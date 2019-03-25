كبارة: تعدد المناطق الاقتصادية يحولها إلى سوبرماركت

أعلن النائب محمد كبارة رفضه المطلق لإقامة مناطق اقتصادية جديدة في أي منطقة من لبنان، مؤكدا "أنه سيعارض المشروع الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في هذا الإطار".

واستغرب "أن يتحول الاقتصاد في لبنان إلى حسابات انتخابية ومصلحية، وأن يحصل تشتيت الجهود على مناطق اقتصادية متعددة، بدلا من أن يتم التركيز على المنطقة الاقتصادية الموحدة للبنان في طرابلس، نظرا لما تتمتع به من مقومات تسهم في إنجاح فكرة المنطقة الاقتصادية".

أضاف كبارة: "إن ما حصل يشكل طعنة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وتشوها في خطة الدولة، وضياعا في رؤيتها الاقتصادية، لأن إنشاء مناطق إقتصادية متعددة سيحول فكرة المنطقة الاقتصادية إلى سوبرماركت، مما يفقد الفكرة معناها وغايتها".

أضاف: "إن ما حصل يشبه كثيرا ما أصاب معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الذي كانت الدولة قد أقرت حصرية المعارض فيه، لكنها تراجعت وبالتالي خسر المعرض وظيفته الرئيسة".

وقال كبارة: "لن نسمح بتكرار ما حصل في المعرض، ولن نسكت عن هذا السلوك، وأدعو إلى تصويب الأمور، وأناشد رئيس الحكومة التدخل لحماية المنطقة الاقتصادية في طرابلس من الإلغاء المبرمج، كما أدعو نواب طرابلس إلى موقف يحمي حق المدينة وعدم التهاون في كل ما يخص مصلحة طرابلس".