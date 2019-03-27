عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان

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تم تنظيم عرض أزياء في "منتجع مزار انتركونتينتال" لأبرز صيحات مايوهات السباحة واللانجري للعام 2019، ووسط الثلوح في منطقة مزار كفرذبيان تهادت العارضات بأزياء السباحة واللانجري على علو يقارب الفي متر، والحرارة بلغت نحو ست درجات مئوية، ويُعتبر هذا الحدث من أبرز الأحداث السياحية التي تستقطب السياح، والأجانب نظراً لطبيعة لبنان الجبلية الساحرة وقرب المسافة بين البحر والجبل، ما يتيح للسائح التزلج والعودة الى العاصمة في اليوم نفسه.