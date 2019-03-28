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هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
لبنان في المركز الخامس بين الدول الأكثر تلوثًا للعام 2019، بحسب موقع NUMBEO، وهو جاء في الترتيب بعد منغوليا وميانمار وأفغانستان وبنغلادش، بعدما احتلّ المرتبة الثامنة في العام 2018. والأخطر من ذلك، أنّ الموقع رشّح لبنان ليكون الأول عالمياً في ارتفاع نسبة التلوث، ما لم يضع المسؤولون حداًّ لأسباب التلوث.
ووفق الأرقام المنشورة، بلغ مؤشر التلوّث الخاص بلبنان 87.39، في الوقت الذي لامس مؤشر منغوليا الأكثر تلوّثاً في العالم 93.06.
وأشارت المتخصصة في المفاوضات البيئية بسكال الديب إلى أنّه "بغض النظر عن التطرّق إلى نسب التلوث التي تصدر كل فترة حول مختلف دول العالم، يجب عرض بعض الأسباب الأساسية للتدهور البيئي في لبنان". واعتبرت أنه "بالرغم من عدم إمتلاك لبنان للصناعات الثقيلة، فإن سوء إدارة مختلف القطاعات وعدم إحترام المعايير البيئيّة والقوانين المحليّة والدوليّة هو أساسي في إرتفاع التلوث وزيادة نتائجه السلبية على صحة الإنسان والبيئة".
وأضافت في حديث لموقع mtv: "تختلف أسباب التلوث بإختلاف المناطق اللبنانية، ولا يمكن حصر التلوث بمصدر واحد إنما هو يبدأ بتلوث الهواء مروراً بالتلوث السمعي والبصري وصولا الى المياه والنبات فالغذاء". وأردفت: "إن قطاع النقل يسجل السبب الأساسي لتلوث الهواء نتيجة للانبعاثات المسرطنة في المدن اللبنانية الكبيرة والمزدحمة حيث وصلت إلى 3 أضعاف الحد الأقصى المسموح به وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في العام 2018.
وبالاستناد الى التقرير الوطني الثاني للبنان حول تغير المناخ المرفوع سنة 2011 لإتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخيّةUnited Nations Framework). Convention on Climate Change UNFCCC)، شرحت الديب أنّ "قطاع صناعة الإسمنت يشكّل مصدراً أساسيا للإنبعاثات المضرّة في بعض المناطق اللبنانية. أما الزراعة فشكلت النسبة الأقل، أيّ حوالي 5.76% من إجمالي إنبعاثات هذه الغازات. هذه النسبة من دون الدخول في التلوث الناتج عن إستعمال المبيدات وتأثيراتها على المنتوجات الزراعيّة والمياه والتربة والهواء وخاصة في المناطق المأهولة المجاورة للاراضي الزراعية".
وتابعت: "يسبّب حرق النفايات في الهواء الطلق بتفاقم المشكلة، أمّا المطامر العشوائية فزادت من إنبعاثات غازات الميثان وغيرها من الغازات المضرّة لصحة الانسان والبيئة، وانعكست هذه المشكلة سلباً على المياه السطحية والجوفية وعلى البيئة البحرية نتيجة المطامرعلى الشاطىء اللبناني التي لم تراعي دراسة الأثر البيئي أو القوانين الداخليّة أو الدوليّة عند إنشائها".
ورأت أنّ "اللجوء السوري أدّى الى تفاقم المشكلة البيئية في لبنان، إذ أشارت تقارير رسميّة لبنانيّة في بدء الازمة إلى أن تزايد كميّة النفايات الصلبة الناتجة عن هذه الوضع سيؤدي الى تفاقم في الوضع البيئي"، متابعةً: "المناطق الأكثر تأثراً بهذا التلوث هي بعض المناطق في البقاع والجنوب والشمال، كما ذكرت الديب ما جاء في التقرير ذاته من الزيادة المرتقبة في كمية المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين السوريين (34-56 مليون متر مكعب مع نهاية العام 2014)، بما يوازي ارتفاعاً في مجموع المياه المبتذلة المنتجة على المستوى الوطني تتراوح نسبته بين 8 و14%".
واعتبرت الديب أنّ "ما يزيد في تفاقم المشكلة عملية القضاء على المساحات الخضراء حيث لم تعد تشكل هذه المساحات بحلول سنة 2008 أكثر من 7.4% من إجمالي مساحة لبنان بالإستناد الى منظمة الـFAO، إضافة الى أن عملية القضاء عليها عن طريق الكسارات والمرامل العشوائية ينتج عنها تلوث هوائي وسمعي، إضافة الى تأثيرتها على صحة الانسان"، جازمةً أنّ "الحل يكمن في توعية المواطن وتفعيل دوره ودور البلديات".
وأكدت على "أهمية إعتماد الدولة للسياسات المستدامة في مختلف القطاعات دون استثناء، كما تفعيل تطبيق قانون البيئة والمراسيم البيئيّة واحترام المعاهدات البيئية والتزامات لبنان الدوليّة فيما خص الموضوع البيئي والتغير المناخي".
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