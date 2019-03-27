تطوّر قضائي جديد في قضيّة ملكيّة LBC

علم موقع mtv ان النيابة العامة الاستئنافية استأنفت قرار القاضية فاطمة جوني في قضيّة ملكيّة LBC لما يعتريه من شوائب قانونيّة وواقعيّة، ممّا يطرح علامات استفهام كبيرة وجديّة حول هذا القرار.

المصدر: MTV MTV