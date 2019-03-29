- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- ما هي السيناريوهات المطروحة لانتخابات طرابلس الفرعية؟
- لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
- احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن يترشّح
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- أستراليا: توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
- الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
- خواء الحياة السياسية
- ترامب الذي يدير العالم بتغريدة
- توقعات الأبراج ليوم March 29, 2019
- ضم الجولان ثمناً قبضته اسرائيل لدعمها آل الاسد
- الأسباب والظروف التي أدت إلى «تجميد المبادرة الروسية»
- مصادر تربط عودة الحريري من نقاهته الباريسية باحتواء الإشكالات الحكومية المتفاقمة
- عندما سقط العرب في فخّ حافظ الأسد
- إلى متى تستمر هذه الغارات الإسرائيليّة على أهدافٍ سوريّةٍ وإيرانيّةٍ في العُمق السوريّ؟ ولماذا تصمُت القيادة الروسيّة على هذا العُدوان؟ وكيف تُعطي فنزويلا الحق لنشر صواريخ “إس 300” للرّد على أيّ غارات أمريكيّة قد تستهدفها بينما تُحرّمه على سورية وإيران؟ أفيدونا أفادكم الله
- مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم النازيون بالبحث في القرآن
- وزير رفيع: ’بحسب ما تعلمه إيران، اسرائيل’ هي التي نفذت الهجوم في سوريا
- أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب
- يعقوبيان تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد ضد نزار يونس: ما زلت أنتظر الجواب عن الصفقة بين شركته والوزير
- شتائم بين يونس ويعقوبيان... "جسدي الطاهر طريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشوارع"
- الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ننصحك التكلم مع بشار الاسد ووليد المعلم!
- أوساط على صلة بكرامي والأحباش ترجّح عزفهما عن إعادة ترشيح ناجي
- لمن يبيع الأسد عودة النازحين وما هو الثمن الذي يطلبه؟!
- إخبار من أبي اللمع وعقيص حول الفساد في الجمارك... وهذه هي التهم
- وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"
- هايلي بالدوين مثيرة بدون "حمالة صدر"!
- التاريخ الجنسي السري لهوليوود
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع
- فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
- تطورات جديدة بقضية زينة والطفلة.. "خدش وعض وسب متبادل"
- تناول الكثير من المشروبات السكرية مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية
- أستراليا: اثر الهزيمة النكراء في انتخابات الولاية.. مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- توافُق على موازنة إصلاحية.. وتشجيع فرنســي للإستفادة من سيدر
- كبارة ومولود الى مواجهة جمالي.. وطه ناجي قد يُنقذ المستقبل
- رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك
- لا عودة قريبة للنازحين السوريين
- العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم حاضرة»
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تغلب الفئة القليلة... الكبيرة؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
مطرحك يا واقف ...الكاتب:
-
قضاة «فاسدون» الى التحقيق... ...الكاتب:
-
أسرار زيارة بومبيو لجبيل ...الكاتب:
-
بري: هذا هو قدرُنا؟ ...الكاتب:
-
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟ ...الكاتب:
-
مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد! ...الكاتب:
-
عاصفة “الحجّاج بومبيو”! ...الكاتب:
-
مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل ...الكاتب:
-
إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟ ...الكاتب:
-
لا بدّ للبنان أن يقلق ...الكاتب:
-
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية ...الكاتب:
لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
منطقي أن يشارك لبنان، على الأقل، في مفاوضات أستانا للتسوية في سوريا. فبعدما كان متورِّطاً في النزاع السوري من خلال مشاركة «حزب الله» في القتال، وملف النازحين وملفات أخرى، جاء الاعتراف الأميركي بضمّ الجولان ليجعل لبنان في صميم الاشتباك أو التفاهم بين سوريا وإسرائيل... يوماً ما.
لم يزوِّد السوريون هيئة الأمم المتحدة الخرائط التي تثبت أنّ مزارع شبعا لبنانية، على الأقل في جانب منها. وعلى رغم من أنّ القيود العقارية في هذه المنطقة مسجّلة في لبنان، فإن السوريين لم يبادورا إلى مساعدة لبنان على الخروج من المأزق وإثبات لبنانية المزارع. ولم يقدِّم السوريون تبريراً لذلك، منذ أن تحرَّر الجنوب اللبناني عام 2000، وتمّ تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425، على رغم من أنهم كانوا يسيطرون على لبنان ويتحكّمون بالشاردة والواردة فيه، ومعهم حليفهم «حزب الله» الذي أعلن إنجاز التحرير.
قال الإسرائيليون: «أخذنا المزارع في حرب 1967 ضمن الجولان. ويومذاك، كان فيها الجيش السوري لا الجيش اللبناني. فمشكلتكم ليست معنا. أظهِروا الوثائق التي تعترف بلبنانية المزارع، من جانب الدولة السورية، لنبحث في الأمر».
طبعاً، لم يكن لبنان قادراً على خوض معركة ديبلوماسية أو حقوقية في مواجهة دمشق. وحلفاؤها في الداخل كانوا يمتلكون القرار كاملاً. وهؤلاء يعتمدون على ورقة المزارع في شكل أساسي لتبرير إمساكهم بالسلاح. والتخلّي عن هذه الورقة يعني تقديم هدية مجانية لكل مَن يطالبهم بنزع السلاح.
بقيت الوثائق المطلوبة من سوريا عالقة، ومعها ترسيم الحدود. وتالياً، تحتفظ إسرائيل بالذريعة لاستمرار احتلالها للمزارع، أو على الأقل للجانب اللبناني منها، الذي لا يُفترض أن يكون موضع إشكال مع أحد.
واستمرار الصمت السوري في مسألة المزارع، على رغم من عزم إسرائيل على ضمّ الجولان، يثير استغراب عدد من المرجعيات الحقوقية. فمجرد أن تبادر الحكومة السورية، اليوم، إلى الإعلان عن لبنانية المزارع من شأنه أن يحشر إسرائيل. وهذا ما يدفع إلى السؤال: لماذا لا يفعل السوريون ذلك؟
هل هناك فعلاً خلاف حدودي بينهم وبين لبنان في منطقة المزارع، لا يرون فرصة لمعالجته بسبب الاحتلال الإسرائيلي؟
أم إنّهم بكل بساطة ما زالوا يفضّلون إبقاء ورقة السلاح والمقاومة في يد «حزب الله» حتى انتهاء التسويات في الشرق الأوسط؟
أم إنهم يريدون الاحتفاظ بالمزارع ورقةً للضغط في المفاوضات النهائية على لبنان وإسرائيل على حدّ سواء؟
الاحتمالات الثلاثة واردة. لكنها جميعاً تُظهِر أنّ دمشق تتصرّف في الملف انطلاقاً من مصالحها الخاصة، على حساب لبنان. وهي تعطي أولوية للإعتبارات السياسية لا لاعتبارات تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي.
وثمة مَن يقول أيضاً إنّ تخلّي دمشق عن مزارع شبعا، ربما يكون جزءاً من صفقة حول الجولان ككل، يحتفظ بموجبها الرئيس بشّار الأسد بالسلطة، بتغطية إقليمية ودولية. وإذا كانت دمشق تخلّت عن أرض الجولان السوري، فلماذا تسأل عن أرض لبنانية صغيرة في المزارع؟
المهم اليوم هو: ماذا يعني للبنان ضمّ الجولان، وما الاستتباعات المحتملة؟
واقعياً، وحتى إشعار آخر، تكرّست السيطرة الإسرائيلية السائدة منذ العام 1967 على الأرض والمياه هناك، أي على مزارع شبعا وكفرشوبا ومياه جبل الشيخ. وهذا كنز لا يقدّر بثمن بالنسبة إلى الاسرائيليين. وإذا لم يُثبت لبنان حقّه في المزارع، فإنّها ستكون جزءاً من الجولان المضموم إلى إسرائيل وستضيع تماماً.
ومشكلة لبنان أيضاً هي أنه بات متورِّطاً حتى العظم في النفق السوري- الإسرائيلي، وستكون المزارع ورقة ابتزاز أخرى له، من جانب كل القوى الإقليمية والدولية، للحصول منه على تنازلات في ملفات أخرى.
وتكريس ضمّ إسرائيل للمزارع، ضمن الجولان، سيمنح «حزب الله» ذريعة لحمل السلاح، حتى في الجولان. وأساساً كان «الحزب» انتشر في مناطق عدة في الجولان، خلال الأعوام الأخيرة، قبل أن يتم الاتفاق بين روسيا وإيران على إبعاد القوات الإيرانية والحليفة 85 كيلومتراً إلى الشمال، بناءً على طلب إسرائيل.
كما انّ أي اشتباك سوري - إسرائيلي قد يقع في الجولان، سيكون الجانب اللبناني معنياً به، بشكل أو آخر، لأنّ الأرض هناك لبنانية أيضاً. وفوق ذلك، بات لبنان جزءاً من أي تفاوض سوري - إسرائيلي حول الجولان، أو عملية ترسيم للحدود بين الطرفين. وقد يتذرع الإسرائيليون بالخلاف الحدودي بين سوريا ولبنان لتعطيل أي حلّ حول الجولان وتكريس سيطرتهم الدائمة.
ولا تبدو السلطة اللبنانية الحالية «مستعدة نفسياً» لمواجهة السوريين بالحقائق. فالهامش الذي تمتلكه أفضل بقليل من الهامش الذي تمتعت به السلطة خلال المرحلة السورية، لكنه ليس كافياً. ومن السذاجة أن يتصوّر أحد أنّ لبنان سيثير أزمة حول المزارع مع دمشق، فيما الملفات المصيرية الأخرى، وأبرزها ملف النازحين، موضع مزايدات ومناورات.
والأحرى هو السؤال: لماذا لا يوافق السوريون على ترسيم الحدود مع لبنان، كما يُفترض بين أي دولة وجارتها، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فيحدّدون مناطق انتشار الجيشين بدقة ويوفّرون على الشعبين- وخصوصاً في المناطق الحدودية- ما يعانونه من ارتباكات واشتباكات ديموغرافية وجغرافية واقتصادية واجتماعية. على الأقل، هناك تساؤلات حول مغزى التجاهل السوري للضرورات الحقوقية بين بلدين متجاورين. وفي النتيجة، سيكون لبنان قد تلقّى الضربة من إسرائيل بضمّ المزارع ضمن الجولان، ولكن سوريا تغاضت عن إغاثته، بل سهَّلت دخوله في المأزق. وأما في بيروت، فلا صوت يُسمَع في دولة المزرعة بعدما صارت دولة مَزارع.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
- واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق
- هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟
- «حزب الله» يصوِّب على عهد رفيق الحريري؟
- مخادعةٌ لبنانيةٌ حول النازحين... تنتهي بـ«التعايـش»!
- هل اقترب تفاوض الترسيم بين لبنان وإسرائيل؟
- موسكو «تُشارِطنا»: ندعمُكم إذا شرّعتم لنا الأبواب!
- هل فرمَل الأميركيون إندفاع عون نحو بوتين؟
- ساترفيلد: لا تنجرفوا مع «حزب الله» وإيران!
- هل يسحب الفرنسيون أيديهم من "سيدر" "بتهذيب"؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)