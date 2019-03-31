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المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

فرعية طرابلس بين «المستقبل» ومولود

آخر تحديث: منذ 9 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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فرعية طرابلس بين «المستقبل» ومولود

التنافس الحقيقي على انتخابات طرابلس الفرعية يكاد ينحصر بين مُرشحة تيار المستقبل ديما جمالي، والمُرشح المستقل يحيى مولود. فالاثنان يتعاملان مع الانتخابات كأنّها معركة جدية، وقد انطلقا بعملية اختيار المندوبين، مع انتشار معلومات محلية في طرابلس عن أنّ «المستقبل» يدفع للمندوب ما بين الـ 200 دولار أميركي والـ 250 دولاراً. ورغم عدم إمكان المقارنة بين القدرات المادية للفريقين، فإنّ مولود طلب أيضاً من مفاتيح انتخابية في طرابلس والميناء مساعدته على تأمين مندوبين للعمل معه، مع استئجاره مكتبين انتخابيين، ووجود أشخاص من تحالف «كلّنا وطني» من بيروت انتقلوا إلى الشمال لمساعدة مولود في حملته الانتخابية. وتقول مصادر طرابلسية إنّ مولود، في ظلّ ضعف مرشحة «المستقبل» وغياب المواجهة السياسية، أمام فرصة لتحقيق نتيجة «لا بأس بها»، ولا سيّما إذا ما صوّت له جميع المتضررين من تحالف تيار المستقبل ــــ نجيب ميقاتي ــــ محمد الصفدي ــــ أشرف ريفي.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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