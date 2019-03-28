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إخبار من أبي اللمع وعقيص حول الفساد في الجمارك... وهذه هي التهم
تقدّم النائبان ماجد إدي أبي اللمع وجورج عقيص بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة حول التحقيقات في ملفات الفساد التي يجري التداول بها في وسائل الإعلام والمتعلّقة بالمديريّة العامّة للجمارك اللبنانيّة.
وذكّر أبي اللمع وعقيص في نص الإخبار بما نصّ عليه البيان الوزاري للحكومة بـ"إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون "حق الوصول إلى المعلومات"، إضافةً إلى "توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية".
وعدّد عقيص وأبي اللمع، في إخبارهما، بعض المخالفات في الجمارك، مثل:
- "دخول أحد مسؤولي أهم أجهزة الدولة في شراكة عقاريّة مع مخلّص جمركي يخضع لرقابته".
- الطلب من وزارة المال نقل اعتمادات "خلافاً للقانون".
- توقيع اتفاق بالتراضي لتزويد الضابطة الجمركيّة بكاميرات مراقبة.
- تقليل التعرفة الجمركيّة في مرفأ طرابلس.
- مخالفة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك.
- التلاعب بإرساليّات قطع السيّارات الجديدة.
- عدم التحقيق مع عناصر الضابطة الجمركيّة في تهم موجّهة إليهم.
- تسهيل التهريب.
- عرقلة عمل أجهزة الجباية.
- إتلاف محفوظات إدارة الجمارك، وغيرها من المخالفات.
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