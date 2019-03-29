- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- ما هي السيناريوهات المطروحة لانتخابات طرابلس الفرعية؟
- لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
- احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن يترشّح
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- أستراليا: توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
- الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
- خواء الحياة السياسية
- ترامب الذي يدير العالم بتغريدة
- توقعات الأبراج ليوم March 29, 2019
- ضم الجولان ثمناً قبضته اسرائيل لدعمها آل الاسد
- الأسباب والظروف التي أدت إلى «تجميد المبادرة الروسية»
- مصادر تربط عودة الحريري من نقاهته الباريسية باحتواء الإشكالات الحكومية المتفاقمة
- عندما سقط العرب في فخّ حافظ الأسد
- إلى متى تستمر هذه الغارات الإسرائيليّة على أهدافٍ سوريّةٍ وإيرانيّةٍ في العُمق السوريّ؟ ولماذا تصمُت القيادة الروسيّة على هذا العُدوان؟ وكيف تُعطي فنزويلا الحق لنشر صواريخ “إس 300” للرّد على أيّ غارات أمريكيّة قد تستهدفها بينما تُحرّمه على سورية وإيران؟ أفيدونا أفادكم الله
- مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم النازيون بالبحث في القرآن
- وزير رفيع: ’بحسب ما تعلمه إيران، اسرائيل’ هي التي نفذت الهجوم في سوريا
- أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب
- يعقوبيان تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد ضد نزار يونس: ما زلت أنتظر الجواب عن الصفقة بين شركته والوزير
- شتائم بين يونس ويعقوبيان... "جسدي الطاهر طريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشوارع"
- الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ننصحك التكلم مع بشار الاسد ووليد المعلم!
- أوساط على صلة بكرامي والأحباش ترجّح عزفهما عن إعادة ترشيح ناجي
- لمن يبيع الأسد عودة النازحين وما هو الثمن الذي يطلبه؟!
- إخبار من أبي اللمع وعقيص حول الفساد في الجمارك... وهذه هي التهم
- وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"
- هايلي بالدوين مثيرة بدون "حمالة صدر"!
- التاريخ الجنسي السري لهوليوود
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع
- فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
- تطورات جديدة بقضية زينة والطفلة.. "خدش وعض وسب متبادل"
- تناول الكثير من المشروبات السكرية مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية
- أستراليا: اثر الهزيمة النكراء في انتخابات الولاية.. مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- توافُق على موازنة إصلاحية.. وتشجيع فرنســي للإستفادة من سيدر
- كبارة ومولود الى مواجهة جمالي.. وطه ناجي قد يُنقذ المستقبل
- رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك
- لا عودة قريبة للنازحين السوريين
- العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم حاضرة»
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تغلب الفئة القليلة... الكبيرة؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
مطرحك يا واقف ...الكاتب:
-
قضاة «فاسدون» الى التحقيق... ...الكاتب:
-
أسرار زيارة بومبيو لجبيل ...الكاتب:
-
بري: هذا هو قدرُنا؟ ...الكاتب:
-
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟ ...الكاتب:
-
مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد! ...الكاتب:
-
عاصفة “الحجّاج بومبيو”! ...الكاتب:
-
مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل ...الكاتب:
-
إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟ ...الكاتب:
-
لا بدّ للبنان أن يقلق ...الكاتب:
-
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية ...الكاتب:
هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
مع اقتراب الساعات الأخيرة لمنتصف ليل الجمعة، في 29 آذار 2019، موعد إقفال وزارة الداخلية باب الترشيحات للانتخابات الفرعية في طرابلس، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي المشترك، الذي سيعقده عصر الجمعة الدكتور طه ناجي والنائب فيصل كرامي، في دارة الأخير. هذا المؤتمر الذي يأتي عقب اجتماع موسّع للائحة "الكرامة الوطنية"، من المرتقب أن يكون بمثابة "الكلمة الفصل" في شأن طبيعة المعركة الانتخابية المقررة في 14 نيسان 2019.
حركة المرشحين
حتّى الآن، ثمّة ثلاثة مرشحين رسميين، هم: المرشحة المطعون بنيابتها ديما جمالي، المهندس يحيى مولود وسامر كبارة. يوميًا، تجوب جمالي شوارع طرابلس وبيوتها ومحالها، ليلًا نهارًا، وعلى موائد "الترويقة" والغداء والعشاء، برفقة أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، وبدعم "أمني" عريض، لجذب المزيد من الأصوات المضمونة، إمّا عن طريق إطلاق وعودٍ منسوخةٍ عن وعود انتخابات أيار 2018، بآلاف الوظائف ومشاريع الإنماء، واجتزاء حصصٍ للمدينة من مخصصات مؤتمر "سيدر"، وإمّا عن طريق "أساليب" أخرى معهودة، تغري أبناء المناطق المحرومة، ولو بثمن صورة أو لوحة داعمة مرفوعة.
حركة جمالي الديناميكية برفقة "أمين المستقبل"، المدعومة من حلف المرجعيات السنيّة الرئيسية في المدينة (الرئيس نجيب ميقاتي، أشرف ريفي، ومحمد الصفدي)، تأتي في سياق مواجهة حركة المرشحيّن المعارضين، مولود وكبارة، اللذين يتواصلان مع الناس ويطرحان برامجهما، وإنّ بإمكانات انتخابية - مالية لا توازي امكانات جمالي، بعد أن نسفا بترشحهما الرسمي حلمها بـ "التزكيّة".
يدرك المرشحون المستقلون أنّهم يخوضون إنتخابات "تأسيسية" لمستقبلهم السياسي، وأنّ احتمال الفوز بالمقعد الشاغر، يحتاج "عصا موسى" السحرية، لا سيما أنّ حماسة الناس تكاد مدعومة، وأنّ استنهاضهم يتطلب جهودًا جبارة، لن يُسعفهم فيها عاملي: الوقت والمال.
بانتظار طه ناجي
لكنّ هذا التأسيس، قد يُشاح النظر عنه، وتتغيّر وجهته كليًا في فرعية طرابلس، في حال أعلنت جمعية المشاريع (الأحباش)، اليوم الجمعة، طه ناجي مرشحًا للانتخابات. هذا الترشح، كفيلٌ أن يقلب موازين اللعبة الانتخابيّة، وأنّ يعيد إلى الواجهة خطابًا سياسيًا مفقود حاليًا، على قاعدة اصطفافات "موهومة" بين 8 و14 آذار، وأنّ يكون حجّة مبررة لـ"المستقبل" أمام قاعدته الشعبية، تحت شعار"محاربة حزب الله وقوى 8 آذار في طرابلس".
في الأسابيع الماضية، كان توجه "المشاريع" شبه محسوم لجهة عدم الترشح، وأنّ "مظلومتيهم" بعدم إعلان ناجي (صاحب الطعن) نائبًا مكان جمالي، لن تنصفها "مسرحية التحالف الداعم لجمالي" كما سبق أن أسماه كرامي، في الانتخابات الفرعية. لكنّ معطيات كثيرة تبدلت، بعد أن بلغت الاتصالات المكثفة والنقاشات الدائرة في أروقة "لائحة الكرامة الوطنية"، ومع حلفائها ذروتها، وبعد أن أصبح ملف ترشيح ناجي مكتملًا لجهة تأمين المستندات المطلوب لتقديم طلب الترشح. فماذا تغيّر؟
تشير مصادر "المدن" في اللقاءات الدائرة بين حلفاء ممثلي لائحة الكرامة، أنّ الأمور حتّى الآن لا تزال قيد المشاورات، وأنّ خياري ترشح ناجي أو عزوفه، متساويان، بعد أن كانت الكفة ترجح لخيار عزوفه. من المعروف عن الماكينة الانتخابيّة لجمعية المشاريع، أنّها من أكثر الماكينات تنظيمًا ودقةً، وأنّ خيار ناجي سيكون مرهونًا بمحصلة الأرقام النهائية وتحليلها، وهو ما دفعه ربما إلى إعادة النظر بترشحه، لا سيما أنه يصرّ على فكرة أنّ "المقعد سُلب منه ظلمًا".
أثر الأزمة المالية
مقابل ذلك، لا توحي أوساط كرامي أنّ ثمّة حماسةً لخوض الانتخابات، بعد أن أصبحت كفّة الفوز راجحة بقوّة لمصلحة جمالي، التي تحظى بدعمٍ سلطوي وسياسي وأمني. أيضًا، لا يرغب كرامي أن يقدم لـ"المستقبل" هديّة خطابٍ سياسي تعبوي، يستغله ضدّه في الشارع الطرابلسي، ويشدّ عصبهم طائفيًا، مستفيدًا من القانون الأكثري. لكن، وحسب المعطيات، فإنّ كرامي قرر منذ البداية، أنّ لا يمارس أيّ نوع من الضغط على ناجي، وأن يترك له حرية الاختيار، وأن يكون داعمًا له، سواء بالترشح أو العزوف، لا سيما أنه يعتبره "مظلومًا"، ومن الواجب الوقوف إلى جانبه.
في الواقع، تنحصر الأزمة الفعلية للانتخابات الفرعية في طرابلس، والتي تأتي بعد أقلّ من عام على انتهاء انتخابات 2018، بـ"الأزمة المالية" في آلية تشغيل الماكينات الانتخابية واستنهاض الشارع، وإلّا لكنّا شهدنا نوعًا آخر من المعركة الانتخابية، وترشيحات من كلّ الأطراف، بعيدًا من أيّ تحالف شكليّ وهشّ. وهي أزمة تواجه عراقيلها ماكينة "المستقبل" وحلفائها المرحليين، وتخشى منها أيضًا لائحة "الكرامة" وحلفائها من قوى 8 آذار، التي لا تبدي حماسةً في خوض المعركة.
عمليًا، قد يستفيد "المستقبل" في حال إعلان ناجي ترشحه. لكن، تبقى الأمور مرهونة بمدى التزام ناجي بخطوة الترشح، سواء بنوعيّة "الدعم" من الحلفاء الذي يلقاه مرشح "لائحة الكرامة"، أو لجهة السعي إلى تسجيل نقطة في مرمى "المستقبل"، تجهيزًا وتحضيرًا للمعركة الانتخابية المقبلة في المدينة. أمّا في حال عدم ترشح ناجي، فستعود لائحة الكرامة إلى واحدٍ من الخيارين. إمّا دعم أحد المرشحين المستقلين (ولو سرًّا)، بترك حرية الانتخاب لقاعدتها الشعبية، أو بتسجيل موقفٍ عبر مقاطعة الانتخابات، اقتراعاً أو ترشّحًا.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)