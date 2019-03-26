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القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة

باسم الشعب اللبناني، قرر القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر مسح الأراضي اللبنانية المحتلة في بلدة كفرشوبا العقارية في إطار أعمال المسح الإجباري المستمرة في محافظة النبطية. وبعد تكليف الشركة المتعهدة إجراء أعمال المسح والتحرير بمسح الأراضي المحتلة في هونين والعديسة وبليدا، حان دور الحدود الجنوبية والشرقية لكفرشوبا التي تقع ضمن مزارع شبعا وكفرشوبا المحتلة. ونص قرار مزهر على تكليف الشركة «مسح الأراضي التي تثبت لبنانيتها والواقعة بعد ما يسمى الخط الأزرق باستخدام الخرائط الجوية، وإطلاق تسمية الأراضي اللبنانية المحتلة على الأراضي موضوع الإستدعاء في مهلة أقصاها الأول من أيار المقبل». اللافت أن القرار تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة العدو الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل المتاخم لكفرشوبا شرقاً من ناحية جبل الشيخ.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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