لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | يعقوبيان: مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق
المصنفة ايضاً في: لبنان

يعقوبيان: مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: ليبانون ديبايت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 139
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
يعقوبيان: مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق

قالت النائب بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها عبر "تويتر":"مبروك للمناضلة في وجه تجار المحارق"، شاكرة الـ " د. نجاة صليبا على الجهد الكبير الذي قمت به لإظهار المخالفات الجسيمة في تنفيذ وإدارة مطمر/مكب برج حمود".

 

وأشارت الى أن "العالمة التي بكت من حرقة قلبها على وطن جميل شوهته مافيا السلطة ولا زالت تكرم من اليونيسكو وتمنح جائزة لوريال".

 

 

يذكر أن البروفيسور في الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت نجاة عون صاليبا هي من بين العالمات الرائدات اللواتي فزن بجائزة مؤسسة لوريال واليونسكو في النسخة والواحدة والعشرين من الجوائز العالمية لبرنامج لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم، عن فئة الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي.

 

وتكرم مؤسسة لوريال واليونسكو كل عام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم خمس عالمات رائدات سنويا، تمثل كلن منهن قارة، لتميزهن ببحوثهن في مجالات العلوم والرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

 

وتحصل كل من هذه النساء على 100,000 يورو، وتم الإحتفال بإنجازاتهن في احتفال ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى تكريم لـ 15 عالمة صاعدة وواعدة من أنحاء العالم لإنجازاتهن العلمية، وذلك خلال حفل تكريمي أقيم في 14 آذار2019 في المقر الرئيسي لليونسكو في باريس.

 

وفازت عن أفريقيا والدول العربية: البروفيسور نجاة عون صاليبا - الكيمياء التحليلية وكيمياء الغلاف الجوي، بروفيسور في الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت.

المصدر: ليبانون ديبايت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)