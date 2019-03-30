المصروفون من «المستقبل»: الإدارة تماطل

عبّر المصروفون من جريدة «المستقبل» عن استيائهم من المماطلة التي تتبعها إدارة الصحيفة، لجهة عدم تقديمها عرضاً لدفع مستحقاتهم المتأخرة، بعدما طلبت الإدارة من وزارة العمل مهلة إضافية لتقديم العرض. وأبلغ المصروفون الوزارة بأنّ أحد الزملاء لم يتمكّن من دفع تكاليف دفن والدته، فيما تبلّغ أربعة منهم إنذارات من مصارف بإخلاء منازلهم، نتيجة تخلفهم عن سداد الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة عليهم. من جهة أخرى، قرّر الاتحاد العمالي العام وضع دائرته القانونية بتصرف المصروفين.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية