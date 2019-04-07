- زيارة موسكو وانقشاع وهْم «عودة النازحين»
- «خطة طوارئ» لبنانية للتصدي لعودة النفايات
- استعادة رفات جندي إسرائيلي فُقد خلال اجتياح لبنان في 1982
- كيف «يتسلّل» الحديد الإيراني الى لبنان
- مقرب من هتلر يكشف كلماته الأخيرة قبل انتحاره
- أمراض خفية تكمن خلف عدم القدرة على النوم ليلا
- شقيقة جاكسون تفضح سرا جنسيا عن والدها "الوحشي"
- خطة الكهرباء: بيروت 24 والمناطق 20.. والحريري للأوروبيين: ملتزمون إصلاحات "سيدر"
- الكهرباء وخفوضات الموازنة في المربع الأخير
- نتنياهو في موسكو والمسرح سوريا
- تسويق رئاسي لباسيل في موسكو؟
- منظومة «8 آذار» من فوق غير.. خلافاتها من تحت
- شخصية قريبة من «8 آذار»: لو ترشّح ريفي لفاز!
- برِّي يلتقي الرئيس العراقي: وحدتنا تقوّينا.. واعطني قاضياً أعطِك دولة
- بلنسية الثائر يلحق الهزيمة التاسعة بريال مدريد في الدوري
- بعد 15 عاماً على قصفها بالفوسفور: جيل ولادات مشوهة في الفلوجة
- أستراليا: حكومة بيرجيكليان الفضفاضة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
- أستراليا: حزب العمال يعلن دعم الحكومة في مساعدة فاتورة الطاقة
- التوقيت الشتوي يبدأ في هذه الولايات الأسترالية يوم الاحد 7/4/2019
- توقيف كارلوس غصن مجدّداً في طوكيو بناءً على شبهات جديدة
- بعد قمة تونس: عدم المبادرة ليس خياراً
- مبارك وبوتفليقة والخروج من الحكم
- بدون تعليق
- لجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة»
- أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة
- جعجع يحاكي باسيل: لا ثقة مسيحياً ولبنانياً… معركة استحقاقات بين ”القوات و”التيار العوني”
- معارضو باسيل «يؤطّرون» حركتهم: لسنا «حركة تصحيحة» في التيار!
- أوجيرو تضلّل لجنة المال
- هل يدفع القطاع العام فاتورة «الإصلاح»؟
- استغراب اوروبي لاداء عون
- خطة الكهرباء كأنها مصير لبنان.. سياسة واقتصاداً
- لبنانيتان من «أرض الخلافة»
- جبق: تغطية صحية لكل اللبنانيين
- القوات ومحارق بلدية بيروت
- جلسة «بترولية» للحكومة اليوم و«استثنائية» محتملة غداً للكهرباء
- وهْج الأحكام المرتقبة في جريمة اغتيال الحريري الأب بدأ يلفح بيروت
- توقعات الأبراج ليوم April 4, 2019
- سامر كبارة :أعلن عزوفي خوض غمار هذه المعركة الانتخابية المعروفة النتيجة سلفاً في ظل تقهقر المؤسسات الدستورية
- تفجير السلسلة خطر على البلد؟
- أصغر عارضة أزياء سورية: رفضت عروضا درامية... وأطمح للعالمية
- بعد صورتها العارية.. مدرسة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار
- "رفضت الرقص" لأصدقاء زوجها.. فعاقبوها ببشاعة
- ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات
- تقنية مذهلة لتجميل الأنف خلال 5 دقائق ودون جراحة!
- دراسات: مشروبات يتناولها الجميع تساعد على تطور السرطان
- أستراليا: الموازنة الفيدرالية 2019.. الفائزون والخاسرون
- أستراليا.. خبير اقتصادي: معونة 75 دولار لفواتير الطاقة "إهانة" والموازنة لم تأتِ بجديد
- الموازنة والكهرباء والنزوح... هل البلد ماشي؟
- جلسة عادية غداً و"كهربائية" متوقعة بعد غد.. وتعثّر التفاهم على نواب الحاكم
- دمشق ترفض تثبيت حق لبنان في ملكية مزارع شبعا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«حزب الله» ماضٍ في «معركته»: الفاسدون «قلِقون»! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
لبنان يستفز أميركا مجدداً: وزير خارجية فنزويلا ...الكاتب:
-
سقوط الحكومة إحتمال واقعي؟ ...الكاتب:
-
دمشق: هذا رأينا في عون وزيارته ...الكاتب:
-
زوبعة ولا حرب... والأولوية للداخل ...الكاتب:
-
هكذا ردّ الروس على هواجس عون «سياسياً» ...الكاتب:
-
بكركي تجمع جعجع وباســيل؟ ...الكاتب:
-
برِّي يلتقي السيستاني وعبد المهدي: مصالحة إيران ...الكاتب:
-
هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟ ...الكاتب:
-
الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض! ...الكاتب:
«خطة طوارئ» لبنانية للتصدي لعودة النفايات
بدأت الاجتماعات والنقاشات الجدية للتوصل لـ«خطة الطوارئ» التي يرجح أن تعتمدها الحكومة اللبنانية للتصدي لانفجار أزمة النفايات مجدداً، مع اقتراب مطمر برج حمود – الجديدة، من بلوغ سعته القصوى. فالاستراتيجية التي يفترض أن يتقدم بها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي ستكون بمثابة آلية تطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الذي أقره المجلس النيابي الصيف الماضي، لم تجهز بعد، في ظل تكتم الوزير ومقربين منه عن فحواها، علماً بأنها لن تكون قادرة على التصدي للأزمة المرتقبة خلال شهرين كحد أقصى.
وأعلن جريصاتي أخيراً أن تطلعاته تتلخّص في وضع وتطبيق الاستراتيجية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، القائمة على مبدأ الفرز من المصدر ولا مركزية المعالجة وتفعيل دور البلديات، وصولاً إلى بيئة نظيفة وسليمة، وتأهيل المكبات العشوائية.
ويتم حالياً اعتماد الطمر للتخلص من القسم الأكبر من نفايات بيروت وجبل لبنان، وإن كانت تتم معالجة جزء صغير منها عبر الفرز. وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، إلى أن مطمر الكوستابرافا (جنوب بيروت) لا يزال قادراً على استيعاب مزيد من النفايات لعام إضافي، وإذا تم تفعيل عملية الفرز قد يواصل الاستيعاب لسنوات، لافتاً إلى أنه بالمقابل فإن مطمر برج حمود - الجديدة سيبلغ سعته القصوى خلال شهرين أو 3 في أفضل الأحوال، مرجحاً أن تتم توسعته ليستقبل مزيداً من النفايات لتفادي عودتها إلى الشوارع.
وأوضح نجم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان ينتج يومياً نحو 8 آلاف طن من النفايات، والحل الأنسب للتخلص منها يكون باعتماد الفرز، ومن ثم تقنية الـ«RDF»، أي تحويل النفايات إلى طاقة بديلة للوقود، على أن يتم بالنهاية حرق ما يتبقى بمعامل الكهرباء أو غيرها من المعامل، أو تصديره إلى الخارج. وأضاف: «بلدية بيروت تطرح مثلاً حلاً متكاملاً لمعالجة نفاياتها، يقوم على مبدأ التفكك الحراري، الذي سيؤدي لأن تنتج النفايات طاقة، ونحن لا نمانع في هذا الحل إذا تم وضع ضوابط مرفقة برقابة صارمة، كما هو حاصل في قسم كبير من دول أوروبا».
وتعارض مجموعات المجتمع المدني وائتلاف إدارة النفايات خيار المحارق، إذ تعتبر أنها لا تناسب الواقع اللبناني ونوعية النفايات، وترى أنها ستكون لها تداعيات صحية كبيرة، نظراً لغياب الرقابة، وللفساد المستشري في الإدارات اللبنانية. وتشدد هذه المجموعات على أهمية اعتماد الفرز من المصدر كأساس لحل الأزمة.
ويعقد ائتلاف مكافحة النفايات اجتماعات مستمرة مع وزير البيئة، كان آخرها مساء الأربعاء، وقد وضع الائتلاف بحسب العضو فيه والاختصاصية في الإدارة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت، سمر خليل، مجموعة ملاحظات على الاستراتيجية التي تتجه الوزارة لاعتمادها، والتي وضعها استشاري أجنبي. وأشارت خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الاستراتيجية تلحظ المدى القريب كما البعيد؛ لكنها فضفاضة ولا تحدد تكلفة معينة، كما أن الأولويات التي تتطرق إليها ليست واضحة. وأضافت: «هذه الاستراتيجية لن تكون قابلة للاعتماد في المدى المنظور، ما سيحتم اعتماد خطة طوارئ لتوسعة المطامر المعتمدة، مع إمكانية إعادة فتح مطمر الناعمة للتصدي للأزمة المقبلة، مع بلوغ المطامر سعتها القصوى».
وأوضحت خليل أن «الاستراتيجية التي قد تعتمدها الوزارة لا تحدد تقنيات معينة لمعالجة النفايات؛ لكنها بالوقت عينه لا تتصدى للمحارق، وتضع شرطاً لجهة عدم وجوب إنشاء محرقة إذا كانت كمية النفايات تحت الـ100 ألف طن، علماً بأننا نعتبر أن هذه الكمية صغيرة، وقد تؤدي لإنشاء 25 محرقة على الأقل على مستوى لبنان». وأضافت: «بديل المحارق موجود، ويقول باعتماد الحلول المتكاملة التي تقوم على تخفيف الإنتاج والعوادم، والفرز من المصدر، على أن يتم طمر الكميات القليلة التي تبقى». وبحسب الائتلاف، فإن وزير البيئة أبلغ الأعضاء الذين التقوه، نيته اقتراح قانون لإعفاء البلديات من ديونها المالية، وإعطائها الحق في وضع رسوم لاسترداد كلفة إدارة النفايات، كي تتمكن البلديات من إنشاء معامل، واجتراح حلول خاصة بكل منها لمعالجة نفاياتها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- أصغر عارضة أزياء سورية: رفضت عروضا درامية... وأطمح للعالمية
- بعد صورتها العارية.. مدرسة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار
- التوقيت الشتوي يبدأ في هذه الولايات الأسترالية يوم الاحد 7/4/2019
- أستراليا: حكومة بيرجيكليان الفضفاضة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- زيارة موسكو وانقشاع وهْم «عودة النازحين»
- «خطة طوارئ» لبنانية للتصدي لعودة النفايات
- استعادة رفات جندي إسرائيلي فُقد خلال اجتياح لبنان في 1982
- كيف «يتسلّل» الحديد الإيراني الى لبنان
- خطة الكهرباء: بيروت 24 والمناطق 20.. والحريري للأوروبيين: ملتزمون إصلاحات "سيدر"
- الكهرباء وخفوضات الموازنة في المربع الأخير
- تسويق رئاسي لباسيل في موسكو؟
- برِّي يلتقي الرئيس العراقي: وحدتنا تقوّينا.. واعطني قاضياً أعطِك دولة
- لجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة»
- أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)