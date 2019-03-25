- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- سائح من الشرق الأوسط
- القوات تفتح النار على «الطاقة»
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
- نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
- بومبيو يعطي بيروت الفرصة الأخيرة للابتعاد عن طهران!
- «ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»
- الخلوي الذي يبيض ذهباً
- أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة
- مرج بسري ممنوع على الشعب... ونوابه
- 21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف لبنان!
- الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان
- سوليدير: القبض على قلب بيروت
- «مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع
- «بلوكات» حول مخيم المية ومية: إجراء أمني أم جدار فصل؟
- «أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: جلسة استماع علنيّة أمام برلمان موصد
- «استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي
- توقعات الأبراج ليوم March 25, 2019
- عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل للسلام
- لوباريزيان: بعد إعلان هزيمة تنظيم الدولة.. أين البغدادي؟
- "كيف تروج لمجزرة؟".. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا
- طيف تصريحات بومبيو يرافق عون إلى موسكو اليوم
- زمن الخيارات الصعبة في لبنان
- الضغوط الأميركية على حزب الله تكبل لبنان
- يالطا جديدة نتاج صراع العتبات هل تنفلت السياسة الأردنية من قيود تقيّدها؟
- مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية في قضية قتل خاشقجي
- وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في حب شرطية نيوزيلندا؟
- لم تتحمل رحيل صديقتها.. فانتحرت
- فيديو من داخل الباخرة النرويجية يرصد لحظات الذعر والتحطم
- بومبيو ألهب الساحة ومشى والجبل يكرّس آخر المصالحات
- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- حزب الله يولم لمايك بومبيو
- لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟
- صور لمنقبة ترقص البالية تطرح التساؤلات بين الناس.. وهذا رد المصور السعودي
- هل نحن بحاجة لنظام ديمقراطي جديد يراعي مصالح الأجيال المقبلة؟
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- ما بين النظام السوري والجولان
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 24, 2019
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
- يحيى مولود أعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس: صوتوا معارضة
- بومبيو: لبنان قد يدفع ثمناً باهظاً!
- قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم
-
نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟ ...الكاتب:
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق ...الكاتب:
-
الخلافات الدرزية "أصعب" من قداس دير القمر ...الكاتب:
-
ما هو الـ"New Deal" الذي يتأبطه بومبيو؟ ...الكاتب:
-
زيارة بومبيو: نجدةُ الحليف! ...الكاتب:
-
المصالحة أنجزت في 2001... ونقطة على السطر ...الكاتب:
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»! ...الكاتب:
-
ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟ ...الكاتب:
-
عون سيواجه بومبيو بالمثل ...الكاتب:
-
زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية ...الكاتب:
-
طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل ...الكاتب:
-
تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل” ...الكاتب:
-
عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة ...الكاتب:
نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
في أيار/مايو الماضي، حوّلت الحكومة اللبنانية العقد الموقّع مع شركة «J&P Avax» اليونانية، لإنتاج الطاقة في معمل دير عمار-2، من عقد أشغال إلى عقد BOT لمدّة 20 عاماً.
يعود المشروع إلى عام 2013 عندما فازت الشركة بمناقصة لبناء معمل إنتاج طاقة بقدرة 569 ميغاواط بقيمة 470 مليون دولار. لتبدأ لاحقاً رحلة الانتكاسات: نشب خلاف حول مصدر تمويل المشروع (عبر سندات خزينة أو بقروض خارجية)، وتطوّرت الأمور إلى أن عُلِّق تنفيذه لعدم وضوح الجهة المُفترض أن تسدّد الـ TVA، وإن كانت هذه الضريبة مُحتسبة ضمن السعر الذي فازت الشركة على أساسه أم لا... بالنتيجة، أدّى سوء إدارة الملف إلى ترتيب أعباء مالية على الخزينة العامّة، بعد أن لجأت الشركة إلى المحاكم الدولية ورفعت دعوى ضدّ الدولة اللبنانية للمطالبة بتعويضات عن تأخّر الأشغال.
اليوم، تبرز تساؤلات عدّة حول شكل العقد الجديد ومضمونه. فالشركة اليونانية لم يعد بإمكانها تنفيذ العقد كونها تعاني من تعثّر مالي دفعها إلى التخلّي عن مشاريع عدّة في العالم. لكن في لبنان الوضع مختلف؛ دخلت الشركة في عملية لبيع أصولها وتحويل أجزاء من العقد إلى شركة حديثة المنشأ، لتكون الجهة المموّلة والمنفّذة لدير عمار-2!
فهل يجوز الاستمرار في التعاطي مع شركة هي غير الشركة التي فازت بالمناقصة أساساً؟
هل يجوز لمجلس الوزراء تغيير صيغة العقد الأساسي وشروطه؟ ألا يتحوّل إلى عقد رضائي يمنح الشركة امتيازاً من دون العودة إلى مجلس النواب كما تُلزم المادة 89 من الدستور؟
لمَ لم تطلق مناقصة جديدة؟وعلى أي أساس تمّ تقييم عرض الشركة واعتباره الأوفر طالما لم يوجد منافسون لها؟
صفر مخاطر وأعباء!
يُحدّد العقد سعر الكيلوواط/ ساعة بنحو 2.95 سنت (من دون سعر الفيول). وعلى مدار 20 عاماً، ستقوم الشركة ببيع الطاقة المُنتجة في المعمل إلى مؤسّسة كهرباء لبنان.
في المبدأ، يجدر بهذا السعر أن يشمل كلّ عناصر الاستثمار التي تُحدّد الجدوى الاقتصادية، بما في ذلك المعدّات (كلفة التحويل)، والصيانة والتشغيل، والأرض، والفيول... وهو ما يظهر بأنه سعرٌ منخفض. إلّا أن تفنيد تفاصيل الاستثمار يقود إلى خلاصة وحيدة: السعر المعروض يحقّق هوامش عالية من الأرباح.
كيف؟ وفقاً لشروط العقد، لن تتحمّل الشركة تكلفة الأرض والفيول، وهما العنصران الأغلى في عملية إنتاج الطاقة. فالمعمل سيُبنى على أرض تملكها الدولة وستُمنحها للشركة مجّاناً طوال فترة العقد باعتبار أن المشروع هو استثمار عامّ، وكذلك ستؤمّن الدولة الفيول وتدفع ثمنه!
عملياً، تتيح هذه الشروط استرداد رأس المال المُستثمر خلال فترة قصيرة مقارنة بالمشاريع العاملة وفق تقنيات مشابهة. بمعنى آخر، سيستعيد المستثمرون 520 مليون دولار (470 مليوناً ثمن بناء المعمل في فترة قصيرة، مضافاً إليها، ومن دون أي تبرير، مبلغ 50 مليون دولار ستحصل عليها الشركة اليونانية لقاء سحب دعوى التحكيم الدولي)، وبما أن العقد سيمتدّ لـ20 عاماً، وهي فترة طويلة، فإن الإيرادات المُحقّقة خلالها، بعد استرداد كلفة الاستثمار، ستنطوي على ربح شبه صاف.
يُظهر هذا المسار أن كلفة الشراكة مع القطاع الخاص باهظة جدّاً وتتحمّلها الخزينة ودافعو الضرائب. وهو عكس ما يروَّج له داعمو الشراكة عن أنها نموذج يتيح تقاسم المخاطر بين الدولة وشريكها الخاص ويخفّض العجز ويقلّص الإنفاق. فطالما أن الدولة ستمنح الشريك الخاص أرضاً لبناء المعمل عليها، وتشتري له الفيول لتحويله إلى طاقة في المعمل، ومن ثمّ تشتري منه الطاقة المُنتجة لتبيعها إلى المشتركين وتحصّل منهم ثمنها، وتتحمّل وحدها مخاطر الهدر التقني في الشبكات المُتهالكة واحتمال تخلّف مشتركين عن الدفع، في حين لا يقوم الشريك الخاص سوى بتحويل الفيول إلى طاقة يبيعها للدولة بسعر يحقّق له الربح. كيف يكون تقاسم المخاطر، وكيف يخفّض العجز؟
أين المخرج؟
إذا كانت الشراكة مع القطاع الخاص أمراً لا مفرّ منه وفق «فلسفة سيدر» و«رؤية ماكينزي» بحجّة النهوض بالبلاد، فمشروع دير عمار-2 لا يمثّل النموذج الصالح لذلك ولا يُحدث الإصلاح المنشود.
فقط وجود إدارة استباقية شفّافة للعقود الخاصّة يمكن أن يحدّ من التبعات المُكلفة؛ بمعنى لو تمّت إدارة الملف بجدّية منذ البداية، لكان بالإمكان إجبار الشركة على مباشرة التنفيذ ومن ثمّ إيجاد حلول لموضوع الـ TVA، أو فسخ العقد ببساطة وإجراء مناقصة جديدة وعدم هدر الوقت وتكبيد الدولة خسائر بملايين الدولارات. أمّا حالياً، فتتطلّب حماية المصلحة العامّة، وحفظ دور الدولة كسلطة قرار ومرجعية لا كشريك تجاري، وسلوك طريق الإصلاح، اعتماد مبدأ المناقصات العمومية وفق نظام تنافسي واضح وشفّاف، يسمح بالحصول على أفضل المعايير التقنية وأفضل الأسعار، ويحدّ من المخاطر والأعباء.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- القوات تفتح النار على «الطاقة»
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
- نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
- بومبيو يعطي بيروت الفرصة الأخيرة للابتعاد عن طهران!
- «ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»
- الخلوي الذي يبيض ذهباً
- أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة
- مرج بسري ممنوع على الشعب... ونوابه
- 21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف لبنان!
- الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)