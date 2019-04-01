التلوّث القاتل تحدٍّ جديد لحكومة "إلى العمل"

اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون رفع المطالب اللبنانية عالياً أمام قمة الملوك والرؤساء العرب، مؤكداً الحقوق ‏وعدم التنازل عنها، خصوصاً لناحية لبنانية مزارع شبعا وعدم التفريط بها، ومشدداً على ضرورة حل مسألة النازحين ‏السوريين الذين باتوا يشكلون عبئاً وقنبلة موقوتة، فإن رئيس الوزراء سعد الحريري العائد من فترة نقاهة، بدا أكثر ‏اندفاعاً إلى العمل، من دون التلهي "بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل الى نتيجة‎".‎

‎ ‎

والاسبوع الطالع سيكون حافلاً وسيشكل اختباراً لحكومة "هيا الى العمل" ولمدى قدرتها على العمل الفعلي بعد التعثر ‏المستمر في انطلاقتها وامكان تحقيقها انجازات. وتنعقد اللجنة الوزارية لدرس ملف الكهرباء قبل اعادة عرض مشروع ‏وزيرة الطاقة ندى البستاني على مجلس الوزراء. وفيما أبلغت مصادر وزارية "النهار" ان المشروع سيقر، استمرت ‏الاجواء المكهربة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". ورأت المصادر ان الاتفاق على المشروع لن تحول ‏دونه المشادات الكلامية، من دون التطرق الى امكان تشكيل وزراء "القوات" وغيرهم جبهة اعتراض قوية داخل ‏مجلس الوزراء‎.‎

‎ ‎

وأمام الحكومة في جلستها المقبلة مشاريع تعيينات أبرزها تعيين أو اعادة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ‏ولايتهم وسط رغبة البعض في تغييرهم وتمسك آخرين بهم ما يجعل التغيير عملية معقدة‎.‎

‎ ‎

وتبقى الموازنة التحدي الاكبر للحكومة اذ لا يزال مشروعها قابعاً في أدراج الامانة العامة وينتظر تسوية سياسية ‏واتفاقاً ينقله الى طاولة مجلس الوزراء. وتشكل الموازنة التحدي الكبير لخفض العجز المالي ولاعطاء صدقية للدولة ‏اللبنانية أمام المجتمع الدولي وقبل البدء بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر‎".‎

عون

وكان الرئيس عون لفت في كلمة لبنان أمام القمة العربية في تونس،الى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‏الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، "لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضاً سيادة الدولة ‏اللبنانية التي تمتلك أراضي قضمتها إسرائيل تدريجاً، ولا سيما منها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من ‏بلدة الغجر. فكيف سنطمئن بعد، نحن الدول الصغيرة، عندما تضرب المواثيق الدولية والحقوق، وتطعن الشرعية ‏الدولية التي ترعى الحدود بين الدول التي اعترفت بها الامم المتحدة؟‎".‎

‎ ‎

وأكد قلق لبنان "من إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي ‏يعيشون فيها، وبأن معظم المناطق السورية قد أضحت آمنة، والإصرار على ربط عودة النازحين بالحل السياسي، لا ‏بل اعطاء الأولوية للحل السياسي، رغم معرفتنا كلنا بأنه قد يطول. فهل يسعى المجتمع الدولي الى جعل النازحين ‏رهائن لاستعمالهم أداة ضغط على سوريا وأيضا على لبنان، للقبول بما قد يفرض من حلول؟‎".‎





الحريري

في المقابل، تحدث الرئيس الحريري عن أن "قرارات صعبة في ما يختص بالموازنة والإصلاحات وعلى الجميع ان ‏يتشاركوا بمسؤولية اتخاذها، لا ان ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل الى أي نتيجة". وقال: "ان ‏الإصلاحات والإجراءات التي سنقوم بها سيتأثر بها الجميع، ولكن أقل واحد سيتأثر بها هو المواطن اللبناني وأكثر من ‏سيتأثر بها هي الإدارة اللبنانية لأنه علينا ان نشد الاحزمة وان نحارب الفساد والهدر وننفذ مشاريع الكهرباء كما وعدنا ‏المواطنين، وكل هذه الأمور أدرجت في البيان الوزاري. أتمنى على جميع الافرقاء السياسيين ان يضعوا مصالحهم ‏السياسة جانباً ونعمل لمصلحة الوطن والمواطنين‎".‎

‎ ‎

البيئة والتلوث

على صعيد آخر، وفيما كان وزير البيئة فادي جريصاتي يعلن من عكار "دعمه وتشجيعه للمشي على الدروب القديمة ‏أعالي الجبال اللبنانية، حيث الطبيعة الرائعة والجمال الحقيقي"، داعياً "كل لبناني إلى اكتشاف لبنان وعكار وليمشي ‏مع درب الجبل اللبناني"، ومؤكداً تعويله على السياحة البيئية، كان مجهولون على مقربة منه يحرقون إطارات ‏سيارات مستعملة بين بلدتي بخعون والمطل في الضنية، ما أدى الى انتشار دخان أسود في سماء المنطقة، وسط ‏مخاوف من تلوث بيئي وصحي‎.‎





وفي موضوع تلوث الهواء، تنشر "النهار" اليوم ملخصا لدراسات اعدت في اطار مشروع "#النهار_جامعة" (ص6-‏‏7) وفيها ان نسبة التلوث في الهواء تتصاعد بشكل خطير، وان 9 من أصل 10 أشخاص يستنشقون نسباً عالية من ‏الملوثات. وكشفت الأرقام الأخيرة لمعدل الوفيات أن 7 ملايين شخص في العالم يلقون حتفهم سنوياً بسبب تلوث الهواء ‏في الجو وفي المنازل‎.‎





وحتى لو لم يكن الأمر مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بتلوث الهواء، فلا بدّ من التساؤل عن سبب تصدّر لبنان دول العالم من ‏حيث أعلى نسب الإصابة بسرطان المثانة كما أظهرت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية لبحوث ‏السرطان. كذلك تصاب النساء اللبنانيات بسرطان الثدي في سن مبكرة في الخمسين كمعدل متوسط وذلك بالمقارنة مع ‏البلدان الغربية حيث المعدل المتوسط للإصابة بسرطان الثدي يلامس سن الـ63 . وتبين الدراسات ان المصادر ‏الاساسية للتلوث في بيروت الكبرى هي انبعاثات وسائل النقل ومولدات الكهرباء المقدر عددها بنحو عشرة آلاف‎.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية صحيفة النهار اللبنانية