ميقاتي التقى سفير بريطانيا في دارته في طرابلس

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير بريطانيا كريس رامبلينغ في دارته في طرابلس.

في مستهل اللقاء، قدم السفير التعازي الى الرئيس ميقاتي بشقيقته.

كذلك تم البحث في التطورات الراهنة والعلاقات اللبنانية- البريطانية.

ثم، جال السفير البريطاني في مركز العزم الثقافي - بيت الفن، وبحث مع القيمين على المركز سبل التعاون مع المعهد البريطاني.