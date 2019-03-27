- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
- تصفيات كأس أوروبا 2020: إيطاليا تؤكد بدايتها الجيدة باستعراضها أمام ليشتنشتاين
- النفط يصعد 2% مع تركز الاهتمام على شح المعروض
- لجنة نيابية تعترض على اقتطاع البنتاغون مليار دولار من ميزانيته للجدار مع المكسيك
- المخضرم كوالياريلا يساعد ايطاليا المتجددة على سحق ليختنشتاين
- جيزوس يقود البرازيل للفوز على تشيكيا في الوقت القاتل
- بدون تعليق
- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
- القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة
- نقيب الصحافة يتهرّب من لقاء «مصروفي المستقبل»!
- توقعات الأبراج ليوم March 27, 2019
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
- هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
- عون يطلب مساعدة بوتين للاستمرار بالدفاع عن الأقليات المسيحية بالمشرق
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- بالفيديو: مونت كارلو - موناكو
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
- حقائق مخيفة: أزمة نموذجنا الاقتصادي نحو الأسوأ
- 37 حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت
- رغم إعلان وقف إطلاق النار.. الغارات الإسرائيلية على غزة تتجدد
- حزب الله يسجل انتصاراً سياسياً كبيراً بفضل بومبيو
- لبنان يواجه القلق المالي والأخطار الأقليمية
- ماتت «داعش» عاشت «داعش»!
- توقعات الأبراج ليوم March 26, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 26, 2019
- أستراليا: انتخابات نيو ساوث ويلز تطيح بزعيم حزب العمال في الولاية
- لبنان: «جرس الإنذار» المالي يضغط على مسار الإصلاحات
- كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بسيادتها على الجولان؟
- مصادر لبنانية: مزارع شبعا هدية ترامب التالية لإسرائيل
- تنديد عربي ودولي بقرار ترمب الاعتراف بـ "إسرائيلية" الجولان السوري
- سامي نادر: عون في موسكو إقرار بأن عودة النازحين عند النظام
- ترامب يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان ويقرّ مرة جديدة بحقها في الدفاع عن نفسها
- الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق ...الكاتب:
باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
لا تزال الزيارة التي قام بها الوزير جبران باسيل الى الضنية والحفاوة التي استقبل بها تلقى ردود فعل مستهجنة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت الى حد السخرية بعبارات مقتبسة من شعارات لطالما تغنى بها نواب وقيادات تيار المستقبل عند الملمات، او عندما يكونوا في مواقف حرجة سياسيا وإنتخابيا.
فالمستقبل الذي درجت العادة على أن يستخدم شعارات سياسية ضد حزب الله والنظام السوري مع كل استحقاق، يجد نفسه محرجا في بعض الاحيان بسبب ردات فعل جمهور واسع كان حتى الامس القريب يؤمن بتلك الشعارات او يصدق مطلقيها.
هذه الشعارات التي صمّت آذان ابناء طرابلس والمنية والضنية وعكار وباقي المناطق اللبنانية في الانتخابات الاخيرة وقبيل تشكيل الحكومة، انتهى مفعولها مع التئام الجميع داخل حكومة وحدة وطنية، لكنها عادت مؤخرا الى مسامع الناخبين الطرابلسيين الذين إنتقدوا مطلقيها بشدة، ما اضطرهم الى استبدال الشعار الموجه ضد حزب الله والنظام السوري بشعارات أخرى، وان كانت ماكينتهم ما تزال تعمل على استخدام ذاك الشعار في الحملات الاعلامية وخلال اللقاءات مع الناخبين، بهدف استمالة عطفهم ودفعهم الى المشاركة في الاقتراع من دون تكليف انفسهم عناء اطلاق الوعود الانمائية او دفع فاتورة وعودهم السابقة.
ومما يثير استغراب البعض انه في الوقت الذي تشن فيه حرب الانتقادات ضد حزب الله في طرابلس وعلى حلفاء النظام السوري، يشارك على بعد بضعة كيلومترات في الضنية قيادات ونائب “المستقبل” في احتفال مع من يصفه البعض بانه حليف حزب الله والنظام السوري جبران باسيل، خلال تدشينه مكتبا للتيار الوطني الحر في المنطقة.
هذه الازدواجية في المواقف من قبل تيار المستقبل كما عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت الباب امام سيل من الانتقادات والتعليقات ومنها هل ان “المستقبل” يملك عدة خطابات تتناسب مع كل ظرف سياسي ومع كل منطقة؟، وكيف له ان يهدد بكسر حزب الله وهو يفتح الطرقات في مناطقه امام حليف الحزب؟، وهل ان “المستقبل” فعلا هو خصم لحزب الله ام ان هكذا شعارات هي للاستهلاك المحلي ولتحسين بعض الشروط وتحقيق المكاسب؟.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)