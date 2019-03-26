عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل

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باسيل: أي ربط أميركي لمساعداتهم إلى لبنان بتوطين النازحين سيكون مرفوضاً
الرهان في بيروت على عودة الرئيس ميشال عون من موسكو بوعد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفعيل المبادرة الروسية لاعادة النازحين الى بلدهم بوصفه السلطة الاقدر على اقناع النظام السوري بما لم يقتنع به، والرهان ايضا وفي الوقت نفسه على عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، حيث اعطي نقاهة بعد عملية القسطرة القلبية التي اجريت له بنجاح قبل يوم الخميس موعد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تنتظره اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الخطة الكهربائية لوزيرة الطاقة ندى البستاني.
الرئيس عون انهى زيارته الى موسكو بلقاء مع الرئيس الروسي بوتين في الكرملين تخلله غداء عمل، حيث تناول البحث العلاقات اللبنانية ـ الروسية وسبل تطويرها، اضافة الى التطورات في الشرق الاوسط سواء كان على مستوى النازحين السوريين الذين يطالب لبنان روسيا بتفعيل مبادرتها حيال عودتهم الى بلدهم او على مستوى قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري وما قد يتخطى هذا الامر في ظل اصرار الرئيس الاميركي العامل بدوام كامل لابقاء بنيامين نتنياهو على رأس لحكومة الاسرائيلية، على امل ان يرد له الجميل في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الاميركية.
وكان الرئيس عون التقى مدراء كبرى الشركات الروسية، مثنيا على التعاون بين لبنان وشركات روسية مثل «نوفاتكس» العضو في الكونسرتيوم الفرنسي والايطالي العامل في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، حيث شدد ايضا على دور لبنان في اعادة اعمار سورية.
والتقى عون ايضا مسؤول العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وكل روسيا المتروبوليت هيلاريون، وكان بحث في الوجود المسيحي في المنطقة.
وبعد لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قال عون: ان الامة العربية تعيش يوما اسود بسبب قرار الرئيس الاميركي حول الجولان الذي يتناقض مع القوانين الدولية، وهو عمل تعسفي يناقض الشرعية الدولية التي ترعى الدول ويمس المصالح اللبنانية بشكل مباشر، واضاف: لا يحق لرئيس دولة اجنبية التصرف بأراضي الغير، محذرا من ان ذلك قد ينطوي على تصعيد لحدة التوتر في المنطقة.
وفي موضوع النازحين السوريين، قال ان من مصلحة اوروبا عودتهم لأن الاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان ستدفع بهم الى البحث عن بدائل، وستكون اوروبا وجهتهم الاولى.
بدوره، اشار الوزير جبران باسيل من موسكو وقبل لقاء الرئيس عون مع بوتين الى ان ثمة خلافا مع واشنطن حول حزب الله، فهم يعتبرونه ارهابيا، اما نحن فلا، انه مكوّن لبناني اما قوانين اميركا فتعنيها.
ولفت باسيل الى ان اسرائيل لا تحترم المبادئ الدولية والولايات المتحدة تدعمها في ذلك، وعلاقتنا جيدة مع واشنطن، الا ان ذلك لا يعني تذويب انفسنا وكياننا، فنتنياهو بكل جبروته وترسانته العسكرية لم يستطع هزيمة لبنان، بل نحن من هزمه بالمباشر، ولن يستطيع هزيمتنا بالواسطة عبر مايك بومبيو او غيره، داعيا من خلال قناة «روسيا اليوم» الى علاقات استراتيجية مع موسكو، معتبرا ان الاميركيين يقدمون مساعدات الى لبنان، واي ربط للمساعدات بتوطين النازحين واللاجئين سيكون مرفوضا «فنحن ارض ضيافة واستقبال مؤقت لا ارض توطين، وقد طلبت من سفراء الدول الكبرى ان يزودوننا بتقارير حول ما يقال عن تعسف يواجه العائدين».
وفي بيروت، ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم والمخصصة للاسئلة والاجوبة الى الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بسبب وجود رئيس الحكومة سعد الحريري في حالة نقاهة بعد القسطرة التي اجريت لشرايين قلبه في باريس.
ولا يبدو ان ثمة جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس للاسبوع نفسه ، ومثلها جلسات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الخطة الكهربائية لوزيرة الطاقة ندى بستاني.
في هذا السياق، ذكرت قناة «ام.تي.في» ان الرئيس الحريري طلب من اعضاء اللجنة الوزارية عدم التداول بموضوع ملف الكهرباء في الاعلام.
ويبدو ان وزراء حزب الله والقوات اللبنانية وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وكتلة العزم يعارضون استقدام بواخر جديدة لتوليد الطاقة، وفق ما تضمنته الخطة.
رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع علق اهمية بالغة على زيارة الرئيس ميشال عون الى موسكو صاحبة اول مبادرة لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وقال: نحن ضد ربط عودة النازحين بالحل السياسي، لأن العودة تتطلب مناخا وهذا المناخ لا احد يؤمّنه غير روسيا.
وقال ان وزراء القوات سيدعون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الى تسريع اقرار الموازنة العامة للحد من التدهور الاقتصادي، وتطرق الى ملفات الكهرباء والتعيينات والجمارك، ولاحظ ان النقطة المركزية في مشاريع الكهرباء المطروحة هي استئجار البواخر وهذا ليس حلا.
وكشف جعجع عن ان هيئة التفتيش المركزي حاول ايفاد مفتشين الى ادارة الجمارك العامة فمنعوا من الدخول!
واعتبر ان اعتراف الرئيس الاميركي ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان السوري خطوة تزيد في تأزيم الاوضاع في الشرق الاوسط «ونحن لا نؤيدها، انما نحن مع الالتزام بالقرارات الدولية».
وعقدت القوات ندوة في معراب تحت عنوان «استقلالية القضاء»، وقال النائب جورج عدوان: «عبثا نحارب الفساد فيما القضاء على هذا الحال».
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