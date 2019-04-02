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بالأسماء: "التيار" يفصل 9 محازبين بينهم صحفية
أصدرت الهيئة الاولى لدى مجلس التحكيم في التيار الوطني الحر بتاريخ 27 اذار 2019، قراراً بفصل 9 حزبيين بينهم صحافية، وذلك بسبب عدم التزامهم بنظام التيار وعدم اقتراعهم للائحته في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في دائرة كسروان جبيل.
وحصل "ليبانون ديبايت" على اسماء المفصولين، وهم:"ج. مهنا، ف. شقر، ش. شمعون، ط. عقيقي، ي. شقير، ر. زغيب، ا. شقير، ت. سلامة والصحفية ف. عقيقي".
وفي تفاصيل العقوبات التي فرضها التيار على هؤلاء، ذكرت الهيئة انها "قررت عدم انزال اية عقوبة تأديبية بحق المدعو ش. شمعون، وابلاغ هيئة قضاء كسروان في التيار لإعادة بطاقته الحزبية اليه، اما البقية فقد قررت الهيئة فصلهم والزامهم بتسليم بطاقاتهم الحزبية".
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