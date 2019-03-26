- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
- القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة
- نقيب الصحافة يتهرّب من لقاء «مصروفي المستقبل»!
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
- هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
- عون يطلب مساعدة بوتين للاستمرار بالدفاع عن الأقليات المسيحية بالمشرق
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- بالفيديو: مونت كارلو - موناكو
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
- حقائق مخيفة: أزمة نموذجنا الاقتصادي نحو الأسوأ
- 37 حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت
- رغم إعلان وقف إطلاق النار.. الغارات الإسرائيلية على غزة تتجدد
- حزب الله يسجل انتصاراً سياسياً كبيراً بفضل بومبيو
- لبنان يواجه القلق المالي والأخطار الأقليمية
- ماتت «داعش» عاشت «داعش»!
- توقعات الأبراج ليوم March 26, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 26, 2019
- أستراليا: انتخابات نيو ساوث ويلز تطيح بزعيم حزب العمال في الولاية
- لبنان: «جرس الإنذار» المالي يضغط على مسار الإصلاحات
- كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بسيادتها على الجولان؟
- مصادر لبنانية: مزارع شبعا هدية ترامب التالية لإسرائيل
- تنديد عربي ودولي بقرار ترمب الاعتراف بـ "إسرائيلية" الجولان السوري
- سامي نادر: عون في موسكو إقرار بأن عودة النازحين عند النظام
- ترامب يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان ويقرّ مرة جديدة بحقها في الدفاع عن نفسها
- الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
- بعد نجاح الوساطة المصرية.. وقف إطلاق النار في قطاع غزة
- الاحتلال يقصف مكتب هنية ومبنى الأمن الداخلي بغزة
- شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي السيّدة نهلة عزمي ميقاتي سوبرة في ذمّة الله
- مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد!
- كبارة: تعدد المناطق الاقتصادية يحولها إلى سوبرماركت
- عاصفة “الحجّاج بومبيو”!
- لماذا فيسبوك أسرع بكثير بحجب صور التعري من حجب مقاطع الفيديو الإرهابية؟
- ألمانيا تطلب إجراء فحص شامل.. هل يهدد 5جي صحة الإنسان؟
- قداس دير القمر: باسيل يتلاعب بمصالحة الجبل
- مخاوف من إنهيار بدَّدتها إيضاحات.. وعون الى مـــوسكو.. ونصرالله يردّ غداً
- للمرة الأولى.. صاروخ من غزة يصيب شمال تل أبيب ونتنياهو يتوعد
- بومبيو يترك تداعياته ومراجعات مالية إلى الواجهة
- مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل هو في إجازة أم يمهد لخطوة أخرى؟
- إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟
- لا بدّ للبنان أن يقلق
- لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية
- إستقالةُ عون وتعيينُ ترامب
- رسائل بومبيو: كيف سيـــردّ نصرالله.. وماذا فعل بري؟
- «التيار» محكوم بالتفاهمات... وإلّا؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق ...الكاتب:
-
الخلافات الدرزية "أصعب" من قداس دير القمر ...الكاتب:
-
ما هو الـ"New Deal" الذي يتأبطه بومبيو؟ ...الكاتب:
-
زيارة بومبيو: نجدةُ الحليف! ...الكاتب:
-
المصالحة أنجزت في 2001... ونقطة على السطر ...الكاتب:
نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أن لبنان، «بفضل وعي المسؤولين والقوى السياسية»، تجاوز تداعيات الزيارة التحريضية الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «التي توقع كثيرون أن تكون بداية لمرحلة خطرة». وأشار إلى أن «لا مشكلة لدينا في موضوع العقوبات الأميركية طالما أن هذا الظلم يقع علينا وحدنا. لكن عندما يطال الظلم بلدنا كله وشعبنا كله فسنفكّر بموقف آخر».
وفي كلمة عبر شاشة «المنار» أمس، فنّد نصرالله، في 12 نقطة، البيان الذي قرأه بومبيو في وزارة الخارجية اللبنانية، مؤكداً أنه «يسعدنا أن تكون الإدارة الأميركية غاضبة منا إلى هذا الحد (...) نحن ننتمي إلى مدرسة تقول عندما ترضى عنا أميركا يجب أن نعيد النظر في مواقفنا»، واصفاً بومبيو بالكاذب، «والهدف الحقيقي لزيارته كان تحريض اللبنانيين لنخوض في دماء بعضنا البعض. اللبنانيون رغم كل خصوماتهم السياسية يدوّرون الزوايا، وحريصون على أن يعيشوا مع بعضهم البعض وأن يحافظوا على سلامة بلدهم وأن يحيّدوه عن الصراعات الإقليمية، وهذا ما لا يعجب بومبيو».
وشدّد نصرالله على أن وحدة الموقف اللبناني والمعادلة الذهبية وقدرة المقاومة على المواجهة هي ما يمنع إسرائيل من شنّ حرب، لا الأميركيين «الجاهزين لأن يغطوا كل ما تقوم به إسرائيل». وإذ شكر الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل على مواقفهم أمام «وزير خارجية الشيطان الأكبر»، وهو «موقف متوقع من أصدقاء وحلفاء وحرصاء على قوة لبنان وسيادته ومنعته»، شكر أيضاً «القوى التي لا نتوقع منها أن تدافع عنا، لعدم تجاوبها مع دعوات التحريض وتقديمها المصلحة الوطنية على التحريض الاميركي»، داعياً اللبنانيين إلى «الاستفادة من تجارب الماضي لأن القوى التي راهنت على أميركا لُدغت عشرات المرات». وشدّد على «أننا في حزب الله، بعد هذه التجربة، أشد اقتناعاً بمسارنا وخياراتنا والتزاماً بسلمنا الأهلي وعيشنا المشترك ودعمنا للدولة ومؤسساتها وللوحدة الوطنية والتعاون بين اللبنانيين رغم الخصومات والتباينات».
أضعف الإيمان أن تسحب قمة تونس العربية المبادرة العربية للسلام بعد قرار الجولان
نصرالله وصف الاعتراف الرسمي الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بـ«الحدث المفصلي في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي». وإحدى دلالات هذا الاعتراف «الاستهانة الأميركية بالعالمين العربي والإسلامي المجمع على أن الجولان أرض سورية محتلة (...) والاستهانة بالقانون الدولي والقرارات والمؤسسات الدولية وما يسمى المجتمع الدولي المجمع أيضاً على أن الجولان أرض سورية عربية محتلة». ورأى أن القرار الأميركي وجّه «ضربة قاضية لما يسمى عملية السلام في المنطقة»، لافتاً إلى أن «ما جرّأ ترامب في قرار الجولان، هو الموقف في العالم العربي والإسلامي تجاه القدس، وعلينا أن نتوقع أن يخرج ترامب بعد فترة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية». ودعا «إذا ما كانت هناك بقية حياء وشرف وضمير وشهامة في العالم العربي ولدى الدول العربية، إلى أن تعلن قمة تونس العربية سحب المبادرة العربية للسلام التي قررتها في قمة بيروت عام 2002 عن الطاولة والعودة إلى النقطة الصفر. هذا أضعف الإيمان، وأبسط رد سياسي»، و«يجب أن يقتنع من لا يزال متردداً بين الخيارات أن الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين هو المقاومة، في زمن صنعت فيه المقاومة الكثير من الانتصارات، وفي زمن محور المقاومة فيه قوي، فيما أميركا تحاول بالترهيب والتهويل فرض خياراتها في وقت تجرّ ذيول الفشل والهزيمة في كثير من الميادين. أما القرارات الدولية والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي فلا قيمة لها أمام منطق القوة».
وحيّا نصرالله «صمود أهلنا في قطاع غزة أمام العدوان»، و«أهل الضفة الغربية وشهداءها، وبالأخص الشهيد المقدام الشجاع والبطل عمر أبو ليلى». كذلك حيّا «صمود الشعب اليمني العظيم وبطولاته مع بداية العام الخامس للحرب العدوانية».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
- القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة
- نقيب الصحافة يتهرّب من لقاء «مصروفي المستقبل»!
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
- هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)