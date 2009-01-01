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شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي السيّدة نهلة عزمي ميقاتي سوبرة في ذمّة الله
انتقلت إلى رحمته تعالى المغفور لها بإذن الله، السيّدة نهلة عزمي ميقاتي سوبرة. ويصلّى على جثمانها الطاهر غداً الثلاثاء عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي، لتوارى في الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.
والراحلة شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي والسيّد طه ميقاتي، وهي زوجة السيّد رضى سوبرة.
تقبل التعازي في بيروت قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة الروشة - بناية دريم باي- الطابق السادس مقابل "غراند كافيه".
كما تقبل التعازي في فندق فور سيزن - بيروت الوسط التجاري يوم الأربعاء المقبل من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة والنصف وحتى السابعة مساء، وأيضاً يوم الخميس من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
وفي طرابلس، تقبل التعازي في منزل العائلة في الميناء، يوم الجمعة المقبل من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً، ويوم السبت من العاشرة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة والنصف حتى السادسة مساءً.
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