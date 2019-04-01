لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | لبنان: تَجدُّد مساعي إطلاق الإصلاحات المالية الصعبة
المصنفة ايضاً في: لبنان

لبنان: تَجدُّد مساعي إطلاق الإصلاحات المالية الصعبة

آخر تحديث: منذ 11 من الدقائق
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لبنان: تَجدُّد مساعي إطلاق الإصلاحات المالية الصعبة

تَقاسَمَ المَشهدَ اللبناني أمس عنوانان، أوّلهما قمة تونس العربية وما خلصتْ إليه من بيانٍ ختامي وقراراتٍ تعكس «حال» المنطقة واتجاهاتها وانعكاساتها المحتملة على «بلاد الأرز»، والثاني معاودةُ إدارة «محركات» المساعي الداخلية الرامية لإخراج حصان الإصلاحات المالية - الاقتصادية من «الحظيرة» قبل أن يقع لبنان «في المحظور» الذي تتصاعد التحذيرات من بلوغه في حال جرى تفويت فرصة الاستفادة من مقرّرات «مؤتمر سيدر» ومساعداته وقروضه الميسّرة (أكثر من 11 مليار دولار). ومن هنا تكتسب عودة التركيز على مسار الإصلاحات المالية، بعد استئناف رئيس الحكومة سعد الحريري أمس نشاطه، أهميةً كبيرة، في ضوء الأولوية التي تركّز عليها الدول المانحة (سيدر) لجهة إطلاق مسيرة معالجة ملف الكهرباء الذي يكبّد الخزينة أعباء هائلة وإقرار الموازنة بأرقام تقشفية تثبت جدية التزام لبنان بخفض العجز بنسبة 5 بالمئة على خمس سنوات (بمعدل واحد في المئة سنوياً أي بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة).

وفيما ترأس الحريري أمس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء على وقع السجالات بين فريقيْ «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، تكثر علامات الاستفهام حول مدى قدرة القوى السياسية على تحييد عنوان النهوض المالي - الاقتصادي عن «حقل التجاذب» السياسي ولا سيما مع ارتفاع المزيد من الأصوات الدولية الداعية الى إجراءاتٍ مؤلمة تفادياً لأخرى أكثر إيلاماً بحال المزيد من المماطلة.

وكان الحريري أطلق رسائل لافتة، داعياً إلى العمل دون التلهي «بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل الى نتيجة»، لافتاً إلى أن «هناك قرارات صعبة في ما يخص الموازنة والإصلاحات، وعلى ‏الجميع أن يتشاركوا بمسؤولية اتخاذها».

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)