الباخرة النرويجية يرصد لحظات الذعر والتحطم
- بومبيو ألهب الساحة ومشى والجبل يكرّس آخر المصالحات
- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- حزب الله يولم لمايك بومبيو
- لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟
- صور لمنقبة ترقص البالية تطرح التساؤلات بين الناس.. وهذا رد المصور السعودي
- هل نحن بحاجة لنظام ديمقراطي جديد يراعي مصالح الأجيال المقبلة؟
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- ما بين النظام السوري والجولان
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 24, 2019
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
- يحيى مولود أعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس: صوتوا معارضة
- بومبيو: لبنان قد يدفع ثمناً باهظاً!
- قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم
- جبق زار مستشفى بشري الحكومي: 11 سريرا لقضاء من 22 قرية أمر غير مقبول اسحق: سنتعاون مع حزب الله في مجلس الوزراء او مجلس النواب لحل مشاكل الشعب
- صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة
- بخدعة "بارعة".. طفل مصري ينقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا
- قوات سوريا الديمقراطية تعلن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سقوط آخر معاقله في الباغوز
- بعيدا عن الأنظار ومحاطا بفريق قانوني.. كيف استقبل ترامب انتهاء تحقيقات مولر؟
- سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها
- شاطئ نيسي في قبرص
- بالفيديو: مرمريس قرية Selimiye - تركيا
- بالفيديو: مرمريس - تركيا
- لحظة انفجار مروّع لمصنع في الصين.. هزّ الأرض وقتل العشرات
- انتحار طالبة أميركية بعد نجاتها من "مذبحة المدرسة"
- السبب الحقيقي لغرق سفينة تايتانيك!
- بعد اتهامها بتهديد الأمن القومي المصري... محامي شيرين عبد الوهاب يهدد
- إصابة ميسي في عودة مخيبة للأرجنتين بهزيمة 3-1 أمام فنزويلا
- النفط يواصل التراجع من أعلى مستوياته في 2019 متأثرا بمخاوف بشأن الطلب
- بومبيو يشنّ الهجوم الأعنف على "حزب الله"
- رسالة نارية من بومبيو الى "حزب الله".. ولبنان يؤكد أولوية الإستقرار
- خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر
- لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في الحكومة!
- لبنان أمام خيارات مستحيلة؟
- ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟
- فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح
- المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
- عربيّتان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب وإلهان عمر
- بومبيو يهدّد لبنان: النازحون لن يعودوا
- هجوم دبلوماسي أميركي في لبنان: إخراج إيران وفكفكة حزب الله
- سلامة يضغط على الحكومة... لمصلحة المصارف: وزير المال يعلّق الإنفاق!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»! ...الكاتب:
-
ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟ ...الكاتب:
-
عون سيواجه بومبيو بالمثل ...الكاتب:
-
زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية ...الكاتب:
-
طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل ...الكاتب:
-
تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل” ...الكاتب:
-
عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة ...الكاتب:
-
واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار ...الكاتب:
-
حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا ...الكاتب:
-
هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هل بدأت الضغوط على الحريري؟ ...الكاتب:
-
جنبلاط يفكّ الحصار ...الكاتب:
-
الحكومة تخطّت مطب التعيينات.. فهــل من مفاجآت؟ ...الكاتب:
-
جولة مع جعجع في التعيينات والنازحين.. وقبلة ...الكاتب:
-
الفساد الصغير بديلاً عن الفساد الكبير ...الكاتب:
-
عودة فاقعة إلى تسعينيات المحاصصة ...الكاتب:
لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟
تحت عنوان "لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟" كتبت صحيفة "التمدّن" الطرابلسية: "يتساءل كثيرون عن السبب الذي دفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى عدم خوض المعركة الانتخابية النيابية الفرعية المقبلة في طرابلس، عبر ترشيح أحد المقربين منه أو من "تيار العزم"، خاصة انه قد تمكن في الانتخابات النيابية الماضية من تحقيق أرقام عالية، وبالأخص في مدينته طرابلس، مما مكّنه من تشكيل كتلة نيابية وازنة تضم 4 نواب من أصل ثمانية نواب هم اجمالي العدد في عاصمة الشمال.
والسؤال الذي طُرح وقتها كان حول السبب في عدم خوض المعركة، علماً ان ميقاتي هو صاحب أعلى رقم في لبنان لجهة الناخبين السنة، وطرابلس هي بمثابة أكبر تجمع للمواطنين من هذه الطائفة.
أكدت أوساط سياسية مطلعة ان الرجل لم يكن يتهيب الموقف بدافع الخوف من فشل يصيب مرشحه، خاصة انه من المعروف ان رئيس الحكومة السابق يستند في حركته السياسية على الثبات المنهجي لناخبيه وداعميه بسبب المؤسسات التي يرعاها وشبكة العلاقات التي ينسجها، ولا يستند ابداً على مفهوم المزاج الانتخابي الذي يعتمد فكرة "خلق الجو" وتوجيه الرياح، ولو كان ذلك عبر رفع الشعارات وإثارة الغرائز.
لذلك فإن ميقاتي يعرف سلفاً من هم الذين سيصوتون لصالحه أو لصالح من يرشح، لأن حركته منهجية وغير هوائية.
إذاً، لماذا أحجم ميقاتي عن خوض المعركة عبر من يمثله، بل بادر منذ اليوم الأول إلى إعلان انفتاحه على رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال في إحدى المرات "أنا والحريري في مركب واحد في ما يتعلق بانتخابات طرابلس".
اعتبر ميقاتي ان الظرف الحالي لا يسمح بخوض معارك جانبية، بل قد يكون مضراً الذهاب إلى منازلة بينه وبين الحريري، بعدما شهدت الاشهر الماضية تفاهماً بين الرجلين عبّده رئيس الحكومة السابق عبر وقوفه بقوة إلى جانب رئيس الحكومة المكلف (وقتها)، سعد الحريري، بوجه كل التجاوزات التي حصلت بحق صلاحيات رئاسة الحكومة، وبوجه الأعراف التي جرت محاولات لفرضها، وبوجه التعدي الذي حصل على الدستور وميثاق الطائف. ثم جاء تشكيل الحكومة وحصل تمثيل لـ "تكتل الوسط المستقل" الذي يرأسه ميقاتي، فتولى الوزير عادل أفيوني وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلومات ممثلاً هذا "التكتل" وميقاتي نفسه.
أما السبب وراء تجنب ميقاتي خوض غمار الانتخابات الفرعية بمواجهة الحريري فيعود إلى انه اعتبر ان طرابلس لا تحتاج اليوم إلى المزيد من الشرذمة، وان حصول مواجهة بينه وبين الحريري قد يؤدي إلى تراجع كبير في تنفيذ المشاريع المقررة للمدينة بل قد تدخل هذه المشاريع في زواريب الخلافات السياسية مما قد يطيح بها ويعيدنا إلى نقطة الصفر.
هذا التوجه، من قبل ميقاتي، سعى الرجل منذ اليوم الأول إلى تعميمه، فتواصل مع الرئيس الحريري ومع رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ومع وزير العدل السابق أشرف ريفي وكذلك مع النائب فيصل كرامي، سعياً إلى تجنيب المدينة معركة قد تكون بغنىً عنها.
وهو في الكلمة التي ألقاها خلال رعايته اللقاء السنوي لـ "قطاع العزم للتعليم المهني" استنكر ان "يكون حظ هذه المدينة دائماً الانخراط في المعارك والشرذمة" معتبراً ان "معركته هي معركة طرابلس، فليس لنا هم إلاّ استقطاب الاعمار والانماء والازدهار إلى هذه المدينة". وعن مسألة "الزعامة" قال: "عن اية زعامة نتحدث في بلد تبكي فيه الأم التي لا تملك فيه بدل إيجار منزلها والأب الذي يتوسل هنا هناك لدفع أقساط مدارس أبنائه فيما تغيب فرص العمل ويعجز الناس عن دفع بدلات الماء والكهرباء؟ أية زعامة وأي بلد إذا لم نعمل سوياً يداً واحدة، فيما حضورنا في المدينة لا يتأثر بعدد النواب".
ومن هذا المنطلق ثمّن ميقاتي اللقاء الذي تم في دارة السنيورة وجمع الحريري وريفي بوجود الوزير رشيد درباس. وجدد التأكيد انه على تفاهم ثابت مع الحريري".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بومبيو ألهب الساحة ومشى والجبل يكرّس آخر المصالحات
- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)