لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | مشروع موازنة عامة «معصورة» للمرة الأولى منذ الاستقلال
المصنفة ايضاً في: لبنان

مشروع موازنة عامة «معصورة» للمرة الأولى منذ الاستقلال

ناقص مليار دولار عن العام الماضي

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 55
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مشروع موازنة عامة «معصورة» للمرة الأولى منذ الاستقلال

يتصرف المسؤولون اللبنانيون حيال مكافحة الفساد والاصلاحات المالية والادارية المطلوبة من المجتمع الدولي بذهنية قلقة وإرادة مضغوطة يغشاها الخوف من مقبل الايام، وسط استعجال رئيس الحكومة سعد الحريري معالجة الامور الداخلية العالقة وابرزها الكهرباء، في حين خرج وزير المال علي حسن خليل عن تردده المزمن ليعلن عن مشروع موازنة عامة بنقص مليار دولار مرة واحدة عن موازنة العام الماضي.

 

يحدث ذلك كله تحت وطأة وجود مسؤول البنك الدولي للانشاء والتعمير يورغن ريجتريك في بيروت الذي تسلم العصا والجزرة من نائب مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط فريد بلحاج ليعلن من وزارة المال ان الاصلاحات المالية المطلوبة قد تكون مؤلمة، لكن البديل منها سيكون اكثر ايلاما.

 

وعليه، فقد احال وزير المال علي حسن خليل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بالغاء كل الاعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك او غيره من القوانين باستثناء تلك الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانونا، وهذا الاجراء هو الاول من نوعه منذ استقلال لبنان في العام 1943، مما سيؤثر ايجابا على واردات الدولة ويضبط التحايل الضريبي الى حد بعيد.

 

وضمن هذه الاجراءات الغاء الاعفاءات الجمركية لسيارات النواب والضريبة على الفوائد المصرفية ورسوم تسجيل العقارات والضريبة على الارباح وعلى الرواتب والاجور.

 

اما الايرادات غير الضريبية فتشمل ارباح قطاع الاتصالات وايرادات كازينو لبنان ومرفأ بيروت ومصرف لبنان المركزي وعائدات املاك الدولة الخاصة والرسوم الادارية.

 

وتخسر الخزينة اللبنانية بعض الايرادات الجمركية نتيجة اعفاءات تستفيد منها شخصيات طبيعية او اعتبارية، مواطنون واجانب، ابرزهم النواب والجمعيات الخيرية والرياضية والفنية، الحقيقية والوهمية، وممثلو مختلف الطوائف.

 

وتشمل الاجراءات ايضا سفر الوفود الرسمية الى الخارج من حيث الضرورة والكلفة، وربما تشمل فتح صالون الشرف في المطارات الدولية على نفقة الزائر اللبناني، كما حصل في حالات عدة.

 

والسؤال المطروح في بيروت الآن: هل ستمر الموازنة المعصورة النفقات في الحكومة والمجلس ام تصطدم بحواجز اصحاب الامتيازات كالعادة؟

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)