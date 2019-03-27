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في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين
قيّم هذا المقال/الخبر:
نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" فيديو يظهر أحد سائقي الباصات العمومية وهو يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين فأوقفته مفرزة سير الجديدة ونظمت محضرين بحقه.
عهـدير البوســطة ..— قوى الامن الداخلي (@LebISF) 27 March 2019
يشرب الكحول مهدداً سلامة المواطنين، فأوقفته مفرزة سير الجديدة ونظمت محضرين بحقه #قوى_الأمن #ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/Dz72b5uRMO
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