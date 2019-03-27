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المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 165
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المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر

على رغم الايجابيات التي طبعت زيارة الرئيس ميشال عون لموسكو ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فان ‏البيانات التي تلت الزيارة لم تفصح عن "مفاجأة جيوسياسية" كان توقعها السفير الروسي في لبنان الكسندر ‏زاسبكين في حديث إلى وكالة "المركزية". وفي حين رفض زاسبكين الافصاح عن تفاصيل "المفاجأة"، لمّحت ‏مصادر في "التيار الوطني الحر" الى "اتّفاق عسكري ما قد يخرج به الاجتماع"، غير ان قريبين من وزير ‏الخارجية جبران باسيل لم يستبعدوا ان يتمكّن الوفد اللبناني برئاسة الرئيس عون من انتزاع انجاز اقتصادي ‏بالاستناد الى علاقة الصداقة الجيدة بين باسيل ونظيره الروسي سيرغي لافروف‎".‎


وأفادت المعلومات التي عممتها مصادر الوفد اللبناني المرافق للرئيس عون، أن أبرز نتائج محادثاته مع الرئيس ‏الروسي تمثلت في الاتفاق على تفعيل العمل اللبناني - الروسي - السوري المشترك لتسهيل عودة النازحين السوريين ‏من لبنان الى سوريا وان خطوات ملموسة عدة ستبرز في المرحلة المقبلة. وأدرجت المصادر ضمن هذا الإطار التعميم ‏الذي أصدرته أمس تحديداً وزارة الداخلية السورية تزامنا مع الزيارة، وطلبت فيه من قادة الوحدات العسكرية والأمنية ‏السورية على الحدود معاملة النازحين العائدين الى سوريا بالحسنى بعدما كانت تطلب من الوحدات إحالة النازحين على ‏الأجهزة الامنية‎.‎


وأعرب الرئيسان عون وبوتين عن تأييدهما للجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين ‏والمهجّرين داخلياً، معتبرين أن حلّ هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، بما في ذلك ‏الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعادة الاعمار بعد الصراع. كما دَعَوا المجتمع الدولي والامم المتحدة ‏والمنظمات الانسانية الى تأمين كل المساعدة الممكنة لهذه العملية‎.‎
وفي هذا الاطار، قالت مصادر سياسية متابعة لـ"النهار" ان موسكو تحبذ قيام الوزير باسيل بزيارة رسمية لدمشق للقاء ‏الرئيس بشار الاسد ونظيره السوري وليد المعلم والاتفاق على خطوات عملية في ملف اعادة النازحين بالرعاية ‏الروسية. لكن العقبات أمام العودة ليست سياسية فحسب، ذلك ان موسكو القادرة على تقديم الضمانات السياسية لا تملك، ‏ومعها الدولة السورية، الامكانات المالية لاعادة الاعمار قبل العودة، في ظل امتناع المجتمع الدولي عن المساهمة في ‏هذه العملية، وهذا ما يحيط الزيارة "المرغوب فيها" بكثير من الشكوك حول نتائجها، بل انها قد تولد ارتدادات عكسية ‏على صعيد علاقات لبنان الخارجية في ظروف اقتصادية ومالية مأزومة لا يمكن لبنان مواجهتها وحيداً، على رغم ‏تصريح الرئيس عون عن جهوزية لبنانية لمقاومة اقتصادية لم تتضح اسبابه الحقيقية‎.‎


والى أزمة النزوح، حضر التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين لبنان وروسيا في برنامج الزيارة ‏الروسية، من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية والوفد المرافق له مع رجال أعمال روس، خصوصاً ان ‏موسكو باتت شريكاً أساسياً في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان وهي وقّعت عبر شركة "روسنفط" في كانون الثاني ‏الفائت عقد تشغيل وخدمة من أجل تأجير سعة تخزينية في منشآت النفط في طرابلس‎.‎
وسجلت أوساط متابعة عدم لقاء الوفد اللبناني بطريرك موسكو وكل الروسيا كيريل‎.‎
من جهة أخرى، رد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "مضبطة الاتهام" لوزير الخارجية الاميركي ‏مايك بومبيو، ومع أبدائه ارتياحه الى الموقف اللبناني الرسمي، واعتباره ان البلد تجاوز محاولات إحياء حرب أهلية ‏بين أبنائه، إلّا أن السيد نصرالله اعتمد أكثر على أجواء ديبلوماسية نقلها أكثر من مصدر ومفادها ان "أحداً غير راغب ‏في الذهاب قدماً نحو تفجير الأوضاع المستقرة حالياً في لبنان، وان التصعيد لن يتجاوز الموقف السياسي الشديد اللهجة ‏في هذه المرحلة". وبدا واضحاً ان نصرالله لا يريد الانجرار الى "فخاخ" يراد منها توريط الحزب ربما في حروب لا ‏يحدد زمانها ومكانها في ظل وضع اقليمي شديد الحرج‎.‎
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وخلص الى ان "الرهان على الاميركي رهان خاسر"، وانه "يجب الحفاظ على الوحدة الداخلية، وتجاوز خلافاتنا من ‏خلال تدوير الزوايا (…)، ونحن اشد التزاماً للسلم الاهالي والعيش المشترك (…)، وان نوظف كل صداقاتنا لمصلحة ‏لبنان وليس على حساب لبنان، وان كل تلك المواقف (الاميركية) تم تجاوزها بقضل شجاعة المواقف‎".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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