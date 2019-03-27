لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
المصنفة ايضاً في: لبنان, منوعات

أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: لبنان 24
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!

إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تُظهر أفعى، مخيفة بحجمها، ولونها أسود قد قٌتلت في بلدة دميت بقضاء الشوف.

 

"لبنان 24" تحقّق من الصورة، وذلك بعد التواصل مع رئيس البلدية بسام طربيه الذي أوضح أنّ عاملاً قتلها عندما رآها بشكل مفاجئ في إحدى المزارع التي يعمل فيها.

 

ولفت طربيه إلى أنّ طول الأفعى 9 أمتار، وتبيّن لاحقًا أنّها ليست من الأنواع المؤذية وهي مفيدة للبيئة، لكنّ العامل الذي صُدم بحجمها لم يكُن بوسعه إلا أن يتصرّف كما فعل، فقام بقتلها على الفور ليحمي نفسه، وليس على دراية بأهميتها البيئية.

 

إشارةً الى أنّه بغياب التوعية حول الثروة الحيوانية في لبنان، قد يقوم أي مواطن يرى أفعى من هذا الفصيل بقتلها، علمًا أنّ رئيس البلدية أوضح لـ"لبنان 24" أنّ الأفعى التي قُتلت هي مفيدة للبيئة والتنوّع الحيواني.

المصدر: لبنان 24

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)