- أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
- الصين تتجسّس على إسرائيل!
- خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
- من يعطّل الموازنة؟
- هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
- طرد قاضٍ و«محاكمة» أربعة... «والحبل عالجرّار»!
- نواب رياض سلامة: نهاية الولاية تريح عون؟
- انتخابات طرابلس: «الأحباش» يقرّرون اليوم
- الصينيون قادمون إلى البقاع؟
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
- العرب بين قمّتَين: تونس 2004 وتونس 2019
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- روسيا تدعو لبنان والعراق إلى حضور محادثات «أستانة» كمراقبين
- السفير الفرنسي: تنفيذ إصلاحات «سيدر» مسؤولية الحكومة
- تأجيل جلسة « النواب» مجدداً بسبب الحالة الصحية للحريري
- هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟
- في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- توقعات الأبراج ليوم March 28, 2019
- وأد الإناث المرحب به في آسيا.. صور متعددة للتخلص من المرأة
- الاغتصاب الزوجي:الجريمة المباحة
- القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
- عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
- مطرحك يا واقف
- ممنوع الخروج.. موظفو "سعودي أوجيه" منسيون في السعودية
- مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
- براتب "خيالي" وشرط "غريب".. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم
- مصور يلتقط صور بلدة شبه مهجورة.. سكانها الآن دببة قطبية
- المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
- مطالبة اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهنّ تواجه تزايد التحفظات الحزبية
- قرار ترامب يوتِّر المنطقة... وعون وبوتين لتســريع عودة النازحين
- هل جرت المقايضة: الجولان مقابل الأسد؟
- هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية - الإسرائيلية
- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- تطوّر قضائي جديد في قضيّة ملكيّة LBC
- عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- لبنان خامسًا في مرتبة الدول الأكثر تلوثًا في العالم
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
-
هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟ ...الكاتب:
-
-
عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل ...الكاتب:
-
مطرحك يا واقف ...الكاتب:
-
قضاة «فاسدون» الى التحقيق... ...الكاتب:
-
أسرار زيارة بومبيو لجبيل ...الكاتب:
-
بري: هذا هو قدرُنا؟ ...الكاتب:
-
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟ ...الكاتب:
-
مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد! ...الكاتب:
-
عاصفة “الحجّاج بومبيو”! ...الكاتب:
-
مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل ...الكاتب:
-
إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟ ...الكاتب:
-
لا بدّ للبنان أن يقلق ...الكاتب:
-
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية ...الكاتب:
-
إستقالةُ عون وتعيينُ ترامب ...الكاتب:
-
رسائل بومبيو: كيف سيـــردّ نصرالله.. وماذا فعل ...الكاتب:
-
نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟ ...الكاتب:
-
الخلوي الذي يبيض ذهباً ...الكاتب:
-
أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة ...الكاتب:
-
21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف ...الكاتب:
-
الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان ...الكاتب:
-
سوليدير: القبض على قلب بيروت ...الكاتب:
-
«مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع ...الكاتب:
-
«أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: ...الكاتب:
-
«استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي ...الكاتب:
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
الصينيون قادمون إلى البقاع؟
يضع الصينيون نصب أعينهم هدف المشاركة بمشروع إعادة إعمار سوريا. وقد اختاروا لبنان ليكون بوابتهم إليها، إذ بدأت وفود صينية بزيارة مناطق لبنانية لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة كي تكون نقطة الانطلاق إلى دول مجاورة... أولها إنشاء مركز تجاري كبير للمنتجات الصينية في منطقة البقاع
لا يُذكَر اسم الصين كثيراً عندَ الحديث عن سوريا. لكنّ الماكينات الصينية في قطاع المال والأعمال، تُدرك أهمية هذه المساحة الجغرافية ومحوريتها اقتصادياً. وعلى عكس الآخرين المنهمكين بالمسار السياسي والعسكري، ينشغل الصينيون في المنطقة انطلاقاً من حكمة قديمة تنصَح بـ «حفر البئر قبلَ العطش». وعليه، تتسارع خطواتهم تجاهها، لانتزاع حصتهم في مشروع ضخم عنوانه «إعادة الإعمار في سوريا». ولأنهم «عمليون»، فقد بدأوا هجمتهم بالفعل، وقرّروا وفق المعلومات اعتماد لبنان نقطةً لوجستية مركزية لإدارة اقتصادهم في عدد من الدول المجاورة (سوريا والعراق والأردن). نقطة الانطلاق ستكون من البقاع، وليسَت صدفة أن يختارها الصينيون، لأن الهدف هو البقاء على تماس مع سوريا.
فيما كان وفد صيني يستطلِع منذ أسبوعين عدداً من مرافِق طرابلس، مُبدياً اهتمامه بمشاريع تتعلّق بالبنى التحتية والسكك الحديدية، قدِم وفد اقتصادي صيني آخر إلى لبنان في الفترة نفسها. ووفقَ مُطلعين على هذه الزيارة، فإنها «هدفت إلى البدء بخطوات عملية لتأسيس فروع لشركات صينية، من أجل تلبية احتياجات الأسواق اللبنانية والسورية والعراقية والأردنية»، على أن «يكون البقاع اللبناني مكاناً مركزياً لتلك الشركات التي باشرت بمُعاملات استئجار أحد المجمّعات التجارية القريبة من طريق الشام لمدة ١٥ عاماً، على أن يجري توسيعه لاستيعاب نحو ٤٠٠ شركة صينية».
في هذا الإطار، عقد الوفد الصيني اجتماعات مكثفة مع النائب البقاعي سيزار المعلوف، الذي يملك مجمّعاً ضخماً في منطقة مكسه البقاعية. وقد اتُّفق مبدئياً على استئجار الصينيين نحو 200 شاليه للسكن في المجمّع. ويأتي اختيار منطقة البقاع الأوسط بسبب «قربها من الحدود مع سوريا، حيث يبعُد المجمَّع التجاري نحو 35 كلم فقط عن دمشق».
من دون أن ينفي هذه المعلومات، فضّل النائب المعلوف في اتصال مع «الأخبار» عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة، حرصاً على نجاح هذا المشروع الذي «لم ينضج بعد». لكنه أشار إلى أن «الفكرة مبنية على إنشاء مدينة صناعية في منطقة البقاع، توفّر فرص عمل لأبناء المنطقة وتُنعشها»، مُضيفاً أن الصينيين سيستأجرون منه مساحة 60 ألف متر مربّع، «على أن يؤمنوا هم المساحة الباقية. فالمشروع سيبدأ بمشاركة نحو 400 شركة، وفي الإمكان أن يصِل إلى 1200»، وهم تعهدوا بالتنفيذ خلال «7 أو 8 أشهر».
تحدث الوفد الصيني عن عدد شركات يفوق الـ 1000
أمس غادرَ الوفد الصيني لبنان، على أن يعود إليه قريباً، كما قالت مصادر في الوفد. وقد وصفت المشروع بأنه «سيكون نسخة مكررة عن المركز التجاري الصيني في دبي – Dragon Mart»، لافتة إلى أن «المتعهدين بدأوا التسويق لهذا المشروع في الصين لاستقطاب الشركات التي تريد المشاركة». وهذا المشروع سيقسّم على عدة مراحل، يُنتقَل من واحدة إلى أخرى بحسب الوضع الأمني في المنطقة والاستقرار السياسي فيها. المرحلة الأولى تبدأ في لبنان عبر اتخاذ قرار بالاستثمار التجاري والاقتصادي في منطقة البقاع من قبل 450 إلى 400 شركة، على أن يزداد عدد هذه الشركات في المرحلة الثانية، إذ تحدث الوفد الصيني عن عدد شركات يفوق الـ 1000، وتحدث عن «مصانع ضخمة وإنتاج ضخم يستنهض الاقتصاد اللبناني ويستهدف السوق السورية والأردنية والعراقية»! ويستند الصينيون لتحقيق هذا المشروع إلى «علاقات ممتازة مع مختلف الدول، والقدرة على التواصل مع جميع الجهات السياسية في البلد، إضافة إلى أن النظام الاقتصادي اللبناني يتناسب مع هذا النوع من المشاريع، وهو ما يُشكل أساساً اقتصادياً للمرحلة المقبلة».
وفيما أكدت مصادر السفارة الصينية في بيروت لـ «الأخبار» وجود نية لدى بعض رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في لبنان، أشارت إلى أن «المشروع لا علاقة للحكومة الصينية به، بل يبادر إليه بعض المتعهدين والمستثمرين وشركات كبيرة». أما في الجانب اللبناني، فقد بدأ المعلوف بعرض هذا المشروع على الجهات المعنية، واختار أن تكون وجهته الأولى عين التينة. وفي المعلومات، أن الرئيس نبيه برّي أبدى حماسة كبيرة لهذا الأمر، ومن الممكن أن يلتقي المعلوف مرة ثانية برفقة الوفد الصيني لوضعه بكافة التفاصيل. وكان الوفد قد زار رئيس الحكومة سعد الحريري، طالباً تقديم تسهيلات تتعلق بإقامات وإجازات العمل وغيرها.
ورغم التفاؤل الذي تُبديه جهات مطلعة على هذا المشروع، قد تبرز إشكاليات جوهرية لها علاقة بعنوانين: رأي الصناعيين في لبنان، والحسابات السياسية. فهل تُعرقل قوى سياسية المشروع لعدم استفادتها منه بحصص وازنة، كما هي العادة اللبنانية في التعامل مع ملفات مشابهة؟ إشكاليتان تعترضان المشروع، فيما «لا يمكن معرفة مسار التعامل السياسي الذي قد يعرقل أي تشريعات قد يحتاج إليها مشروع كهذا، خصوصاً لجهة إقامة سوق حرة في البقاع». فقد أشار بيان كتلة المستقبل النيابية أول من أمس إلى هذا الأمر، ورأى وجوب أن «يسبق أي اقتراح لإنشاء هذه المناطق، إقرار مجلس الوزراء لمخطط توجيهي تحدد فيه الأماكن الفضلى التي تؤمن قدراتها التنافسية عداً مستلزمات إنشائها»، بعدَ أن اعتبر أن «الهدف من إنشاء مناطق اقتصادية في لبنان يتمحور حول تنفيذ أنشطة اقتصادية محددة مبنية على دراسة جدوى علمية واقتصادية في مناطق جغرافية معينة تتوافر فيها مستلزمات إقامة مناطق كهذه، من تمويل وبنى تحتية وقدرات تنافسية».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
- من يعطّل الموازنة؟
- هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
- طرد قاضٍ و«محاكمة» أربعة... «والحبل عالجرّار»!
- نواب رياض سلامة: نهاية الولاية تريح عون؟
- انتخابات طرابلس: «الأحباش» يقرّرون اليوم
- الصينيون قادمون إلى البقاع؟
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- روسيا تدعو لبنان والعراق إلى حضور محادثات «أستانة» كمراقبين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)