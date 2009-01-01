جنبلاط: مستحقاتي الشهرية 6000 دولار وهذا ليس عدلاً

أكّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية واتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي"، وقال لـ"حوار الأنباء": "زرت الحريري لتهنئته بالسلامة بعد العارض الصحي ووضعني في جو بعض الإجراءات التقشفية المطلوبة والضرورية التي تنوي الحكومة اتخاذها".

ولفت إلى أنّ "البنك الدولي يضع بعض الشروط بتخفيض الإنفاق ويجب البدء من رواتب الوزراء والنواب وإيجارات الأبنية الحكومية وإعادة النظر بالتدبير رقم 3 في الجيش وغيرها"، مضيفاً: "أنا نائب سابق ومستحقاتي تبلغ 6000 دولار شهرياً وهذا ليس عدلاً". وشدّد جنبلاط على أنّ "سلسلة الرتب والرواتب لن يتمّ المسّ بها"، معتبراً أنّ "مكافحة الفساد لا تتم بالأجهزة الأمنية إنّما بالقضاء ويكفينا قاض واحد نزيه".

وعن حديث وزير المهجرين غسان عطاالله بأنّ المسيحيين يخافون من النوم في الجبل ليلاً، قال جنبلاط: "فلنسأل فريقه السياسي إذا كان يقبل بهذا الكلام".