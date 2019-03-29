يعقوبيان: مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق

قالت النائب بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها عبر "تويتر":"مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق"، شاكرة الـ " د. نجاة صليبا على الجهد الكبير الذي قمت به لإظهار المخالفات الجسيمة في تنفيذ وإدارة مطمر/مكب برج حمود".

وأشارت الى أن "العالمة التي بكت من حرقة قلبها على وطن جميل شوهته مافيا السلطة ولا زالت تكرم من اليونيسكو وتمنح جائزة لوريال".

مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق

شكرا د. #نجاة_صليبا على الجهد الكبير الذي قمت به لإظهار المخالفات الجسيمة في تنفيذ وإدارة مطمر/مكب #برج_حمود

العالمة التي بكت من حرقة قلبها على وطن جميل شوهته مافيا السلطة ولا زالت

تكرم من #اليونيسكو وتمنح جائزة لوريال @Najat_Saliba pic.twitter.com/IUTUVteimA — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) 29 March 2019

يذكر أن البروفيسور في الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت نجاة عون صاليبا هي من بين العالمات الرائدات اللواتي فزن بجائزة مؤسسة لوريال واليونسكو في النسخة والواحدة والعشرين من الجوائز العالمية لبرنامج لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم، عن فئة الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي.

وتكرم مؤسسة لوريال واليونسكو كل عام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم خمس عالمات رائدات سنويا، تمثل كلن منهن قارة، لتميزهن ببحوثهن في مجالات العلوم والرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

وتحصل كل من هذه النساء على 100,000 يورو، وتم الإحتفال بإنجازاتهن في احتفال ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى تكريم لـ 15 عالمة صاعدة وواعدة من أنحاء العالم لإنجازاتهن العلمية، وذلك خلال حفل تكريمي أقيم في 14 آذار2019 في المقر الرئيسي لليونسكو في باريس.

وفازت عن أفريقيا والدول العربية: البروفيسور نجاة عون صاليبا - الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي، بروفيسور في الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت.