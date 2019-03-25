- إستياء في المناطق الشعبية الطرابلسية: لماذا لم يقف المستقبل ومرشحته على خاطرنا؟
- هكذا يصارح الرئيس نجيب ميقاتي كوادر العزم
- بومبيو يكشف عن لائحة عقوبات قريبة تطال حلفاء «حزب الله»
- لجم العجز أصبح مسألة وجود
- كارثة بيئية تهدّد الأهالي والأراضي في دير الأحمر وقرى مجاورة
- عون في موسكو اليوم... نازحون ونفط ولا اتفاقات عسكرية
- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- سائح من الشرق الأوسط
- القوات تفتح النار على «الطاقة»
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
- نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
- بومبيو يعطي بيروت الفرصة الأخيرة للابتعاد عن طهران!
- «ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»
- الخلوي الذي يبيض ذهباً
- أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة
- مرج بسري ممنوع على الشعب... ونوابه
- 21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف لبنان!
- الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان
- سوليدير: القبض على قلب بيروت
- «مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع
- «بلوكات» حول مخيم المية ومية: إجراء أمني أم جدار فصل؟
- «أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: جلسة استماع علنيّة أمام برلمان موصد
- «استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي
- توقعات الأبراج ليوم March 25, 2019
- عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل للسلام
- لوباريزيان: بعد إعلان هزيمة تنظيم الدولة.. أين البغدادي؟
- "كيف تروج لمجزرة؟".. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا
- طيف تصريحات بومبيو يرافق عون إلى موسكو اليوم
- زمن الخيارات الصعبة في لبنان
- الضغوط الأميركية على حزب الله تكبل لبنان
- يالطا جديدة نتاج صراع العتبات هل تنفلت السياسة الأردنية من قيود تقيّدها؟
- مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية في قضية قتل خاشقجي
- وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في حب شرطية نيوزيلندا؟
- لم تتحمل رحيل صديقتها.. فانتحرت
- فيديو من داخل الباخرة النرويجية يرصد لحظات الذعر والتحطم
- بومبيو ألهب الساحة ومشى والجبل يكرّس آخر المصالحات
- بولا يعقوبيان.. علَم على فساد السياسة وتهافتها
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- حزب الله يولم لمايك بومبيو
- لماذا أَيّد ميقاتي استعادة "المستقبل" للمقعد النيابي في طرابلس؟
- صور لمنقبة ترقص البالية تطرح التساؤلات بين الناس.. وهذا رد المصور السعودي
- هل نحن بحاجة لنظام ديمقراطي جديد يراعي مصالح الأجيال المقبلة؟
- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- ما بين النظام السوري والجولان
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
-
نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟ ...الكاتب:
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق ...الكاتب:
-
الخلافات الدرزية "أصعب" من قداس دير القمر ...الكاتب:
-
ما هو الـ"New Deal" الذي يتأبطه بومبيو؟ ...الكاتب:
-
زيارة بومبيو: نجدةُ الحليف! ...الكاتب:
-
المصالحة أنجزت في 2001... ونقطة على السطر ...الكاتب:
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»! ...الكاتب:
-
ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟ ...الكاتب:
-
عون سيواجه بومبيو بالمثل ...الكاتب:
-
زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية ...الكاتب:
-
طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل ...الكاتب:
-
تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل” ...الكاتب:
-
عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة ...الكاتب:
لجم العجز أصبح مسألة وجود
أكثر من 30 مليار دولار أميركي هو مجموع العجز التراكمي بين العامين 2012 و2018. هذا الرقم الهائل كان ليُعطي حجم إقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لو تمّ استثماره في الإقتصاد اللبناني. فيما الواقع يُظهر مدى أهمية لجم العجز وضرورة القيام بإصلاحات لتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر».
تنصّ النظرية الإقتصادية على أنّ حجم العجز في موازنة العام الحالي يتأثر بشكل مباشر بحجم العجز في العام السابق. وبالتالي، نظراً إلى أنّ حجم العجز في العام 2018 يفوق الـ 6.3 مليارات دولار أميركي، من المُتوقع أن يتخطّى عجز موازنة العام 2019 الـ 8.9 مليارات دولار أميركي في غياب أيّة إجراءات تصحيحية. هذا الأمر، في حال حصوله، سيُشكّل ضربة كبيرة للمالية العامّة والإقتصاد. من هذا المُنطلق هناك إستحالة عملية للإستمرار على هذا النهج!
المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل بتاريخ 22 آذار 2019، والتي يطلب فيها من جميع مراقبي عقد النفقات وقف الحجز كليًا لمختلف أنواع الإنفاق بإستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، تذهب بالإتجاه الصحيح من ناحية تجميد الإنفاق العام باستثناء الأجور، بانتظار ما ستؤول إليه موازنة العام 2019. ولكنّها لا تُشكّل حلاً لأزمة الإنفاق العام.
ويبقى السؤال عن إمكانية تطبيق هذه المذكرة بشكل شامل من دون أي استثناءات؟
نصّت المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية تاريخ 30/12/1963 على أنّ «كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات».
لكن هذه المادّة أعطت إستثناء للحالات المُستعجلة الطارئة ضمن إطار ضيّق وليس شاملاً. وبالتالي يُمكن إعتبار أنّ أي عملية صرفّ (من دون تأشير مراقب عقد النفقات) تتخطّى الإطار الضيّق هي عملية غير قانونية.
هذا الإجراء إذا ما طُبّق بشكل كامل على كل وزارات ومؤسسات الدوّلة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، سيسمح بتوفير 400 مليون دولار أميركي شهرياً، أي ما يوازي مليار دولار أميركي حتى إقرار موازنة العام 2019 في شهر أيار المُقبل.
لكن في الوقت نفسه سيُقلّل هذا الإجراء من فعالية الإدارة العامة التي تفتقد أصلًا إلى الفعالية نظرًا إلى تفشّي الحماية السياسية لموظفي القطاع العام، والذي ينتج منه غياب المحاسبة وبالتالي هدر وفساد أدّى إلى بلوغ عجز الموازنة هذا المستوى التاريخي.
بلغ عجز الموازنة السنوي التراكمي منذ العام 2012 وحتى 2018 أكثر من 30 مليار دولار أميركي، رقم يتخطّى ثلاث مرّات تقريباً حجم القروض الممنوحة في مؤتمر «سيدر».
ولكن أين صُرفت هذه الأموال وماذا لو تمّ إستثمارها في الماكينة الإقتصادية؟
إنفاق هذه الأموال ذهب إلى كل بنود الموازنة، ولكن بنسب مختلفة، منها ما هو هدر ومنها ما هو فساد ومنها ما هو نتاج الهدر والفساد مثل خدمة الدين العام.
ولو كانت الإدارة العامّة فعّالة لما كنا وصلنا إلى هذا الحدّ من العجز، نظرًا إلى أنّ قانون المحاسبة العمومية وعلى الرغم من قِدَمه (1963)، يبقى قانوناً فعّالاً وتطبيقه يُحافظ على المال العام.
لكن، الجواب على هذا السؤال يبقى رهن السلطة القضائية التي من مهامها الإجابة عن كل الأسئلة.
وبفرضية أنّ هذا العجز تمّ استخدامه كإستثمارات في الماكينة الاقتصادية، كم كان سيكون حجم الإقتصاد اللبناني؟
لقد قمنا بمحاكاة لما كان سيكون عليه الناتج المحلّي الإسمي في العام 2018 إذا ما استثمرنا في الإقتصاد العجز المُسجّل كل عام في حسابات الدوّلة من العام 2012 وحتى العام 2017 أي ما يوازي 23.87 مليار دولار أميركي. واعتبرنا أنّ كل المُتغيّرات الإقتصادية والمالية الأخرى بقيت على حالها باستثناء البعض منها كالتضخّم.
وتوصّلنا إلى أنّ حجم الإقتصاد اللبناني في نهاية العام 2018 كان ليكون أكثر من 100 مليار دولار أميركي! نعم أكثر من 100 مليار د.أ وهذا بفرضية أن لا إستثمارات أخرى من القطاع الخاص أو إستثمارات أجنبية مباشرة.
بالطبع هذا الأمر مُحزن ويطرح أهمية الإدارة الإقتصادية الحكيمة في لبنان، ويؤكّد في الوقت نفسه المقولة الإقتصادية أن لا نمو إقتصادياً من دون إستثمارات.
إستثمارات مؤتمر «سيدر» تنتظر الإصلاحات الجدّية في موازنة الدوّلة للعام 2019. لكن وضع الموازنة ما زال يواجه صعوبات كثيرة، على رأسها ملف الكهرباء، وبالتالي لن يكون هناك إقرار لأية موازنة من دون الإتفاق على حل لكل المشكلات والملفات الأخرى.
وهنا الخوف من أن تعمد القوى السياسية إلى ربط كل الملفات ببعضها البعض (سياسية، إدارية، إقتصادية ومالية) وهذا يعني أن هناك مخاوف من إنقضاء قسم كبير من العام 2019 قبل إقرار موازنته، أي أنّ الإجراءات التي ستُتّخذ فيها ستكون ضعيفة للجم العجز.
وقد يقول البعض إنّ المهم هو الوصول إلى موازنة إصلاحية جدّية بغض النظر عن توقيت إقرارها. إلّا أنّ ما يجب قوله في هذه الحالة، انّ لبنان لا يملك ترف الوقت، لأنّ عدّاد العجز وبالتالي الدين العام يدور. من هنا نرى أهمية القرار الذي اتخذه وزير المال بإيقاف الإنفاق علّه (بنظرنا) يؤدّي إلى ضغط على الطبقة السياسية لإقرار الموازنة بسرعة أكبر.
باعتقادنا، التحدّي الأكبر للحكومة هو الوصول إلى موازنة تحوي عجزاً مساوياً بالحدّ الأعلى لعجز موازنة العام 2018، فهذا الأمر بحدّ ذاته هو مُعجزة إذا ما تمّ الوصول إليه. ويبقى السؤال، كيف يُمكن للحكومة تحقيق هذا الأمر؟
النموذج الهولندي يُعطي فكرة واضحة عن الإجراءات التي يُمكن للحكومة إتباعها. ومن هذه الإجراءات، أن تعمد الحكومة إلى خفض كل بنود الموازنة (دون إستثناء) بنسبة معيّنة (1 إلى 2%) مقارنة بالموازنة المُحقّقة في العام 2018.
والإجراء الآخر ينصّ على مُعالجة البنود بشكل مُنفصل، أي أخذ القرار بخفض بند الكهرباء بنسبة معينة، وبند الإنفاق التشغيلي بنسبة معينة وهكذا دواليك.
في الوقت نفسه تعمد الحكومة إلى مكافحة الهدر والفساد. إذ منها ما يُعطي نتيجة فورية (مثل التهريب الجمركي والتوظيف في الدولة) ومنها ما يُعطي مفعولاً على الأمد البعيد (التهرّب الضريبي).
بالتوازي مع هذه الخطوات، تظهر الحاجة بحسب مشروع الموازنة إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة بهدف تحقيق الهدف المنشود أي لجم العجز.
في الختام، يجب التنبّه الى أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة خطرة ماليًا على لبنان، وقدّ تؤدّي إلى نتائج غير محمودة إذا تمّ التأخّر في إقرار موازنة للعام 2019 تحمل إجراءات تصحيحية حقيقية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- كورتني كارداشيان تهوى حمالات الصدر الشفافة!
- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- إستياء في المناطق الشعبية الطرابلسية: لماذا لم يقف المستقبل ومرشحته على خاطرنا؟
- بومبيو يكشف عن لائحة عقوبات قريبة تطال حلفاء «حزب الله»
- لجم العجز أصبح مسألة وجود
- كارثة بيئية تهدّد الأهالي والأراضي في دير الأحمر وقرى مجاورة
- عون في موسكو اليوم... نازحون ونفط ولا اتفاقات عسكرية
- القوات تفتح النار على «الطاقة»
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
- نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
- بومبيو يعطي بيروت الفرصة الأخيرة للابتعاد عن طهران!
- «ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)