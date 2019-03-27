في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين

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نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" فيديو يظهر أحد سائقي الباصات العمومية وهو يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين فأوقفته مفرزة سير الجديدة ونظمت محضرين بحقه.