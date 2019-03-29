- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- ما هي السيناريوهات المطروحة لانتخابات طرابلس الفرعية؟
- لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
- احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن يترشّح
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- أستراليا: توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
- الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
- خواء الحياة السياسية
- ترامب الذي يدير العالم بتغريدة
- توقعات الأبراج ليوم March 29, 2019
- ضم الجولان ثمناً قبضته اسرائيل لدعمها آل الاسد
- الأسباب والظروف التي أدت إلى «تجميد المبادرة الروسية»
- مصادر تربط عودة الحريري من نقاهته الباريسية باحتواء الإشكالات الحكومية المتفاقمة
- عندما سقط العرب في فخّ حافظ الأسد
- إلى متى تستمر هذه الغارات الإسرائيليّة على أهدافٍ سوريّةٍ وإيرانيّةٍ في العُمق السوريّ؟ ولماذا تصمُت القيادة الروسيّة على هذا العُدوان؟ وكيف تُعطي فنزويلا الحق لنشر صواريخ “إس 300” للرّد على أيّ غارات أمريكيّة قد تستهدفها بينما تُحرّمه على سورية وإيران؟ أفيدونا أفادكم الله
- مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم النازيون بالبحث في القرآن
- وزير رفيع: ’بحسب ما تعلمه إيران، اسرائيل’ هي التي نفذت الهجوم في سوريا
- أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب
- يعقوبيان تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد ضد نزار يونس: ما زلت أنتظر الجواب عن الصفقة بين شركته والوزير
- شتائم بين يونس ويعقوبيان... "جسدي الطاهر طريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشوارع"
- الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ننصحك التكلم مع بشار الاسد ووليد المعلم!
- أوساط على صلة بكرامي والأحباش ترجّح عزفهما عن إعادة ترشيح ناجي
- لمن يبيع الأسد عودة النازحين وما هو الثمن الذي يطلبه؟!
- إخبار من أبي اللمع وعقيص حول الفساد في الجمارك... وهذه هي التهم
- وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"
- هايلي بالدوين مثيرة بدون "حمالة صدر"!
- التاريخ الجنسي السري لهوليوود
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع
- فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
- تطورات جديدة بقضية زينة والطفلة.. "خدش وعض وسب متبادل"
- تناول الكثير من المشروبات السكرية مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية
- أستراليا: اثر الهزيمة النكراء في انتخابات الولاية.. مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- توافُق على موازنة إصلاحية.. وتشجيع فرنســي للإستفادة من سيدر
- كبارة ومولود الى مواجهة جمالي.. وطه ناجي قد يُنقذ المستقبل
- رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك
- لا عودة قريبة للنازحين السوريين
- العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم حاضرة»
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تغلب الفئة القليلة... الكبيرة؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
مطرحك يا واقف ...الكاتب:
-
قضاة «فاسدون» الى التحقيق... ...الكاتب:
-
أسرار زيارة بومبيو لجبيل ...الكاتب:
-
بري: هذا هو قدرُنا؟ ...الكاتب:
-
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟ ...الكاتب:
-
مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد! ...الكاتب:
-
عاصفة “الحجّاج بومبيو”! ...الكاتب:
-
مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل ...الكاتب:
-
إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟ ...الكاتب:
-
لا بدّ للبنان أن يقلق ...الكاتب:
-
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية ...الكاتب:
فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
سيبدأ بعد منتصف هذه الليلة العدّ التنازلي للإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، التي ستجري في 14 نيسان المقبل، بعد أن تعرف أسماء المرشحين لهذه الإنتخابات، التي سيقفل عند الساعة 12 من هذه الليلة باب الترشح لها، إذ عليه سيبنى على الشيء مقتضاه، لأنه في ضوء اتضاح الصورة النهائية حول أسماء المرشحين، يمكن رسم ملامح المشهد الإنتخابي المقبل.
وبانتظار معرفة البورصة النهائية لعدد المرشحين التي ستتضح في الساعات القليلة المقبلة، يمكن التوقف عند أبرز المحطات التي حفلت بها الحركة السياسية والإنتخابية في طرابلس، وهي:
أولاً: كشفت إستطلاعات للرأي أجريت مؤخراً أن حماسة الناخبين الطرابلسيين للإنتخابات الفرعية متدنية جدّاً، وأنها لن تتجاوز 14 % في المئة، بينما وصلت في إنتخابات 6 أيار العام 2018 إلى 39.63 %، بعدما صوّت 94.047 مقترعاً من أصل 233.644 ناخباً مسجلين على لوائح الشطب؛ ما يعني، إذا ما صحّت توقعات إستطلاعات الرأي، أن لا يزيد عدد من سيدلون بأصواتهم على 15 الى 16 ألف ناخب في أحسن الأحوال، وهو ما يربك حسابات جميع القوى والجهات المعنية بالإنتخابات بلا استثناء.
ثانياً: تظهر المؤشرات الأولية أن أغلب المرشحين، حتى الآن بانتظار إقفال باب الترشيحات منتصف هذه الليلة، يأكلون من صحن إنتخابي واحد، من ديما جمالي المرشحة التي تبنى تيار المستقبل إعادة ترشيحها مجدّداً بعد إبطال المجلس الدستوري نيابتها، إلى يحيى مولود وسامر كبارة، وهو الصحن الإنتخابي لتيار المستقبل والمجتمع المدني.
ثالثاً: نُقل عن جمالي أنها غير مرتاحة لأجواء الإنتخابات المقبلة، وأن الحملة الإنتخابية التي يقودها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بنفسه دعما لها، لا تبعث على التفاؤل لديها. وسُجلت في هذا الأطار ملاحظات عديدة أظهرت ثغرات عديدة في حملة جمالي، ليس معروفاً إن كان الوقت المتبقي حتى 14 نيسان المقبل كافياً لسدّها.
رابعاً: كل ذلك يجري بينما الضفة الإنتخابية لفريق 8 آذار ما تزال صامتة ولم تعلن موقفها النهائي من خوضها الإستحقاق الإنتخابي من عدمه، وهل أنها ستدعم ترشح طه ناجي رئيس فرع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) في الشمال أم لا، أم سوف تدعم سواه، أم سوف تقاطع الإنتخابات، وهو موقف ستحسمه رسمياً بعد عصر اليوم بعد لقاء موسع سيعقده أعضاء لائحة الكرامة الوطنية في منزل النائب فيصل كرامي، لإعلان موقفها النهائي، وفي ضوء هذا الموقف سيمكن رسم ملامح المشهد النهائي للإنتخابات الفرعية قبل النزال الإنتخابي في 14 نيسان المقبل.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)