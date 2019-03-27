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مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
شُيعت اليوم شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي السيدة نهلة ميقاتي سوبرة في مأتم مهيب في جامع الخاشقجي في بيروت، حضره ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي بزي، ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس تمام سلام، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد كبير من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية واجتماعية، إضافة الى عدد من ابناء طرابلس وبيروت.
وأم المفتي دريان المصلين بحضور الرئيس ميقاتي وشقيقه طه والرئيسين السنيورة وسلام. وكان بري قدم التعازي الى ميقاتي وافراد العائلة، قبل ظهر اليوم، في دارة الفقيدة. كما اوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب لتقديم التعازي.كما وقف النائب فيصل كرامي الى جانب العائلة معزيا.
وحضرت معزية ايضا سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد.
وتلقى ميقاتي اتصالات تعزية من كل من الرئيس الحريري، الرئيس امين الجميل، الرئيس سليم الحص، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، رئيس حزب ″القوات اللبنانية″ سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا.
ويتقبل الرئيس ميقاتي والعائلة التعازي في فندق ″فورسيزن″ ببيروت – الوسط التجاري غدا الأربعاء من العاشرة والنصف صباحا ولغاية الأولى ظهرا، ومن الثالثة والنصف عصرا ولغاية السابعة مساء، والخميس من الثالثة لغاية السابعة مساء.
وفي طرابلس، تقبل التعازي في منزل العائلة بالميناء يوم الجمعة المقبل من الثالثة عصرا لغاية السابعة مساء، والسبت من العاشرة والنصف صباحا لغاية الأولى ظهرا، ومن الثالثة والنصف عصرا لغاية السادسة مساء.
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