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المرشح مولود: شعاري طرابلس مش فرعية رفضا لسياسة التهميش والإقصاء المتبعة
نظمت "جمعية إنماء طرابلس والميناء"، لقاء موسعا مع المرشح عن المقعد السني للانتخابات الفرعية في طرابلس المهندس يحيى كمال مولود، في قاعة الفرد حبيب في مقر الجمعية في ميناء طرابلس، في حضور رئيس الجمعية انطوان حبيب، رئيس جمعية اللجان الاهلية سمير الحاج وعدد كبير من ابناء المدينة وجوارها.
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الجمعية كلمة رأى فيها ان "البلد يمر بأزمة صعبة وخطيرة"، داعيا المسؤولين إلى "الابتعاد عن المناكفات السياسية والتصاريح الشعبوية وعقد اجتماعات متتالية للحكومة والمجلس النيابي لاقرار قوانين تنقذ الوطن من الانهيار الاقتصادي الحتمي"، لافتا الى ان "ثمة خطرا محدقا يلوح في الأفق ويفرض على الجميع التكاتف للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا الى ان "العديد من المسؤولين في الداخل والخارج اطلقوا صافرة الانذار وحذروا من خطورة الوضع المالي والاقتصادي ووجهوا رسائل عدة بان الامور وصلت الى الخطوط الحمر ما قد يهدد الاستقرار والوضع الامني في البلد، لذا نطالب المعنيين باتخاذ التدابير السريعة قبل فوات الأوان".
وشدد على أن "مقر الجمعية منبر حر وديموقراطي لكل فئات المجتمع، وابواب الجمعية مفتوحة لكل المرشحين بدون استثناء وغير المرشحين ايضا"، داعيا المواطنين الطرابلسيين عامة وابناء الميناء خاصة إلى "النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم بحرية وديموقراطية".
بشارة حبيب
وكانت كلمة لنائب رئيس الجمعية بشارة حبيب شدد فيها على أن "الجمعية نظمت هذا اللقاء ليس رغبة منها بدعم المهندس مولود او سواه بل من باب التزامها دعم كل من يعد بخدمة المدينة والوطن"، لافتا الى ان "المسؤولين في الجمعية سيعمدون الى تنظيم لقاءات أخرى مع كل مرشح يرغب بطرح مشروعه الانتخابي أمام الرأي العام من مقر الجمعية". وأشار إلى أن "ترشيح المهندس مولود يأتي استكمالا لمسيرة بدأت منذ سنوات عدة بهدف تقديم خيار سياسي بديل للبنانيين عموما وللطرابلسيين خصوصا ولابناء الميناء بشكل أخص، ولا سيما أن الطبقات السياسية المتعاقبة لم توفق حتى الآن في إيجاد الحلول المستدامة لمشاكل الناس وأوجاعها المزمنة".
وقال: "نسعى، مع المهندس مولود وكل حريص على مصلحة طرابلس والميناء، لئلا يبقى الشعب رهينة للمحاصصات السياسية وضحية لسوء التخطيط، ونحن في الجمعية نرفع الصوت مطالبين باعطاء العاصمة الثانية طرابلس، مع خصوصية اضافية لشعار الميناء اولا، حاجتها من الانماء ورفع المستوى المعيشي".
مولود
ثم ألقى المرشح مولود كلمة قال فيها: "أنا يحيى مولود، من مدينة الميناء الحبيبة عمري 35 سنة، احمل شهادة في الهندسة، درست وتخرجت من مدرسة مار الياس، وهاجرت مثلي مثل معظم شباب البلد ولكنني قررت العودة الى وطني لكي اساهم في التخفيف من معاناة ووجع اهلي ومدينتي التي افتخر بانني من ابنائها، وانا انتمي الى عائلة مؤمنة بالوطن والله، ووالدي كمال مولود، نقيب عمال مصلحة مياه لبنان الشمالي، ووالدتي صباح مولود، رئيس جمعية العمل النسوي بمنطقة باب التبانة، ولهما باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي".
أضاف: "نخوض المعركة الانتخابية تحت شعار "طرابلس مش فرعية" لتأكيد أن سياسة التهميش والاقصاء التي انتهجت على مدى السنوات الماضية من الحكومات المتعاقبة، هي سياسة مرفوضة وبالتالي لا نقبل بأن تكون طرابلس فرعية هامشية، وعندما نتحدث عن طرابلس نتحدث عن الميناء والبداوي والقلمون وكل المناطق المحيطة بالمدينة. ولكوننا اليوم في مدينتي الميناء، لا بد من الإضاءة على معاناة ومشاكل أهلي اليومية، فنحن نعاني منذ امد بعيد من سوء الاداء في المجلس البلدي وغياب الرؤية في التخطيط للاستفادة من كل مرافق المدينة الحيوية كالكورنيش وسوق السمك والآثار والجزر وغيرهم، بالإضافة إلى التعدي على الأملاك العامة، العقار الوهمي، من القوى السياسية المسيطرة على المدينة".
وتابع: "خوض المعركة الانتخابية للدخول الى المجلس النيابي ليس الغاية بحد ذاتها انما لدينا طموح مدعوم بأمل كبير للبدء بعملية تغيير جذرية، وهذا الأمر واجب على كل مواطن وحق له، وأنا ارتضيت المواجهة كإنسان معارض لهذه التركيبة والتحالف المستجد والهجين وغير المتوافق على أي شيء الا على تأييد سطوة الطبقة السياسية الحاكمة على رقاب الناس. ونأمل بأن نتمكن من تحقيق أحلامنا التي نعمل ليل نهار لتحويلها الى حقيقة ملموسة لكي يستفيد منها اولادنا واحفادنا في المستقبل".
وقال: "يمكن البعض منكم يطرح أكثر من سؤال ويقول، إذا وصل يحيى مولود ماذا سيعمل؟ عندي هدف واحد، طرابلس ليست فرعية واعني الفيحاء ليست فرعية. لست من الذين يستغلون الناس ويقدمون الوعود البراقة لهم. ولست من الذين يلعبون على مشاعر المواطنين. أقول للحاضرين والغائبين بإني سأكون صوتكم الحر في المجلس النيابي وانقل وجعكم بصوت عال، كما سأنقل لكم كل ما يدور داخل اروقة المجلس النيابي بأمانة. أطمح لأن اكون نائبا لا يشبه معظم النواب الحاليين، ولن أرضى بأن أرفع يدي للتصويت على اي قانون الا اذا كنت مقتنعا بأن اهلي وأبناء وطني سيستفيدون منه. الخطوط العريضة لبرنامجي يشمل العديد من المواضيع منها الصحة والكهرباء وتفعيل السياحة وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل وغيرهم، ونحن اليوم نسعى ونعمل مع العديد من الجمعيات الاهلية والمدنية لتحقيق هذه الامور ولكننا نتحارب ونواجه مافيات الدولة التي تضع يدها على خيرات البلد".
أضاف: "لست هاويا للعمل السياسي والبهورة، إنما انا إنسان جدي بعملي وسأكون جديا بمعارضتي للسلطة السياسية، وأعد الجميع بأن أكون النائب المزعج للسطلة بالبرلمان، والنائب المعارض الذي سيحاسب الحكومة بالأرقام والحقائق والدلائل وليس بالشعارات الفضفاضة والشعبوية".
وختم مولود: "السلطة السياسة لا يهمها أي واحد منا، والقوى السياسية الممثلة لابناء الفيحاء بالمجلس النيابي لا تمثلني ولا تمثل الكثير من اهلنا، وكلنا نعلم أداءهم وسكوتهم عن الحرمان الذي نعاني منه منذ زمن طويل، واقول لاهلي اذا كنتم لستم مقتنعين بادائهم، صوتوا ضدهم بالانتخابات، واذا كنتم مقتنعين بأدائهم صوتوا لهم ونحن ننحني لخياراتكم. المعركة الانتخابية في 14 نيسان على مقعد واحد، وصوت كل واحد منكم سيعمل الفرق، لذا ادعو الجميع للنزول الى صناديق الاقتراع للتمكن من فرض التغيير، إذ في هذه المعركة هناك مرشح للسلطة وخلفه الأحزاب والتيارات النافذة في المدينة، وهناك مرشح آخر معارض للسلطة. أرجو ان تحسنوا الاختيار لنتمكن جميعا من إنقاذ البلد ولا سيما مناطقنا المحرومة منذ زمن".
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