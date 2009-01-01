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المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

عائلة زكا: مجلس الشورى أبطل قرار وزارة الداخلية وأثبت ترشح نزار زكا للانتخابات

آخر تحديث: منذ 43 من الدقائق
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عائلة زكا: مجلس الشورى أبطل قرار وزارة الداخلية وأثبت ترشح نزار زكا للانتخابات

أفاد بيان لعائلة نزار زكا، أن "مجلس شورى الدولة قرر بعد ظهر اليوم، بالاجماع، قبول المراجعة التي تقدم بها زكا طالبا إبطال قرار وزارة الداخلية رفض قبول ترشحه. ووفق البيان، اعتبر المجلس زكا "مرشحا لعضوية المجلس النيابي عن المقعد المخصص للطائفة السنية في طرابلس - الدائرة الصغرى".

 

وقال زكا بحسب بيان العائلة: "أعاد إلي القضاء اللبناني بعضا كثيرا من حريتي. إنه قرار تاريخي غير مسبوق، أن ينصف، بل ينصر القضاء النزيه مخطوفا لبنانيا في السجون الإيرانية، في وقت تتقاعس السلطات السياسية عن القيام بواجباتها وتتلكأ عن العمل على تحريري".

 

أضاف: "إن هذا القرار القضائي النهائي يزيدني أملا وقوة بأن شعبي وأهلي هم السند الحقيقي والاساسي الذي يحميني ويحمي بلدي من أي تعد وتمدد ووصاية وهيمنة. سيظل شعاري الانتخابي #الحرية_للبنان، وسأظل مدافعا عن سيادته وحرية التعبير المقدسة، حتى لو اني أفتقد كثيرا هواء هذه الحرية حيث أنا في أقبية معتقل إيفين".

 

وتابع: "لن أخوض في الظروف التي صاحبت رفض المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين طلب ترشحي، وأكتفي بوضع هذا القرار القضائي الذي صدر بالاجماع والذي هو بحسب القانون غير قابل لأي طرق المراجعة العادية وغير العادية، في عهدة وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن، فتبني عليه وتتخذ ما تجده مناسبا من إجراءات، كي لا يتكرر أي ظلم بحق أي لبناني. إني أترفع عن كل ذلك، لكي يظل التركيز على ما تمثل هذه الانتخابات من أهمية، لبنانيا وإقليميا وعالميا، بوجه التمدد الفارسي. وسندعو الى مؤتمر صحافي في القريب العاجل، الى جانب الجولات الانتخابية المكثفة، لتعويض الوقت الذي أهدرته علينا وزارة الداخلية برفضها طلب الترشيح".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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