لبنان خامسًا في مرتبة الدول الأكثر تلوثًا في العالم

كشف موقع NUMBEO أنّ لبنان احتل المركز الخامس من بين الدول الأكثر تلوثًا لعام 2019، وهو جاء في الترتيب بعد منغوليا ومينامار وأفغانستان وبنغلادش، بينما كان في المرتبة الثامنة في العام 2018.

ووفق التقديرات، وفي حال لم يضع المسؤولون حدًا لأسباب التلوث، وهي كثيرة، فإنه لا يستبعد بأن "يتأهل" لبنان ليحتل المرتبة الأولى، وهذا الأمر يستدعي حالة طوارئ بيئية على كل المستويات، قبل أن تصبح "سويسرا الشرق" مكبًّا لكل أنواع النفايات، وبالأخص النفايات السامة، مما ينذر بتفاقم الأمراض وإنتشارها على نطاق واسع، مع تزايد حالات الإصابة بالسرطان في شكل مقلق ومخيف.