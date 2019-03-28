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فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
أُنشئ مجلس الإنماء والإعمار في العام 1977 لإعادة إعمار ما دُمّر وإنهاض لبنان اقتصادياً واجتماعياً، ولهذه الغاية خُصّص للمجلس رصيدٌ ماليّ كي يمضي في تسيير المهام والمشاريع المقرّرة انطلاقاً من ارتباط مباشر بمجلس الوزراء، بعدما نصّ المرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31-1-1977 على إلغاء وزارة التصميم العام.
سنوات من الفساد والشواذات داخل الدولة عاشها لبنان بعد الحرب اللبنانية، تُجيز طرح الإستفهام اليوم حول الإنفاق المالي لهذا المجلس ومدى تحقيقه الغاية التي انطلق من أجلها.
وحدد مرسوم إنشاء المجلس مهامه المتشعبة، وهي تبدأ بإعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للإعمار والإنماء واقتراح سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنسجم مع الخطة العامة وذلك ضمن أهداف إنمائية محددة، وتعرض جميعها على مجلس الوزراء للموافقة، وإعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة، واقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الإعماري والإنمائي، ووضع مشروع الإطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة، مروراً بتقديم الاقتراحات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتوجيه المؤسسات المالية والشركات المختلطة التي تعنى بالتنمية، وصولاً إلى حق المجلس بإقراض المؤسسات العامة والبلديات.
الأبرز في إثارة الموضوع اليوم يكمن في الموارد المالية للمجلس، فهي تتكوّن ممّا يرصد له في الموازنة العامة والقروض التي يعقدها وما يحوّل لصالحه أو يحدّث من ضرائب ورسوم، كما سلف الخزينة. وتخصَّص سنوياً ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء موازنة خاصة لمجلس الإنماء والإعمار للرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها، وكذلك لتوفير اللوازم المكتبية ودفع كلفة الاتصالات والكهرباء والمياه.
ومن المفترض أنّ يشكّل المجلس الجهة المخوّلة تنفيذ أكبر عدد من المشاريع، وبلغت 115 مشروعاً بقيمة 1.9 مليار دولار، كما وصلت قيمة مجموع المشاريع التي نفذها المجلس أو هي قيد التنفيذ بين عامي 1992 و2016 إلى 10.9 مليار دولار، منها مشاريع منفّذة بقيمة 7.5 مليار دولار.
لكنّ المشكلة تقع في المشاريع التي لم تُنفَّذ حتى يومنا هذا، والتي تمّ تحويل مليارات الدولارات لحسابها. فالمشاريع الإنمائية والعمرانية قيد التنفيذ تُساوي قيمتها 3.37 مليار دولار. وتتوزع المشاريع التي وُضعت في خانة قيد التنفيذ على المحافظات وفق ما نشرت "الدوليّة للمعلومات" في العام 2017 على النحو الآتي:
• الشمال وعكّار: 739 مليون دولار
• جبل لبنان : 1,114 مليون دولار
• بيروت: 467 مليون دولار
• الجنوب: 164 مليون دولار
• النبطية: 234 مليون دولار
• بعلبك والهرمل: 271 مليون دولار
• البقاع: 232 مليون دولار.
وهنا نسجّل أنّ قيمة المشاريع بين عامي 1992 و2016، بلغت 10,880 مليون دولار موزعة على 13 قطاعاً خدماتياً، مع الإشارة إلى أنّ الحصة الأكبر صبّت لصالح لقطاع النقل، الذي يشمل شق طرقات وأتوسترادات وغيرها، وبلغت نحو 30% من القيمة الإجمالية للمشاريع من دون أن نشهد إنجازات تُذكَر في هذا القطاع، وبصورة خاصة الوعد المفقود بإعادة تشغيل القطار في مختلف المناطق.
وفضلاً عن المليارات التي "تطير" مِن وإلى حيث لا يدري أحدٌ من دون أن تذهب في خدمة المشاريع المُقرَّرة، شهد المجلس فضائح عدّة على مستوى المناقصات التي يعقدها بفعل تدخّل رؤوس سياسية الحاكمة والرأسماليين واستبعاد بعض الشركات الفائز بالمناقصات لصالح أخرى قريبة من قوى سياسية ومرجعيات معيّنة.
اختزل مجلس الإنماء والإعمار عمل وزارات نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أُعطيت له، إلاّ أنّ عمله مع مرور السنوات خيّب الآمال بقوّة... دعونا لا نلعن المؤسسات كافّةً، فلنضئ شمعة طالما نتحدّث اليوم عن مكافحة الفساد.
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