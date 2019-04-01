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ميقاتي استقبل كبارة: نجدد وقوفنا إلى جانب الحريري باستحقاق فرعية طرابلس
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه المرشح للانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس سامر كبارة الذي أطلعه على الأسباب التي دفعته للترشح وبرنامجه الانتخابي، معتبرا أنه "من أبناء هذا المجتمع الذي يئن تحت وطأة الضغوط السياسية والإقتصادية والإجتماعية".
وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد "وقوفه إلى جانب الرئيس سعد الحريري في هذا الإستحقاق". وقال: "إننا وكتلة الوسط المستقل لن نوفر جهدا لتحقيق رفعة طرابلس وتعزيز حضورها السياسي والإداري والإقتصادي، ومتعاونون مع الجميع لمناقشة كل ما يصب في هذا الاتجاه والعمل على تنفيذه".
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سيدني - استراليا
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