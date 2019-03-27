- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
- تصفيات كأس أوروبا 2020: إيطاليا تؤكد بدايتها الجيدة باستعراضها أمام ليشتنشتاين
- النفط يصعد 2% مع تركز الاهتمام على شح المعروض
- لجنة نيابية تعترض على اقتطاع البنتاغون مليار دولار من ميزانيته للجدار مع المكسيك
- المخضرم كوالياريلا يساعد ايطاليا المتجددة على سحق ليختنشتاين
- جيزوس يقود البرازيل للفوز على تشيكيا في الوقت القاتل
- بدون تعليق
- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
- القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة
- نقيب الصحافة يتهرّب من لقاء «مصروفي المستقبل»!
- توقعات الأبراج ليوم March 27, 2019
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
- هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
- عون يطلب مساعدة بوتين للاستمرار بالدفاع عن الأقليات المسيحية بالمشرق
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- بالفيديو: مونت كارلو - موناكو
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
- حقائق مخيفة: أزمة نموذجنا الاقتصادي نحو الأسوأ
- 37 حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت
- رغم إعلان وقف إطلاق النار.. الغارات الإسرائيلية على غزة تتجدد
- حزب الله يسجل انتصاراً سياسياً كبيراً بفضل بومبيو
- لبنان يواجه القلق المالي والأخطار الأقليمية
- ماتت «داعش» عاشت «داعش»!
- توقعات الأبراج ليوم March 26, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 26, 2019
- أستراليا: انتخابات نيو ساوث ويلز تطيح بزعيم حزب العمال في الولاية
- لبنان: «جرس الإنذار» المالي يضغط على مسار الإصلاحات
- كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بسيادتها على الجولان؟
- مصادر لبنانية: مزارع شبعا هدية ترامب التالية لإسرائيل
- تنديد عربي ودولي بقرار ترمب الاعتراف بـ "إسرائيلية" الجولان السوري
- سامي نادر: عون في موسكو إقرار بأن عودة النازحين عند النظام
- ترامب يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان ويقرّ مرة جديدة بحقها في الدفاع عن نفسها
- الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق ...الكاتب:
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
خمس ساعات ونيف استغرق اللقاء قبل أيام بين الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ووفد من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري. والجلسة التي كانت مقرَّرة سابقاً، وفق جدول أعمال مُعَدّ سلفاً، «دهمه» حدثان طارئان: إعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يؤكد المطلعون على مجريات الاجتماع الطويل بين نصرالله و«حماس» أنه كان ممتازاً واتخذ الطابع الاستراتيجي، ونوقشت خلاله قضايا المنطقة ولا سيما منها تلك المتصلة بالنزاع مع اسرائيل.
وتمّ التوافق بين الطرفين على ضرورة تكامل الجهود والقوى بين مكوّنات محور المقاومة لمواجهة الهجمة الأميركية - الإسرائيلية التي تشمل جميع أطراف هذا المحور بلا تمييز.
كذلك شدّدا على ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين «الحزب» و«حماس» على كل المستويات وفي كل الساحات، بغية تحصين القدرات إزاء العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وتوقف الجانبان عند خطورة اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان، استكمالاً لقراره السابق بنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، «وغداً ربما يرتكب حماقات أخرى ويعترف باحتلال العدو للضفة الغربية ويغطي ضمها الى الكيان الاسرائيلي».
واعتبرا أنّ ما فعله ترامب «يشكل عدواناً ليس فقط على الجولان بل على فلسطين وكل العرب، الامر الذي يستدعي إعادة ترتيب أوراق محور المقاومة وحساباته في مقابل التكامل الاميركي - الاسرائيلي المكشوف على مستوى المصالح والأدوار».
ربطاً بهذه القاعدة، وتحت وطأة التحديات المفصلية والمخاطر الاستراتيجية، عُلم أنّ المكتب السياسي لحركة «حماس» يبحث في خيار الانفتاح مجدداً على دمشق وإعادة مدّ الجسور معها، بعد قطيعة طويلة إمتدت من تاريخ اندلاع الازمة السورية والتي رافقها اتهام «حماس» بالتورط في القتال ضد الجيش السوري والإنخراط في محاولة اسقاط النظام.
ويعتقد المتحمّسون في داخل «حماس» لخيار المراجعة انّ الوقت حان لفتح الابواب على سوريا واستئناف العلاقة السياسية معها، وذلك على اساس اولوية التصدي للخطر المشترك والمتمثل في السلوك العدواني لكل من واشنطن وتل ابيب، والذي يستهدف الفلسطينيين والسوريين على حدٍّ سواء الى جانب لبنان وإيران «وما التوقيت الواحد للهجوم الاسرائيلي على غزة والاعتراف الاميركي بضم الجولان الى اسرائيل سوى أحد الأدلّة على انّ المحور المعادي لا يميز بين أهدافه وبالتالي فإنّ المطلوب من محور المقاومة ان يواجه مُجتمِعاً هذا التحدي، بمعزل عن التمايزات أو الخلافات بين بعض مكوّناته».
وتراهن «حماس» على أن يتمكن «حزب الله» من توظيف رصيده الكبير لدى القيادة السورية من أجل تليين موقفها وإذابة الجليد المتراكم الذي يكسو العلاقة بين الحركة ودمشق، الى جانب التعويل أيضاً على دور لإيران في اقناع الرئيس بشار الاسد بفتح صفحة جديدة مع «حماس».
ويؤكد مصدر رفيع المستوى في «حماس» لـ«الجمهورية» أنّ هناك ضرورة في هذه المرحلة لرفع مستوى التواصل والتنسيق بين القوى والدول المنخرطة في محور المقاومة، لتحسين شروط المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي وحليفه الاميركي، لافتاً الى «انّ الخيارات ليست كثيرة أمامنا، وبالتالي لا بد من إعادة لمّ الشمل وترميم الصف الواحد بغية التصدي للتحديات الداهمة، إذ وكما انّ العدو يرتّب أوراقه علينا نحن أن نرتب أوضاعنا ايضاً».
ويشير المصدر القيادي في «حماس» الى أنّ من الطبيعي «أن نضع ضمن أولوياتنا في هذه المرحلة السعي الى تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنيّة في مواجهة التهديد المصيري الذي يُحدِق بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية، ومن بين هذه الجهات سوريا، موضحاً أنّ «حزب الله» وإيران بذلا، ولا يزالان، جهداً في هذا الاتجاه».
ويعتبر المصدر انه «لا يجوز أن نبقى متفرّقين او متفرّجين فيما العدو يرصّ صفوفه ويستخدم كل أسلحته في معركته الموجهة ضدنا جميعاً»، مشدداً على «وجوب أن نضع خلافاتنا الثانوية جانباً وأن نحصّن جبهتنا خصوصا انّ كل المؤشرات تفيد انّ الانتخابات الاسرائيلية ستفرز حكومة حرب يمينية، لا بد من ان نكون مستعدين للتعامل مع تداعياتها».
ويكشف المصدر انّ الجانب الاسرائيلي حاول عبر الوسيط المصري وممثل الامم المتحدة في فلسطين أن يربط وقف اطلاق النار في غزة بتقييد مسيرات العودة، بحيث لا تقترب من السياج الحدودي ولا تطلق البالونات او ايّ مواد نارية، «إلّا اننا رفضنا هذا الطرح كلياً، وأكدنا اصرارنا على معادلة وقف العدوان في مقابل وقف الصواريخ حصراً، أما مسيرات العودة فهي مستمرة ونحن نحضّر لواحدة مليونية في ذكرى مرور عام على انطلاقتها ولمناسبة يوم الارض».
ويستبعد المصدر القيادي في «حماس» حصول هجوم اسرائيلي واسع على غزة، عشية الانتخابات الاسرائيلية، و«إلا فإنها ستتأجل إذا قرر نتنياهو الانزلاق الى مغامرة تصعيد كبير، وغير محسوب».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- رسائل بومبيو: كيف سيـــردّ نصرالله.. وماذا فعل بري؟
- خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»!
- عون لـ«شركاء التسوية»: «بدكُن تروقوا شوي..»
- تحذير "حريري" لباسيل: الهيكل سيسقط مئة "شقفة"
- خصوم للحريري عاتبون: لسنا "سوبرمان"
- عثمان: عشرات الضباط الى «التأديب» ولا غطاءَ لأحد بدءاً منِّي
- باسيل «يُصارح».. والغريب يرفض «طقّ الحنك»
- ما هي نصيحة «حزب الله» لـ«الشامتين»؟
- «إقصاء» وزراء عن مؤتمر بروكسل... وهذا السبب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)