- دمشق ترفض تثبيت حق لبنان في ملكية مزارع شبعا
- بيروت تنتظر تعيين أعضاء اللجنة الروسية لحل أزمة النازحين
- هكذا «حزب الله» يُمرِّر العاصفة
- الإعفاءات الجمركية.. «على مدّ عينك والنظر»
- ترامب يتملَّص من الوعود
- «حزب الله» ماضٍ في «معركته»: الفاسدون «قلِقون»!
- عصام سليمان: الكيل طفح... وسنثأر لكرامتنا
- أزمة فندق ″كواليتي إن″ تتفاعل: هكذا أُقفل.. وهكذا تم كسر الأقفال
- محضر جلسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية حول النازحين
- نقاش «بديهيات» في لجنة الكهرباء.. والمناكفة القواتية - العونية الحاضر الأكبر
- لجنة «الكهرباء» الوزارية: سجال ينتهي باعتذار أبو سليمان
- إعفاء كبار المكلّفين من الغرامات أمام مجلس الوزراء
- «مفوضية اللاجئين»... تهميش الدولة مستمر
- معامل الكهرباء: من يُجري المناقصات؟
- لبنان يستفز أميركا مجدداً: وزير خارجية فنزويلا في بيروت
- قمّة تونس والمعطيات الجديدة
- الحكومة في سباق مع الوقت.. وعلى أهبة اتخاذ قرارات موجعة
- مشروع موازنة عامة «معصورة» للمرة الأولى منذ الاستقلال
- بعد تنحي بوتفليقة.. ماذا ينص الدستور الجزائري؟
- عائلة زكا: مجلس الشورى أبطل قرار وزارة الداخلية وأثبت ترشح نزار زكا للانتخابات
- كيف سخِرَ “حزب الله” مِن رسالة نِتنياهو التّهديديّة التي حمّلها لبومبيو وسَلّمها للحريري؟ وإذا كانت هُناك مصانع سريّة لإنتاج الصّواريخ الدّقيقة فلماذا لا يقصِفها على غِرار قوافِلها عبر سورية؟ إليكُم الإجابة؟
- جنبلاط: مستحقاتي الشهرية 6000 دولار وهذا ليس عدلاً
- بعد قرار مجلس التحكيم في "الوطني الحرّ"... ماذا كشفت فيفيان عقيقي؟
- توقعات الأبراج ليوم April 3, 2019
- أستراليا: الرابحون و الخاسرون في موازنة عام 2019
- العدالة والتنمية يطعن في نتائج البلديات بجميع أحياء إسطنبول
- أستراليا.. أهم ملامح الموازنة الفيدرالية: تخفيضات على ضريبة الدخل وفائض في الموازنة
- بالفيديو: عائلة روسية تستمتع على شواطئ شرم الشيخ - مصر
- بالفيديو: عائلة روسية تستمتع على شواطئ باتايا - تايلاند
- الملح التركي.. قوة وشفاء لنجوم أشهر أندية العالم
- زيارة العراق: برّي العصيّ على الحصار
- ديما جمالي: كلما تكلمت وقعت كارثة
- وجود أخت في العائلة يجلب السعادة
- طلاق الأبوين يزيد خطر تدخين الأطفال
- التربية القاسية تاثر على أدمغة الأطفال
- هل تحبين العناق؟
- الخيانة : حب ام رغبة في المغامرة
- جاذبية المرأة تجعل الرجال أكثر غباءً
- بالأسماء: "التيار" يفصل 9 محازبين بينهم صحفية
- إغلاق ثلاثين متجر لـBig W في كافة أنحاء أستراليا
- بومبيو حذر لبنان من مصنع صواريخ جديد لحزب الله
- حفيدة موسوليني تهاجم جيم كاري بعد "صورة الإعدام"
- الموازنة وخطة الكهرباء تسابقان "الأزمة الوشيكة"
- قرارات موجِعَة بدأت و"بُشرى" خليل: خفض العجز الى 2 ونصف %
- باسيل يمنع أهالي الضنّية من العمل في البترون.. والصمد يردّ: هذا عيب
- سقوط الحكومة إحتمال واقعي؟
- دمشق: هذا رأينا في عون وزيارته
- زوبعة ولا حرب... والأولوية للداخل
- هكذا ردّ الروس على هواجس عون «سياسياً» و«روحياً»؟!
- بكركي تجمع جعجع وباســيل؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض! ...الكاتب:
-
-
-
-
«القوات» في محور «الممانعة»! ...الكاتب:
-
المانحون في الانتظار: لا شيكات على بياض ...الكاتب:
-
«وجع رأس» الكهرباء: إصطفافات وفريقان ...الكاتب:
-
إستحقاق «المئة يوم»: بِدء العدّ العكسي! ...الكاتب:
-
باسيل يتمدّد صوب بشرّي: التحالف مع ملحم ...الكاتب:
-
ممثّلو 30 شركة يبحثون عن فرص الاستثمار ...الكاتب:
-
الفضيحة اللبنانية: ثروات بحرية وأراضٍ سائبة والخلاف ...الكاتب:
-
نصرالله يستنفر جمهوره في مواجهة الضائقة المالية… ...الكاتب:
-
حزب الله ومكافحة الفساد: استراتيجية إيرانية لحماية ...الكاتب:
عصام سليمان: الكيل طفح... وسنثأر لكرامتنا
تحولت نتيجة طعن المرشح طه ناجي في نيابة ديما جمالي «طعناً سياسياً» في المجلس الدستوري، الذي تعرّض بعد النطق بحكمه لهجومين عنيفين شنّهما طرفا القضية، وكان أعنفهما ذاك الذي قادته جمالي شخصياً وبلغت «شراسته» حد اتّهام المجلس بقبض رشوة مالية، ما دفع رئيسه الدكتور عصام سليمان الى الخروج عن صمته، و»رد الصاع صاعين».
يؤكد سليمان «الغاضب»، في حوار مع «الجمهورية»، انه مصمّم على رفع دعوى قضائية ضد جمالي بسبب اتهامها المجلس بقبض المال في مقابل الطعن بنيابتها والدعوة الى تكرار الانتخابات، مشدداً على انه لم يعتد على التراجع عمّا يقرره، وموضحاً انّ المحامي ينكَبّ على إعداد الدعوى وهي ستكون جاهزة خلال يومين.
ويشير سليمان الى انّ جمالي إذا مثلت امام اعضاء المجلس الدستوري مجتمعين، واعتذرت امامهم «يمكن عندها ان ننظر في قبول الاعتذار»، لافتاً الى انه «سبق لنا ان تحمّلناها عندما هاجمتنا سياسياً، واعتبرت انّ الحكم الذي أصدرناه هو غدر وطعن في الظهر، سعياً منها الى كسب الاصوات واستدرار العطف في إطار حملتها الانتخابية، لكن ان يصل بها الامر الى حد تشويه سمعتنا وصدقيتنا والزعم اننا نتلقّى الرشى، فهذا تجاوز للخط الأحمر لا يمكن ان نسمح به، لأنّ كرامتنا فوق كل اعتبار، وأنا لا أستطيع ان أقبل بالتطاول عليّ او على أعضاء المجلس من دون أن أحرّك ساكناً».
ويضيف: «لقد تفادينا كثيراً في السابق الرد على الذين كانوا يهاجمون قراراتنا، لأننا لا نريد ان ننزلق الى سجالات من شأنها ان تُضعف موقع المجلس وتحرفه عن مهماته، إلّا أنّ الكيل طفح الآن، وكان لا بد لي من ان أنتفض لكرامة المجلس الدستوري التي هي أغلى مما يظن البعض».
ويتابع سليمان: «لا أحد يمكنه أن «يبلّ» يده بالمجلس الدستوري ما دمت رئيساً له، وعندما حاولت ديما جمالي ان تفعل ذلك تَصّدينا لها، وكان ردّنا في حجم الاساءة».
ووصف اتهام جمالي بأنه «سخيف وسطحي وساذج، وهي كَبّرت الكذبة الى درجة انها أصبحت عَصيّة على التصديق»، مؤكداً «انّ قرار المجلس الدستوري في شأن إبطال نيابتها وإعادة اجراء الانتخابات هو عادل ومتوازن الى ابعد الحدود، وكنّا نقصد منه تحقيق العدالة وخدمة المصلحة الوطنية، لا ان نُرضي أو نُغضب أحداً، واستطيع القول انه القرار الأهم في تاريخ المجلس، ليس فقط على مستوى لبنان، بل على مستوى العالم».
ويبدي سليمان أسفه «لكون كثيرين ممّن انتقدوا قرارنا لم يقرأوه ولم يفهموه، وإنما انطلقوا في مواقفهم من عواطف شخصية وحسابات سياسية»، مشيراً الى انه «كان هناك حرص لدى أعضاء المجلس على التجرد خلال دراستهم للطعن من أي اعتبارات سياسية أو أي انحياز الى طرف على حساب آخر، والدليل الى نزاهة سلوكنا انّ أيّاً من الطرفين المعنيين لم يسرّه حكمنا».
ويلفت الى انّ دور المجلس الدستوري مختلف عمّا تفعله لجنة القيد العليا التي تجمع الاصوات وتطرحها، ويمكنها ان تعلن عن فوز هذا المرشح او ذاك بفارق صوت واحد. بينما نحن ننظر في صحة العملية الانتخابية ككل استناداً الى مجموعة من العوامل المتداخلة، وعندما توصّلنا الى اقتناع بأنه لا يمكن التعويل على فارق ضئيل جداً في الاصوات للإعلان عن فوز الطاعن أو المطعون به، فلأنه تبيّن لنا انّ الانتخابات في قلم الاقتراع المحدد سادَتها الفوضى وتخللتها مخالفات كثيرة، ما يُحتّم إعادة إجرائها».
ويلاحظ سليمان «انّ هناك في كل مرحلة من يتّهمنا بتسييس عملنا، تبعاً للملف الذي نتولاه، كذلك جرى على سبيل المثال عندما رفضنا إبطال قانون التمديد للمجلس النيابي، الأمر الذي جرّ علينا اتهامات وحملات من بعض القوى السياسية، لكننا لم نتأثر ولم نهتز، لأننا نعرف جيداً اننا لو أبطلنا هذا القانون وسط الشغور الرئاسي الذي كان سائداً آنذاك، لَفرطَ البلد ولكُنّا قد أطلقنا رصاصة الرحمة على الدولة، وبالتالي فنحن راعينا في قرارنا المصلحة الوطنية العليا».
وختاماً، يكشف سليمان أنه عازم، بعد مغادرته منصبه في رئاسة المجلس الدستوري، على إصدار كتاب حول تجربته، سيضمّنه «كل الوقائع والحقائق»، وهو «سيعجب خاطرك»...
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- عصام سليمان: الكيل طفح... وسنثأر لكرامتنا
- دمشق: هذا رأينا في عون وزيارته
- «القوات» في محور «الممانعة»!
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- رسائل بومبيو: كيف سيـــردّ نصرالله.. وماذا فعل بري؟
- خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»!
- عون لـ«شركاء التسوية»: «بدكُن تروقوا شوي..»
- تحذير "حريري" لباسيل: الهيكل سيسقط مئة "شقفة"
- خصوم للحريري عاتبون: لسنا "سوبرمان"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)