- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- ما هي السيناريوهات المطروحة لانتخابات طرابلس الفرعية؟
- لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده بالخرائط!
- احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن يترشّح
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- أستراليا: توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
- الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
- خواء الحياة السياسية
- ترامب الذي يدير العالم بتغريدة
- توقعات الأبراج ليوم March 29, 2019
- ضم الجولان ثمناً قبضته اسرائيل لدعمها آل الاسد
- الأسباب والظروف التي أدت إلى «تجميد المبادرة الروسية»
- مصادر تربط عودة الحريري من نقاهته الباريسية باحتواء الإشكالات الحكومية المتفاقمة
- عندما سقط العرب في فخّ حافظ الأسد
- إلى متى تستمر هذه الغارات الإسرائيليّة على أهدافٍ سوريّةٍ وإيرانيّةٍ في العُمق السوريّ؟ ولماذا تصمُت القيادة الروسيّة على هذا العُدوان؟ وكيف تُعطي فنزويلا الحق لنشر صواريخ “إس 300” للرّد على أيّ غارات أمريكيّة قد تستهدفها بينما تُحرّمه على سورية وإيران؟ أفيدونا أفادكم الله
- مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم النازيون بالبحث في القرآن
- وزير رفيع: ’بحسب ما تعلمه إيران، اسرائيل’ هي التي نفذت الهجوم في سوريا
- أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب
- يعقوبيان تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد ضد نزار يونس: ما زلت أنتظر الجواب عن الصفقة بين شركته والوزير
- شتائم بين يونس ويعقوبيان... "جسدي الطاهر طريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشوارع"
- الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ننصحك التكلم مع بشار الاسد ووليد المعلم!
- أوساط على صلة بكرامي والأحباش ترجّح عزفهما عن إعادة ترشيح ناجي
- لمن يبيع الأسد عودة النازحين وما هو الثمن الذي يطلبه؟!
- إخبار من أبي اللمع وعقيص حول الفساد في الجمارك... وهذه هي التهم
- وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"
- هايلي بالدوين مثيرة بدون "حمالة صدر"!
- التاريخ الجنسي السري لهوليوود
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع
- فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
- تطورات جديدة بقضية زينة والطفلة.. "خدش وعض وسب متبادل"
- تناول الكثير من المشروبات السكرية مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية
- أستراليا: اثر الهزيمة النكراء في انتخابات الولاية.. مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- توافُق على موازنة إصلاحية.. وتشجيع فرنســي للإستفادة من سيدر
- كبارة ومولود الى مواجهة جمالي.. وطه ناجي قد يُنقذ المستقبل
- رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك
- لا عودة قريبة للنازحين السوريين
- العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم حاضرة»
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تغلب الفئة القليلة... الكبيرة؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
مطرحك يا واقف ...الكاتب:
-
قضاة «فاسدون» الى التحقيق... ...الكاتب:
-
أسرار زيارة بومبيو لجبيل ...الكاتب:
-
بري: هذا هو قدرُنا؟ ...الكاتب:
-
هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟ ...الكاتب:
-
مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد! ...الكاتب:
-
عاصفة “الحجّاج بومبيو”! ...الكاتب:
-
مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل ...الكاتب:
-
إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟ ...الكاتب:
-
لا بدّ للبنان أن يقلق ...الكاتب:
-
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية ...الكاتب:
موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
البيان الرسمي الروسي، الصادر عن لقاء الرئيسين ميشال عون وفلاديمير بوتين، واضح في ملف اللاجئين السوريين، لكنه وضوح "مباغت". يتناقض مضمون البيان مع كل الطروحات اللبنانية، ويعكس اختلافات لبنانية روسية حول كيفية حلّ ملف اللاجئين السوريين. وفيما كان لبنان يراهن على دور روسي ضاغط على سوريا، وعلى المجتمع الدولي أيضاً، لتحقيق عودة سريعة قبل إنجاز الحلّ السياسي أو من دون انتظاره، تؤكد المعطيات الواردة من موسكو، بأن الرؤية الروسية كانت واضحة، وقد تجلّت في البيان، من خلال التشديد على مبدأ تحقيق عودة اللاجئين "بعد إرساء الحلّ السياسي" وتحقيق الأمن، والحفاظ على سلامة اللاجئين العائدين.
"المبادرة الروسية" تبخرت!
حسب ما تكشف مصادر متابعة لمجريات الزيارة، فإن الروس شددوا على مبدأ "العودة الآمنة"، التي لا يمكن ان تتحقق من دون إيجاد حلّ سياسي، وتوافق بين الدول. وهذا يعني أن الروس يعرفون عدم قابلية تحقق المبادرة، التي اقترحوها قبل أكثر من سنة، لتأمين عودة اللاجئين. هذه الخلاصة ترتبط بجملة عوامل، أولها القرار السياسي والتوافق الدولي، ربطاً بتوفير الأموال اللازمة لذلك. ما يعني أن عودة اللاجئين مؤجلة وليس قريبة. وأكثر من ذلك، تكشف المصادر، أن مضمون الكلام ما بين الجانبين اللبناني والروسي، أوحى وكأن النظام السوري هو الذي لا يريد تحقيق هذه العودة.
وفي هذا الإطار تكشف المصادر، أن الجانب اللبناني حاول مطالبة موسكو، وتحديداً الرئيس بوتين شخصياً، بالضغط على النظام السوري ورئيسه بشار الاسد، من أجل استعجال تحقيق إعادة اللاجئين سريعاً، فكان الردّ الروسي بتوجيه نصيحة للرئيس عون وللوزير جبران باسيل، أنْ لا بد من القيام بزيارة رسمية لبنانية إلى سوريا، ولقاء المسؤولين السوريين للبحث في هذه المسألة، ومحاولة إقامة تعاون مع النظام، وإقناعه بإيجاد حلّ سريع لهذه المشكلة. وهذا الكلام، يعني أن كل الحديث عن العودة السريعة، والتعويل على المبادرة الروسية، من دون انتظار الحلّ السياسي، سيكون بلا جدوى في هذه المرحلة.
مقاربة مالية
لا شك إذاً، وما بعد زيارة موسكو، سيغدو كل كلام لبناني حول تحقيق العودة السريعة للاجئين "من دون انتظار الحلّ السياسي" لا هدف له سوى الاستثمار الشعبوي، واستخدامه في سياقات سياسية محلية، وكأداة ضغط على القوى الأخرى.. عدا عن ذلك، أصبح مؤكداً لدى الجميع أن العودة لن تتحقق حالياً.
ومن وجه آخر، سيغدو ملف النازحين غير منفصل عن الأزمة المالية، التي يحذّر الكثير من اللبنانيين من الإقبال عليها. بمعنى أنه ستتم مقاربة ملفّ اللاجئين في سياق مختلف هذه المرّة، وكأمر واقع يجب التعامل معه بحنكة عملية. أي سيكون عنواناً أساسياً للضغط على المجتمع الدولي، بغية الحصول على أموال ومساعدات، لقاء إبقاء اللاجئين في لبنان، لعلّ هذه المساعدات التي ستأتي تسد جزءاً من العجز، وكتعويض عن جانب كبير من الخسارات المالية والاقتصادية، ولعلّها تسهم أيضاً في تثبيت استقرار الليرة. ولا يمكن استبعاد تجدد المطالبة اللبنانية بإنشاء مخيمات للاجئين على الحدود، كما كان مطروحاً في فترة سابقة، بما أن عودة اللاجئين لن تكون سريعة أو قريبة.
مصلحة النظام السوري
في المقابل، للنظام السوري أسباب عديدة، تدفعه إلى عدم قبوله إعادة اللاجئين السوريين. وتكشف معلومات متابعة، أن النظام أبلغ أيضاً بعض المقربين منه، لبنانيين وغير لبنانيين، أن لاعودة للاجئين قبل تثبيت الحلّ السياسي في سوريا. وهذا الحلّ، وفق منظور النظام، يرتكز على ضمان تثبيت نفسه في الحكم، وعدم استخدام اللاجئين من قبل المجتمع الدولي في أي تأثير انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2021. وهذا يعني ان النظام يريد استخدام اللاجئين السوريين في سياقات مختلفة ومتعددة. أولاً، لتفعيل تأثيره في المجريات السياسية اللبنانية عبر ما يوفره ملف اللاجئين من قدرة ابتزاز. وثانياً، لجعل هذا الملف باباً ليعوّم النظام نفسه دولياً، من خلال ضرورة التفاوض معه والقبول به دولة وحكومة. وثالثاً، يهدف النظام إلى ابتزاز المجتمع الدولي مالياً بموضوع اللاجئين، بمعنى أنه (وتماشياً مع الشروط الدولية نفسها) لا يمكن إعادة اللاجئين، ما لم يتم دفع الأموال للنظام لإعادة الإعمار، وتحسين البنى التحتية، من أجل توفير العودة الملائمة للاجئين. ما يعني فك الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه النظام السوري.
من الناحية الاستراتيجية أيضاً، والتي تفرض على النظام السوري عدم السماح بعودة كاملة للاجئين، هي عملية الفرز الديمغرافي، التي لطالما سعى النظام إلى تحقيقها في الأراضي السورية. أي أنه لا يمكن السماح للاجئين سوريين أن يعودوا إلى مناطق أساسية في ريف حماه، في حمص وريفها، في غوطتي دمشق.. مثالاً لا حصراً، لأن هذه المناطق تعتبر استراتيجية لتثبيت سيطرة النظام على مفاصل الجغرافيا السورية ومفترقاتها. ولا يمكنه السماح لبيئة معارضة، أن تعود إلى تلك المناطق، فتشكّل عائقاً أمام تكريس سيطرته، بما يبدد كل جهوده العسكرية (بالأحرى، حملة التطهير) على امتداد ثمانية أعوام.
"تلازم المسارين"
بعد زيارة موسكو، لا بد من تغيّر في لغة الخطاب اللبناني حيال ملف اللاجئين، وفي آلية التعامل معه. إشارة بوتين لعون وباسيل بوجوب زيارة سوريا، ولقاء المسؤولين السوريين، للتنسيق بملف اللاجئين، لها هدف سياسي أبعد من هذا الملف فقط. فإذا كانت روسيا التي تسيطر على قرار النظام، غير قادرة على إعادة اللاجئين، فلا يمكن للبنان أن يؤثر على النظام في هذا المجال. لكن لبوتين هدف آخر من نصحيته بهذه الزيارة، وهو تعزيز الوضع السياسي للنظام، من خلال إمساكه بـ"تلازم المسارين" اللبناني والسوري، على قاعدة تحسين العلاقات بين البلدين. أحجم عون وباسيل عن زيارة سوريا طوال الأشهر السابقة لأسباب متعددة، منها مراعاة الرئيس سعد الحريري. لكن، بلا شك، المرحلة المقبلة ستشهد تطورات على صعيد علاقتهما مع النظام السوري، وقد تكون الزيارة إلى دمشق واحدة من سماتها البارزة، وإن كانت ستتلفّح بعنوان اللاجئين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يقلب طه ناجي موازين انتخابات طرابلس؟
- البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
- قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد «العودة الآمنة»
- فرعية طرابلس: غموضٌ وإرباكٌ يسبقان إستحقاق 14 نيسان
- سياسة أحمد بك والقائد الإلماني
- 3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي
- لبنان يُزعج واشنطن!
- موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين
- البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
- ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)