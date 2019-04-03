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الموازنة والكهرباء والنزوح... هل البلد ماشي؟

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 129
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الموازنة والكهرباء والنزوح... هل البلد ماشي؟

ربما يمكن أي مراقب من بعيد استعارة عبارة "البلد ماشي" بمجرد الاطلاع على سلاسة الاتفاق على اقرار خطة ‏الكهرباء في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، بعد جلسة عادية الخميس. وعلى رغم الاعتراض "القواتي"، ‏يبدو ان خطة وزيرة الطاقة سلكت طريقها في اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، ومن ‏المتوقع عقد اجتماع أخير اليوم لوضع اللمسات النهائية عليها، كما بدا ان شبه الاتفاق سينسحب أيضاً على مشروع ‏الموازنة الجديد الذي أدخل عليه وزير المال علي حسن خليل تعديلات اضافية بما يؤدي الى خفض العجز نحو 2.5 ‏في المئة بدل 1 في المئة متوقعة، وهو ما يلبي الحد الأدنى من مطالب المجتمع الدولي التي حددها في مؤتمر "سيدر" ‏وعبر دفاتر شروط البنك الدولي لتجنيب لبنان الانهيار المالي بعد الازمة الاقتصادية العميقة التي تزداد تجذراً‎.‎
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لكن النقاشات الحامية وتبادل التهم لا تعكس دائماً الصورة الايجابية، ولا كمية المشاكل المتراكمة والعصية على الحل، ‏ولا ملفات الفساد التي بدأت تتدحرج لتطيح رؤوساً من دون معالجة جذرية تطاول راس الهرم. فعلى رغم التحقيقات ‏التي تتناول قضاة ومديرين عامين وموظفين في دوائر مختلفة، الا ان غياب الخطة وفق مسؤول حزبي رفيع، لا ‏يؤدي الى علاج حقيقي بل يحقق عملية تجميل موقتة‎.‎
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وفي اجتماع اللجنة الوزارية للكهرباء أمس، علمت "النهار" من مصادر متابعة ان "وزيرة الطاقة ندى البستاني ‏توترت عندما طرح الوزير كميل أبو سليمان إحالة كل المناقصات على إدارة المناقصات واحتدم النقاش عندما أبلغ أبو ‏سليمان انه تحقق من رئيس دائرة المناقصات جان العلية من أن الجدول الزمني لدى ادارته قصير ولا يستغرق شهوراً ‏كما يروج، وقدم أبو سليمان ورقة مفصلة في هذا الخصوص". وجاء رأي وزير "حزب الله" محمد فنيش مؤيدا لوزراء ‏‏"القوات" من حيث ضرورة إحالة المناقصات على إدارة المناقصات والعودة الى مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ‏ان "البستاني قالت عندها يجب اجراء كل المناقصات في كل الوزارات في إدارة المناقصات فوافقها وزراء القوات ‏ووزير حزب الله‎".‎
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وقد تضاربت المصادر المتابعة أيضاً، فقالت مصادر أخرى قريبة من اللجنة الوزارية ان النقاش احتدم في الاجتماع ‏عندما قال وزير العمل كميل أبو سليمان انه طلب مشورة رئيس ادارة المناقصات حول كيفية اجراء المناقصة في ‏وزارة الطاقة، عندها تكلمت وزيرة الطاقة رافضة تدخل أي وزير في غير وزارته، وساندها في ذلك الوزراء محمد ‏فنيش وأكرم شهيب ويوسف فنيانوس رافضين ايضاً ومؤيدين موقف البستاني، كما حسم الموضوع الرئيس الحريري ‏معتبراً ان هذا الامر لا يجوز وطالبوا ابو سليمان الاعتذار، وهكذا كان‎.‎
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أما لجنة المال والموازنة، فناقشت ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات و"أوجيرو" في حضور وزير ‏الاتصالات محمد شقير. بعد الجلسة، لفت رئيس اللجنة ابرهيم كنعان الى ان "هيئة أوجيرو رأت أنها لا تخضع للقانون ‏‏46 علماً ان القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته وهو ما يتناقض مع رأي المحامي الذي ‏كلفته أوجيرو". وقال إن "هناك ارباكاً في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها اوجيرو تتحدث عن 221 مليار رواتب ‏سنوياً، أما المستند الذي قدمه الزميل النائب جهاد الصمد فيتحدث عن 323 مليار"، مشيراً ان "التعاقد والتوظيف مع ‏الـ453 شخصاً في اوجيرو جرى خارج الاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية‎".‎
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في الموازاة، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عقب جلسة اللجنة "اننا استمعنا الى المجلس الاعلى ‏للجمارك والى مدير عام الجمارك وهناك مشكلة على كل المستويات في الجمارك ونحن في وضع لا نحسد عليه من ‏جهة عدم التنسيق والتضارب في الصلاحيات". وتابع: "هناك هدر وفساد وعدم تطبيق قوانين في الجمارك وهذه ‏الأمور لا يمكن أن تستمر، ولجنة الادارة ستمارس دورها الرقابي". وكشف وجود شبكات غير شرعية في الجمارك ‏تسهل أعمال تهريب البضائع، بإعتراف المسؤولين المعنيين‎.‎
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ملف النازحين
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على صعيد آخر، يستمر ملف النازحين يشكل جرحاً نازفاً وسط تضارب في المواقف حيال التعامل معه، وتباعد في ‏الرؤى لمبادرات غير مكتملة لا تساهم الا في حل جزئي صغير من مشكلة تكاد تتحول أزمة وطنية اسوة بنظيرتها ‏الفلسطينية‎.‎
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وفي هذا الاطار تكرر التناقض ليس فقط حيال النظرة الداخلية الى طريقة الحل، وانما أيضاً حيال قراءة تفاصيل ‏المبادرة الروسية، اذ ان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، الذي قصد بكركي والتقى البطريرك مار بشارة ‏بطرس الراعي، صرح "اننا نعمل لتحقيق اعادة النازحين بالتعاون مع السلطات السورية وهذا أحد الأهداف الأساسية ‏في عملية التطبيع وغير مرتبط بالتسوية السياسية مع سوريا‎".‎
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وأوضح زاسبكين: "اننا نفضل ان نعمل وفقاً لخطة متواصلة، وهي خطة طويلة الأمد، وهذا العمل هو عمل جبار ‏ونعمل وفقاً لإمكاناتنا"، داعياً "جميع الأطراف الآخرين للمشاركة بنشاط لتأمين العودة"، معتبراً انه "في هذه الحالة ‏ان تم انضمام غربي او خليجي الى هذه العملية ومن دون شروط مسبقة سياسياً، سيكون الامر افضل للجميع لأن ‏القضية انسانية فقط‎".‎
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أما وزير الخارجية جبران باسيل، فأشار الى أن "الحكومة متفقة على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ‏ولكن عمليا لم نترجم هذا الاتفاق الى خطة تؤمن هذه العودة". وأكد أن "العودة تتأمن بتطبيق القانون اللبناني ‏وبالتعامل مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية وهذه ثلاثة أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها في اتجاه واحد". ‏وعن زيارته لسوريا، قال: "لم يطلب مني ذلك، ولسنا في حاجة إلى وساطة مع سوريا، فعلاقاتنا مباشرة معها"، ‏مضيفاً أنه "لا يجب التحجج بهذا الموضوع للتقصير في واجباتنا، كما أنه لا يجب أن يستعمل للمغالاة، كل ما نسعى ‏اليه هو التوازن واحترام السيادة في علاقتنا مع أي دولة، ومع سوريا تحديداً لنا مصلحة متبادلة في ذلك.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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