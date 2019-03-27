- وأد الإناث المرحب به في آسيا.. صور متعددة للتخلص من المرأة
- الاغتصاب الزوجي:الجريمة المباحة
- القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
- عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
- مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
- براتب "خيالي" وشرط "غريب".. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم
- مصور يلتقط صور بلدة شبه مهجورة.. سكانها الآن دببة قطبية
- المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
- مطالبة اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهنّ تواجه تزايد التحفظات الحزبية
- قرار ترامب يوتِّر المنطقة... وعون وبوتين لتســريع عودة النازحين
- هل جرت المقايضة: الجولان مقابل الأسد؟
- هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية - الإسرائيلية
- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- لبنان خامسًا في مرتبة الدول الأكثر تلوثًا في العالم
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
- تصفيات كأس أوروبا 2020: إيطاليا تؤكد بدايتها الجيدة باستعراضها أمام ليشتنشتاين
- النفط يصعد 2% مع تركز الاهتمام على شح المعروض
- لجنة نيابية تعترض على اقتطاع البنتاغون مليار دولار من ميزانيته للجدار مع المكسيك
- المخضرم كوالياريلا يساعد ايطاليا المتجددة على سحق ليختنشتاين
- جيزوس يقود البرازيل للفوز على تشيكيا في الوقت القاتل
- بدون تعليق
- قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
- الحكومة تستمر في تجاهل الموازنة | بري: خفض العجز... أو مشكلة كبيرة
- تفاهمات نفطية وتنسيق ثلاثي في ملف النازحين مع دمشق
- أحزاب المنطقة لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات | الأشرفية: 8 نواب و«صفر خدمات»
- نصرالله: لبنان تجاوز تداعيات بومبيو
- القضاء يأمر بمسح كفرشوبا المحتلة
- نقيب الصحافة يتهرّب من لقاء «مصروفي المستقبل»!
- توقعات الأبراج ليوم March 27, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 27, 2019
- نصر الله:اميركا تخوض معركة في المنطقة لمصلحة اسرائيل واللبنانيون رغم خصوماتهم السياسية حريصون على ان يعيشوا مع بعضهم البعض
- هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- عون من موسكو: من مصلحة أوروبا عودة النازحين.. و إلا هي البديل
- عون يطلب مساعدة بوتين للاستمرار بالدفاع عن الأقليات المسيحية بالمشرق
- أستراليا..خطاب الكراهية المبطّن والصريح
- بالفيديو: مونت كارلو - موناكو
- جينيفر لوبيز "تهين" الرجال
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟ ...الكاتب:
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
في العام 1972، اجترح وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، مبادرة استراتيجية مباغتة، داعياً الولايات المتحدة الأميركية للتقارب مع الصين والتعاون معها، لمواجهة الإتحاد السوفياتي.
في كتابه النظام العالمي الصادر سنة 2014، يركز كيسنجر على سقوط القطبية الأحادية، واهتزاز النظام العالمي. ويدعو إلى التقارب والشراكة مع الروس، للوصول إلى تشارك مع الصين، لإدارة النظام العالمي الجديد.
ارتكز الأميركيون مؤخراً على التقارب مع الروس لمواجهة الصين، ليس للدخول في حرب معها، بل للوصول إلى صيغة تشاركية. ما يعني أن الضغط الأميركي يهدف إلى علاقة تعاونية مع الصين وليس إلى مواجهة مفتوحة. هذه الصيغة، ستكون عبارة عن تجميع كل طرف لقواه وأوراقه، وتعزيزها على المسرح العالمي.
النفط واللاجئين
تلعب موسكو ضمن هذه الاستراتيجية على ثلاثة خطوط متنوّعة. العلاقة الممتازة مع الصين وإيران، والتعاون مع الأميركيين، على الرغم من بعض الاختلافات، والعلاقة الممتازة مع الإسرائيليين، والحرص الروسي على حماية أمن إسرائيل. هذا الدور الروسي يتجلى في الشرق الأوسط على الساحة السورية، وطموح موسكو للدخول إلى الساحة اللبنانية. عبر أدوار تستعد لتلعبها في لبنان، كانت قد بدأتها بإطلاق مبادرتها حول اللاجئين السوريين، وستعززها في ملفات مختلفة، من ترسيم الحدود إلى التنقيب عن النفط.
تمسك روسيا بأوراق عديدة في المنطقة، أبرزها الورقة السورية، التي تضعها على تماس مباشر مع مختلف دول الجوار. وهذا ما عزز وضعيتها في لبنان، ليس بمبادرة إعادة اللاجئين السوريين فقط، بل حتى في المجال النفطي، والذي قد يتطور لاحقاً في مجال ترسيم الحدود البرية والبحرية. كلام وزير الخارجية، جبران باسيل، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان لافتاً، حول الرهان اللبناني على العلاقة ما بين روسيا وأميركا. إذ دعا باسيل الشركات الأميركية للمشاركة في مناقصات التلزيم النفطي إلى جانب الشركات الروسية. واعتبر باسيل أن لبنان يطمح إلى دور تشاركي أميركي روسي.
ما يشبه "التحالف المشرقي"
هذا الطرح السياسي الذي يقدمه باسيل، ينطلق من قناعة لبنانية في هذه المرحلة، وترتكز على الدور المتقدّم لروسيا في المنطقة. خصوصاً، أن من يكون له اليد الطولى المؤثرة في سوريا، سيكون له التأثير الأكبر في لبنان. كما أن النظرة اللبنانية تخلص إلى أن العلاقات الروسية الأميركية سترتقي نحو التنسيق مستقبلاً، ولن تكون محطّ مواجهة كما كان في السابق. وهذا ما يراهن عليه لبنان لتعزيز وضعه. فجاء كلام عون بأن لبنان هو "قلب الغرب الجاف، وعقل الشرق العاطفي"، متماهياً مع كلام قاله باسيل سابقاً، خلال إحدى زياراته إلى موسكو، معتبراً أنه لا بد من "تحالف مشرقي" برعاية روسية.
في هذا الإطار يمكن وضع زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا، والتي يحمل فيها العديد من الملفات، على رأسها ملفي النفط واللاجئين. يستخدم رئيس الجمهورية ميشال عون كل أوراقه. فهو مثلاً يستعيض عن زيارته إلى سوريا بزيارة إلى روسيا. وهو الذي يؤكد دوماً أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح رهينة للعلاقات الأميركية الروسية. لبنان، في الشق العسكري، لا يمكنه الحصول على سلاح روسي. لكن، ما يريده الروس هو إبقاء لبنان كساحة من ساحات عملهم. كما أن عون يوجه رسالة بأنه قادر على الذهاب باتجاه آخر غير وجهة الأميركيين.
زيارة "عائلية"
يذهب عون إلى روسيا بوفد مصغّر، يضم باسيل ومستشارته ميراي عون ومستشاره للشؤون الروسية النائب السابق، أمل أبو زيد. ما يعني أنه يريد أن يطْبع الزيارة، والعلاقة التي ستنجم عنها وتتعزز بفعلها، بطابع عائلي. ومن هنا تكتسب الزيارة بعضاً من أهميتها، على الرغم من اليقين اللبناني، كما الروسي، حيال الإمكانيات المحدودة للروس في العديد من الملفات، خصوصاً في ملف اللاجئين السوريين وسبل إعادتهم. إذ تريد موسكو تحقيق عودة اللاجئين، لكنها تفتقد للقدرة المالية لتحقيق ذلك، فالأموال اللازمة لذلك هي في عهدة دول الخليج وأميركا وأوروبا، ولا يمكن دفع هذه الأموال، من دون توافق دولي لحل سياسي في سوريا.
البعد الأساسي للزيارة، في طموحات عون وباسيل، ترتكز على تعزيز علاقات باسيل الشخصية بالدولة الروسية وقياداتها من الآن، تحضيراً للمستقبل، الذي يبدو فيها الدور الروسي فاعلاً أكثر. هذا، إلى جانب حرص باسيل على تحسين علاقاته الأميركية، ليس لحلّ ملف النفط وترسيم الحدود، عبر اقتراحه اللجوء إلى جهة تحكيمية محايدة لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية والتوافق عليها، بعد رفض لبنان لمقترح هوف، بل أيضاً من خلال رهان باسيل على تحقيق ظروف دولية وإقليمية قائمة على الشراكة الروسية الأميركية، تعبدّ الطريق أمام تحقيق حلمه الرئاسي مستقبلاً.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
- عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
- مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
- المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
- مطالبة اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهنّ تواجه تزايد التحفظات الحزبية
- قرار ترامب يوتِّر المنطقة... وعون وبوتين لتســريع عودة النازحين
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)