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المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

"ولعت" بين جمالي والمجلس الدستوري... وزهران يتدخل

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 40 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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انتشر صباح اليوم فيديو للمرشحة إلى الانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس في طرابلس الدكتورة ديما جمالي في إحدى لقاءاتها مع قاعدة فاعليات طرابلسية، تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشى لتغيير قراره قبل ساعات بالطعن".

 

وتوجهت للحضور بالقول: "كان هناك تدخلات سياسية واضحة، واندفع مصاري للمجلس الدستوري ليغيّر قراره بآخر 24 ساعة".

 

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات وسائل الاعلام، اصدرت جمالي بياناً اكدت خلاله، أنها تحترم "قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتلتزم القانون ولا سيما بشأن الطعن"، معتبرة أن "ما سرب من فيديو كان كلاما سياسيا حول الضغوط التي تعرض لها اعضاء المجلس بحيث كان القرار في اتجاه وتغير فجأة الى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، مما تسبب بصدور القرار بالطعن".

 

واعتبرت أن "المؤسسات الشرعية هي الملاذ والخلاص الوحيد للمواطن اللبناني، ولطالما كنا ولا نزال ندعو الى احترام الدولة ومؤسساتها كافة".

 

ولاحقاً، اعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في حديث للجديد، انني "سأرفع دعوى على جمالي بتهمة القدح والذم وتشويه سمعتي وسمعة المجلس".

 

واضاف: "لم أكن أتصور أن الكذب سيبلغ إلى هذا المستوى، رصيدنا الأساسي كرامتنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل سياسياً، سأقيم الدعوى ولا أحد يستطيع أن يضغط علي".

 

من جهته، وضع الاعلامي سالم زهران الفيديو برسم رئيس الجمهورية ومن يعنيهم الامر"، وقال: "إذا المجلس الدستوري قبض رشوى وجب محاسبته، واذا لا فوجب محاسبة ديما جمالي".

 

 

المصدر: ليبانون ديبايت

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