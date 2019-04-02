- نائب رئيس البنك الدولي: بديل الإصلاحات أكثر إيلاماً
- "محكمة الحريري" أوفدت بعثة أمنية لاستقصاء ردود الفعل قبل صدور الحكم
- شاطئ مدينة رودس - اليونان
- فالفيردي يستبعد إراحة ميسي قبل مواجهتي أتلتيكو ومانشستر يونايتد
- بطولة فرنسا: سانت اتيان يهزم نيم وينتزع المركز الرابع من مرسيليا
- بطولة إنكلترا: أرسنال الى المركز الثالث
- لجنة الكهرباء: لا للبواخر
- إجراءات بحقّ قضاة قبل مؤتمر بعبدا.. ودفعة جديدة قريباً
- عون في تونس: القمّة في وادٍ ولبنان في وادٍ
- هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟
- الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض!
- المناقصة المعلّقة منذ ثلاث سنوات
- بري من العراق: لإعادة خط نفط كركوك ــ طرابلس!
- هل يكون صعود “حزب الله” بداية انهياره؟
- توقعات الأبراج ليوم April 2, 2019
- فلسفة مبسطة: تعريفات، شذرات وحكايات
- «تعديل الرواتب» عقدة جديدة والكهرباء تُهدد التضامن الحكومي
- نبيه بري يستظل بالسيستاني لحماية حركة أمل من العقوبات على حزب الله
- لبنان: تَجدُّد مساعي إطلاق الإصلاحات المالية الصعبة
- لماذا يخسر أردوغان قلبه بخسارته إسطنبول؟ ومن يتحمّل المسؤوليّة عن هذهِ “النّكسة”؟ وما دور اللّاجئين السوريّين فيها؟ وكيف ستُؤدّي إلى إجراء مُراجعات داخليّة وخارجيّة جذريّة؟ وهل سيكون أبرزها الحسم في إدلب والتّقارب مع سورية؟
- الكشف عن أول إجراء أميركي ضد تركيا بعد نتائج الانتخابات
- اليمن… شراء تذكرة سفر يستوجب محرَماً!
- فتاة بردى: عارنا
- لماذا يكذب السياسيون؟
- الحريري يتلقى تبعات فشل زيارة موسكو وخيبة أميركا
- التهويل بالإجراءات الموجعة: ما هي… وعلى من؟
- انتخابات طرابلس و"المستقبل": أهزوجة مواجهة حزب الله
- أستراليا: رئيس الوزراء يرفض نداءات جدة أطفال الداعشي خالد شروف
- كيم كارداشيان ترتدي الزي الهندي بدون "حمالة صدر"!
- الـ Netting: أهلاً بكم في عالم «السحر المحاسبي»
- زعماء العالم يهنئون أردوغان على فوز حزبه بالانتخابات المحلية
- "ولعت" بين جمالي والمجلس الدستوري... وزهران يتدخل
- أسبوع العودة الى الموازنة والكهرباء.. و"التيار" يـــلوّح بمحاسبة "القوات"
- التلوّث القاتل تحدٍّ جديد لحكومة "إلى العمل"
- إنتخابات طرابلس.. كذبة أول نيسان؟
- قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو، واليوان والروبل
- الكهرباء من فيتنام: أعمدة وأسلاك.. وحرب
- قلق المستقبل من فرعية طرابلس لا يبدّده إندفاعة أمينه العام
- «القوات» في محور «الممانعة»!
- المانحون في الانتظار: لا شيكات على بياض
- «وجع رأس» الكهرباء: إصطفافات وفريقان
- إستحقاق «المئة يوم»: بِدء العدّ العكسي!
- خيار الحرب: مستبعد أم محتمل؟
- يَموت حقٌّ لا مقاومَ وراءَه
- ميقاتي استقبل كبارة: نجدد وقوفنا إلى جانب الحريري باستحقاق فرعية طرابلس
- فيديو نادر لبيروت.. هكذا كانت في الـ1960!
- معهد استراليا يرى زيادة الاجور 3،5 في المئة أفضل من تخفيض الضرائب
- كيف تبقى شابا؟ 1 - عمرك الحقيقي
- إيران وحزب الله
- الحريري يروّج لتعديل السلسلة
-
هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟ ...الكاتب:
-
الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض! ...الكاتب:
-
المناقصة المعلّقة منذ ثلاث سنوات ...الكاتب:
-
الحريري يتلقى تبعات فشل زيارة موسكو وخيبة ...الكاتب:
-
التهويل بالإجراءات الموجعة: ما هي… وعلى من؟ ...الكاتب:
-
«القوات» في محور «الممانعة»! ...الكاتب:
-
المانحون في الانتظار: لا شيكات على بياض ...الكاتب:
-
«وجع رأس» الكهرباء: إصطفافات وفريقان ...الكاتب:
-
إستحقاق «المئة يوم»: بِدء العدّ العكسي! ...الكاتب:
-
-
-
الفضيحة اللبنانية: ثروات بحرية وأراضٍ سائبة والخلاف ...الكاتب:
-
-
-
بعد الزيارة العائلية إلى موسكو ...الكاتب:
-
"تجديد" حزب الله: إجراءات تنظيمية.. مدنية وعسكرية ...الكاتب:
-
لبنان خلال أشهر بين حربين؟ ...الكاتب:
-
التيار الوطني والكهرباء والدوران في الحلقة المفرغة ...الكاتب:
-
لماذا تتأخّر الموازنة والحسابات؟ ...الكاتب:
-
هل أنهى ترامب مهمة بومبيو في لبنان ...الكاتب:
-
مصالحة الحريري ـ ريفي تُقصي 8 آذار ...الكاتب:
-
العونيون والقواتيون: فائض العبثية! ...الكاتب:
-
لبنان يخسر مزارع شبعا ودمشق لا تُنجِده ...الكاتب:
-
احمد الحريري عند ريفي غداً... وناجي لن ...الكاتب:
-
سياسة أحمد بك والقائد الإلماني ...الكاتب:
-
3 مقاربات لـ«الهجوم» الأميركي ...الكاتب:
-
لبنان يُزعج واشنطن! ...الكاتب:
-
موسكو تحرق "المبادرة الروسية" لعودة النازحين ...الكاتب:
-
الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة ...الكاتب:
-
الروس لجبران باسيل: لاعادة النازحين الى بلادهم ...الكاتب:
"محكمة الحريري" أوفدت بعثة أمنية لاستقصاء ردود الفعل قبل صدور الحكم
التقت نحو 300 شخص من أقارب الضحايا والمتضررين
كشفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه، أن هيئة المحكمة في لاهاي أوفدت بعثة أمنية دولية إلى بيروت كُلِّفت برصد ردود الفعل فور صدور الحكم المتوقع قريباً.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن فريق البعثة الأمنية الدولية وصل إلى بيروت قبل أيام «وباشر بعقد لقاءات مع أقارب الضحايا الذين سقطوا من جراء الانفجار، إضافة إلى تواصله مع عدد من أنسبائهم والشهود الذين تعذّر على البعثة الاجتماع بهم مباشرة».
ولفتت إلى أن عدد من التقتهم البعثة الأمنية الدولية مباشرة أو تواصلت معهم «نحو 300 شخص هم من أنسباء الضحايا والمتضررين من جريمة اغتيال الرئيس الحريري».
وقالت إن اللقاءات تمت مع أنسباء الأمين العام السابق لـ«الحزب الشيوعي اللبناني» جورج حاوي الذي اغتيل لاحقاً، وأيضاً النائب مروان حمادة الذي تعرّض لمحاولة اغتيال سبقت اغتيال الحريري، ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر الذي كان تعرّض أيضاً لمحاولة اغتيال أعقبت جريمة اغتيال الحريري.
وأوضحت المصادر أن فريق البعثة الأمنية الدولية «توخى من زيارته لبيروت، القيام بمهمة استطلاعية طرح من خلالها مجموعة من الأسئلة على أنسباء الضحايا والمتضرّرين تمحورت حول توقعاتهم لردود الفعل على إصدار الحكم في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وما إذا كانت ستحدث (خضّة) في البلد أو تقتصر على تبادل المواقف السياسية والإعلامية المتضاربة كما حصل في السابق فور تشكيل هيئة المحكمة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وكذلك خلال انعقاد الجلسات» لمحاكمة المتهمين في الجريمة غيابياً والذي تولى فريق من المحامين الدفاع عنهم، في مقابل وكلاء الدفاع عن الضحايا بتكليف من ذويهم وأنسبائهم.
وأشارت إلى أن المهمة الاستقصائية للبعثة «أحيطت بسرية تامة وبقيت بعيدة عن الأضواء»، لافتة إلى أنها «اتفقت مع أنسباء الضحايا على ضرورة التواصل من دون أن تبلغ من التقتهم بموعد صدور الحكم في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه».
وعزت السبب إلى أن مهمة البعثة الأمنية استقصائية وبتكليف من المحكمة الدولية، وليست مخوّلة للدخول في أي تفاصيل تتعلق بموعد صدور الحكم. إلا أنه فور صدور الحكم، ستعاود المحكمة الدولية النظر في جريمة اغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر، بعدما تبين لها من خلال التحقيقات التي أجرتها في جريمة اغتيال الحريري والمعطيات التي توفرت لديها بأن هناك ترابطاً بين جميع هذه الجرائم، وهذا ما ستورده المحكمة في الحكم الذي سيصدر عنها.
أما فيما يخص جريمة اغتيال رئيس تحرير جريدة «النهار» النائب السابق في البرلمان اللبناني جبران تويني، ومحاولة اغتيال الصحافية مي شدياق التي تشغل حالياً وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة الرئيس سعد الحريري، فقد علمت «الشرق الأوسط» من المصادر نفسها أن هناك معطيات جديدة توفرت للمحكمة الدولية في هاتين الجريمتين يتولى مكتب التحقيقات التابع لها التدقيق فيها للتأكّد مما إذا كان هناك رابط بينهما وبين الجرائم الأخرى.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- نائب رئيس البنك الدولي: بديل الإصلاحات أكثر إيلاماً
- "محكمة الحريري" أوفدت بعثة أمنية لاستقصاء ردود الفعل قبل صدور الحكم
- لجنة الكهرباء: لا للبواخر
- إجراءات بحقّ قضاة قبل مؤتمر بعبدا.. ودفعة جديدة قريباً
- بري من العراق: لإعادة خط نفط كركوك ــ طرابلس!
- هل يكون صعود “حزب الله” بداية انهياره؟
- «تعديل الرواتب» عقدة جديدة والكهرباء تُهدد التضامن الحكومي
- نبيه بري يستظل بالسيستاني لحماية حركة أمل من العقوبات على حزب الله
- لبنان: تَجدُّد مساعي إطلاق الإصلاحات المالية الصعبة
- الحريري يتلقى تبعات فشل زيارة موسكو وخيبة أميركا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)