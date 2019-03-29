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الرئيسية | لبنان | عدرا: الدين العام يرتفع 12,500$ في الدقيقة!
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عدرا: الدين العام يرتفع 12,500$ في الدقيقة!

آخر تحديث: منذ 9 من الدقائق
المصدر: المركزية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عدرا: الدين العام يرتفع 12,500$ في الدقيقة!

لفت مدير عام شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا الى أن "الدين العام في لبنان يرتفع 12,500$ في الدقيقة الآن"، مشيراً الى أنه "قد يرتفع بنحو 21,000$ في الدقيقة في العام 2020 إن لم يحدث الأسوأ".

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، "كفى إتهامات، كفى شتائم، وكفى عنتريات من الزعماء ومن منقذين مزعومين"، خاتماً تغريدته بالقول "المطلوب إرادة".

المصدر: المركزية

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