"فضيحة" طُمست بالرّمال

بعدما أورد "ليبانون ديبايت" الاسبوع الماضي خبراً عن قيام شركة المقاول جهاد العرب باستخدام عقار "كسارة" موجود بين منطقتي عرمون والناعمة لتجميع النفايات من المناطق المحيطة، علم من مصدر موثوق ان العمال قاموا قبل ايام بطمر النفايات المكدسة بالرمال والاتربة بنية اخفاء اي معالم تدل الى وجود نفايات، وخشيته من الملاحقة.

المصدر: ليبانون ديبايت ليبانون ديبايت