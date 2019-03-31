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ميقاتي التقى سفير بريطانيا في دارته في طرابلس
قيّم هذا المقال/الخبر:
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير بريطانيا كريس رامبلينغ في دارته في طرابلس.
في مستهل اللقاء، قدم السفير التعازي الى الرئيس ميقاتي بشقيقته.
كذلك تم البحث في التطورات الراهنة والعلاقات اللبنانية- البريطانية.
ثم، جال السفير البريطاني في مركز العزم الثقافي - بيت الفن، وبحث مع القيمين على المركز سبل التعاون مع المعهد البريطاني.
تابعونا
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