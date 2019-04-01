- أسبوع العودة الى الموازنة والكهرباء.. و"التيار" يـــلوّح بمحاسبة "القوات"
- التلوّث القاتل تحدٍّ جديد لحكومة "إلى العمل"
- إنتخابات طرابلس.. كذبة أول نيسان؟
- قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو، واليوان والروبل
- الكهرباء من فيتنام: أعمدة وأسلاك.. وحرب
- قلق المستقبل من فرعية طرابلس لا يبدّده إندفاعة أمينه العام
- «القوات» في محور «الممانعة»!
- المانحون في الانتظار: لا شيكات على بياض
- «وجع رأس» الكهرباء: إصطفافات وفريقان
- إستحقاق «المئة يوم»: بِدء العدّ العكسي!
- خيار الحرب: مستبعد أم محتمل؟
- يَموت حقٌّ لا مقاومَ وراءَه
- معهد استراليا يرى زيادة الاجور 3،5 في المئة أفضل من تخفيض الضرائب
- كيف تبقى شابا؟ 1 - عمرك الحقيقي
- إيران وحزب الله
- الحريري يروّج لتعديل السلسلة
- قمّة تونس تتفّهم القلق اللبناني: تضامن وشكر؟
- باسيل يتمدّد صوب بشرّي: التحالف مع ملحم طوق
- ممثّلو 30 شركة يبحثون عن فرص الاستثمار في لبنان: عين الصين على بيروت
- فرعية طرابلس بين «المستقبل» ومولود
- قمة تونس ومسؤولية العواصم والمخاضات
- توقعات الأبراج ليوم April 1, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم April 1, 2019
- حكايات عن أهل “داعش” وعن زوجاتٍ طفلات وآباء قتلة
- البابا عند أمير المؤمنين
- الحراك السياسي يراوح.. و البنك الدولي يرفع البطاقة الحمراء «اقتصادياً»
- لبنان المأخوذ بأزماته الداخلية «يشيح النظر» عن المَخاطر الإقليمية
- أبرز مُفارقات قمّة تونس المُخجِلة: لماذا اعتذر السيسي عن الحُضور ولماذا تراجع؟ وكيف خرج العاهل السعوديّ الرابِح الأكبر بفوزِه بالدّكتوراة الفخريّة رُغم أنف جامعة الزيتونة؟ وهل كان “حرد” أمير قطر مُدبّرًا أم عفويًّا؟ ولماذا تراجعت “ظاهرة” الضّرب بالصّحون والتّلاسن العلنيّ بين الزعماء مِثلما كان الحال في قِمَم صدام والقذافي ومبارك؟
- الفضيحة اللبنانية: ثروات بحرية وأراضٍ سائبة والخلاف يطيح ترسيم الحدود واستعادة السيادة
- انطلاق القمة العربية وسط تأكيد على مركزية فلسطين ورفض المساس بالجولان
- قطاع السياحة يطالب باصدار "فيزا مدى الحياة" لزيارة استراليا
- اربعة ملايين أسترالي سيستفيدون من دفعة حكومية للمساعدة في تسديد فواتير الكهرباء
- أستراليا: البدء بتطبيق اجراءات مشددة تمنع السجائر الالكترونية
- أنفاق حزب الله مجددا.. هذا ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة
- نصرالله يستنفر جمهوره في مواجهة الضائقة المالية… هل المبادرات فاعلة؟
- المرشح مولود: شعاري طرابلس مش فرعية رفضا لسياسة التهميش والإقصاء المتبعة
- ميقاتي التقى سفير بريطانيا في دارته في طرابلس
- تسجيل أعلى مستويات "للجوع الجنسي" منذ 30 عاما
- بالفيديو.. شاطئ آزوف - أوكرانيا
- أحمد الحريري زار ريفي وتفقد المنطقة الاقتصادية: للمشاركة بكثافة في انتخابات طرابلس
- بالفيديو.. اجمل شواطئ موسكو
- مراسلة تقاضي ملاكما بعد أن تحرش جنسيا بها على الهواء في هذه اللقطات
- فيديو صادم لتاجر يطير بعد تشبُّثه بعصا شمسيته خلال إعصار عاصف
- في الحادية عشرة من عمري باعني أبي للجنس
- جمالي تخوض انتخابات طرابلس في غياب حماسة الناخبين
- حزب الله ومكافحة الفساد: استراتيجية إيرانية لحماية "نموذجها"
- توقعات الأبراج ليوم March 31, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 31, 2019
- هل تراجعت فيسبوك عن موقفها من البث الحي خوفا من أستراليا؟
- الغرب وذيوله من العرب ذو التيه الفكري كعقيدة بنطلونيّة بحلف ابليس الرجيم
-
-
-
-
إستحقاق «المئة يوم»: بِدء العدّ العكسي! ...الكاتب:
-
باسيل يتمدّد صوب بشرّي: التحالف مع ملحم ...الكاتب:
-
ممثّلو 30 شركة يبحثون عن فرص الاستثمار ...الكاتب:
-
الفضيحة اللبنانية: ثروات بحرية وأراضٍ سائبة والخلاف ...الكاتب:
-
نصرالله يستنفر جمهوره في مواجهة الضائقة المالية… ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العونيون والقواتيون: فائض العبثية! ...الكاتب:
-
لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده ...الكاتب:
-
احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن ...الكاتب:
-
سياسة أحمد بك والقائد الإلماني ...الكاتب:
-
3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي ...الكاتب:
-
لبنان يُزعج واشنطن! ...الكاتب:
-
موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين ...الكاتب:
-
الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة ...الكاتب:
-
الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ...الكاتب:
-
أوساط على صلة بكرامي والأحباش ترجّح عزفهما ...الكاتب:
-
لمن يبيع الأسد عودة النازحين وما هو ...الكاتب:
-
وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال ...الكاتب:
-
لا عودة قريبة للنازحين السوريين ...الكاتب:
-
العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم ...الكاتب:
أسبوع العودة الى الموازنة والكهرباء.. و"التيار" يـــلوّح بمحاسبة "القوات"
فيما كانت الانظار مشدودة الى تونس متتبعة وقائع القمة العربية العادية التي انعقدت هناك في ظل مناخ عربي كئيب، بَدا من التطورات الجارية محلياً انّ المواقف السياسية لم تعد تنفع في معالجة الازمات الداخلية، وحتى الخارجية، وكذلك لم تعد الوعود التي تحوّلت معسولة تنفع ولا المزايدات الشعبوية، ولا التحذيرات الدولية تطمئن... وآن الاوان لـ«حكومة الى العمل» ان تعمل على «وضع الاصبع على الجرح فعلياً لا كلامياً، بدلاً من التمادي في عدم البدء بالإصلاحات»، على ما قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس. ولكنّ المراقبين يجمعون على انّ الأوان لم يفت بعد، وأنّ المعالجات ما زالت متاحة، لكنّ اضاعة الوقت تزيد تراكم الدين العام وأعباءه، وتهدر الفرص وتزيد المخاطر. فيما تبقى الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية اولى الاولويات، وتنفيذ الالتزامات بخفض العجز وإقرار الاصلاحات، وأولها حل مصيبة الكهرباء، السبيل الأوحد الى إنقاذ البلد.
أنهت القمة العربية الثلاثون أعمالها مساء أمس في تونس، وأعلنت في بيانها الختامي رفضها التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، مؤكدة انّ القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ومشددة على أهمية السلام الشامل خياراً عربياً وفق مبادرة السلام العربية.
وأكد البيان أن «من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحاً للتدخلات الخارجية». وشدد على ضرورة العمل على التوصل إلى تسويات في سوريا وليبيا، والحفاظ على وحدة أراضي العراق، واستقرار لبنان وتنمية الصومال.
ودان «استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الحوثية»، مشيراً إلى «أنّ أمن السعودية جزء من الأمن العربي».
تحديات مالية واقتصادية
وإذ عاد رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق من تونس مساء، ينتظر أن ينطلق الأسبوع سياسياً على وقع تحديات مالية واقتصادية تواجه الحكومة، من الموازنة إلى الكهرباء وما بينهما، علماً انّ الدولة كانت بَدت أمس وكأنها «مُهاجرة» نتيجة وجود عون في تونس ورئيس مجلس النواب نبيه بري في العراق والرئيس سعد الحريري خالداً للراحة في «بيت الوسط»، بعد القسطرة القلبية التي خضع لها في باريس الاسبوع الماضي.
ولاحظ متابعون انّ قلب الحكومة يحتاج بدوره إلى «تمييل» و«قسطرة» سياسيين نتيجة الانسداد في بعض شرايينه، بفعل التجاذبات الدائرة حول القضايا الخلافية ولاسيما منها قضيتي النازحين والكهرباء.
وفيما يأمل اللبنانيون في ان لا تكون الوعود بالنهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد من مواليد الأول من نيسان، قالت مصادر الحريري لـ«الجمهورية» انه «مصمّم على تفعيل العمل الحكومي وتزخيمه في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أنه سيستأنف نشاطه الرسمي بدءاً من اليوم بعد فترة الراحة التي خَلد اليها عقب عودته من رحلة العلاجية الباريسية.
وأكدت أنه مصرّ على «زيادة منسوب الإنتاجية الحكومية ومعالجة الملفات الحيوية التي لم تعد تتحمّل مزيداً من الوقت الضائع والفرص المهدورة».
وكان الحريري قد أعلن، خلال استقباله مساء امس وفوداً هنّأته بالسلامة، «انّ التحديات من حولنا كبيرة وقاسية جداً، وانّ هناك قرارات صعبة في ما يختص بالموازنة والإصلاحات وعلى الجميع ان يتشارك في مسؤولية اتخاذها».
الوضع المالي
من جهة ثانية لا يزال مشروع موازنة 2019 يتصدر واجهة الاهتمام الحكومي، خصوصاً بعد الاشارات الواضحة التي أرسلتها اكثر من جهة دولية الى الحكومة اللبنانية حول أولوية هذا الملف، في اعتبار انه لا يمكن الحديث عن إصلاحات او مشاريع او البدء في تنفيذ مقررات «سيدر» قبل إقرار موازنة تراعي الالتزامات التي قدمتها الحكومة اللبنانية في باريس في نيسان 2018.
وعلمت «الجمهورية» أنه يتمّ التركيز حالياً على شكل مشروع قانون الموازنة الذي قد يُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي يرجّح انعقادها الخميس المقبل.
ولكن ما يثير القلق، انّ كل وزير يستعد للتصدّي لاقتراحات خفض موازنة وزارته. ما يطرح السؤال، كيف سيتم خفض العجز اذا كان كل وزير يضع «خطوطاً حمراء» ويطلب تحييد وزارته عن ورشة التقشّف؟
إصلاحات ضريبية
ومن جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«الجمهورية» انّ «الأهم من خفض موازنة الوزارات هو الذهاب نحو مواجهة بعض القضايا الاساسية والموجودة في مكان آخر، مثل الإتفاق على خفض العجز الناجم من الكهرباء كتدبير أساسي، وإجراء إصلاحات ضريبية لمواجهة التهرّب الضريبي. فالتحصيل الضريبي يجعل كل المواطنين سواسية امام القانون، وبالتالي تحصيل حقوق الدولة».
وأضاف: «كما هو معروف، في لبنان 3 فئات: فئة تدفع واجباتها كاملة، وفئة تدفعها جزئياً وفئة المكتومين». وإذ جزم انه لا يؤيد زيادة الضرائب، شدّد على ضرورة مواجهة الفساد على صعد عدة، لافتاً الى انّ «قروض دعم كبيرة أُعطيت في مراحل سابقة يجب ان نعرف لمن أُعطيت، ولأي أهداف وما كانت نتائجها الاقتصادية على الوضع العام؟».
امّا بالنسبة الى موازنة الوزارات، فاعتبر بطيش انه «لا يزال مبكراً مناقشة نسب الخفض، لأننا لم نطّلع بعد على الموازنة، إنما يجب ان يكون هناك خفض لأننا في جَو تقشفي».
الاشتباك الكهربائي
وكانت حدّة السجال بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» قد تصاعدت في اليومين الماضيين في شأن خطة الكهرباء، واستحضرت خلاله مجدداً مفردات ذكّرت بـ«المعارك الساخنة» التي اندلعت على مراحل بين الطرفين بعد توقيع «تفاهم معراب»، في ظل غياب الوسيط الجدي حتى الآن القادر على تقليص حجم الخلاف «الكهربائي» الذي يتمدّد ليطاول ملفات أخرى، وعلى رأسها التعيينات الادارية وإدارة أزمة خفض العجز.
وقالت أوساط «التيار الوطني الحر» في هذا السياق انّ «اللجنة الوزارية اليوم هي المكان الأسلم لمناقشة الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصاً لناحية ربط أو عدم ربط الحلّ الدائم بالمؤقت»، معتبرة «أنّ اي اتهامات بهدر تتضمّنه «ملاحق سرية» للخطة سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصاً أنّ بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: «أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص».
وتضيف الاوساط: «أما المطالبات المتكرّرة من جانب «القوات» باشتراط إزالة الهدر التقني وغير التقني قبل زيادة الانتاج فلا تعتبر سوى تعطيل مقصود للخطة، خصوصاً أنّ «التلازم» يمكن أن يحصل بين الأمرين، وهذا ما يحصل فعلاً، وما نَصّت عليه الخطة أصلاً بالتزامن مع تعزيز وصلات وشبكات النقل وتحسين الجباية»، محذّرة من أنّ «أي تأخير إضافي في إقرار خطة الكهرباء سنصنّفه في إطار العرقلة المقصودة لإنجاز الهدف الاساسي للخطة بإنشاء المعامل والاستغناء عن الحلول المؤقتة نهائياً، وبالتالي زيادة العجز الكهربائي أكثر بدلاً من خفضه، وعندها فليتحمّل «المرتكب» المسؤولية».
اللقيس الى دمشق
وعلى صعيد الاتصالات مع سوريا أبلغ وزير الزراعة حسن اللقيس الى رئيس الحكومة أنه سيزور دمشق في 9 الجاري، وسيلتقي رئيس الحكومة السورية ووزير الزراعة.
وقال اللقيس لـ»الجمهورية»: «بعد انتهاء الحرب السورية وفتح معبر «نصيب»، إرتفعت الكلفة على الصادرات اللبنانية، وهو الموضوع الأساسي الذي سنناقشه مع المسؤولين السوريين. وسنبحث جدياً في إعادة برمجة التصدير والاستيراد من سوريا وإليها عبر المعابر الشرعية، وقراءة الروزنامة الزراعية وفق المتغيّرات بما يخدم الطرفين. ولا بد من إيجاد توازن معيّن بين لبنان وسوريا تجنّباً لأعمال التهريب».
وأضاف: «لا مصلحة لهذه الحكومة في مقاطعة سوريا، خصوصاً أنّ علاقات ديبلوماسية قائمة بين البلدين، ويجب إبعاد مصلحة المزارعين عن الخلافات السياسية، لأنّ لا طائفة محدّدة للمزارعين، فهم من كل الأطياف، ومصلحتهم يجب أن تكون أولوية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة».
لقاء لبناني يوناني وقبرصي
من جهة ثانية، وعلى صعيد الملف النفطي والغازي، كُشف النقاب أمس عن اجتماع لبناني ـ قبرصي ـ يوناني، سيعقد في 10 نيسان الجاري بدعوة من وزير الخارجية جبران باسيل ويضمّه الى وزيري خارجية قبرص واليونان، وذلك للبحث في أكثر من صيغة للتعاون في السياسات العامة على مستوى العلاقات الخارجية ومجالات أخرى كالنفط والسياحة، إذ تم خلال الاتصالات الإتفاق على ان يصطحب كل من الوزراء الثلاثة الى هذا الاجتماع وزير السياحة في بلده ضمن الوفود الرسمية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أسبوع العودة الى الموازنة والكهرباء.. و"التيار" يـــلوّح بمحاسبة "القوات"
- التلوّث القاتل تحدٍّ جديد لحكومة "إلى العمل"
- قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو، واليوان والروبل
- الكهرباء من فيتنام: أعمدة وأسلاك.. وحرب
- قلق المستقبل من فرعية طرابلس لا يبدّده إندفاعة أمينه العام
- «وجع رأس» الكهرباء: إصطفافات وفريقان
- الحريري يروّج لتعديل السلسلة
- قمّة تونس تتفّهم القلق اللبناني: تضامن وشكر؟
- باسيل يتمدّد صوب بشرّي: التحالف مع ملحم طوق
- ممثّلو 30 شركة يبحثون عن فرص الاستثمار في لبنان: عين الصين على بيروت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)