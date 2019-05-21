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نهاية ماراتونيات الموازنة: خفض العجز إلى 7,6 %

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 46 من الدقائق
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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نهاية ماراتونيات الموازنة: خفض العجز إلى 7,6 %

لن تحتمل الحكومة على الارجح تأجيلاً اضافياً لجلسات مناقشة الموازنة بعد الجلسة الـ17 التي سيعقدها ظهر اليوم ‏مجلس الوزراء في السرايا في "خاتمة الاحزان وبداية الافراح المالية" على حد قول وزير الصناعة وائل ابو فاعور ‏لان أي تمديد آخر للجلسات سيفضي الى مزيد من التعقيدات والفوضى الاحتجاجية في الشارع على غرار ما حصل ‏أمس امام السرايا الحكومية بالذات. ذلك انه مع الوعود القاطعة بان تكون جلسة اليوم هي نهاية المخاض المالي ‏الصعب والشاق الذي خاضته الحكومة لبلوغ الخفوضات القسرية والطوعية في آن واحد لعجز الموازنة الى ما دون ‏الـ8 في المئة، فان تساؤلات وشكوكاً مشوبة بريبة متعاظمة طرحت أمس حيال اكتساب الاعتصامات الاحتجاجية ولا ‏سيما منها اعتصام العسكريين المتقاعدين جوانب عنفية لم تكن مبررة بل جاءت نتيجة تحريك مفتعل للشائعات ثبت ‏عدم صحتها على ما أكد وزير الدفاع الياس بو صعب لوفد المعتصمين الذي التقاه وسط اشتداد خطر حصول مواجهة ‏بين القوى الامنية المكلفة حماية السرايا ومجموعات المتقاعدين العسكريين الذين حاولوا اقتحامها‎.‎


لا بل ان الشكوك في توظيف سياسي للتحركات الاحتجاجية اتخذت دلالاتها الابلغ مع تغريدتين لرئيس الحزب التقدمي ‏الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تساءل أولاً: "هل يعقل ان يقف بعض من الدولة يتفرج على البعض الاخر يقتحم السرايا ‏الحكومية.هل يعقل ان نصل الى هذه الدرجة من الفوضى فقط لانه مطلوب اعادة النظر في التدبير رقم ? في الحد ‏الادنى لترشيد الانفاق.ما هو المطلوب الفوضى والافلاس ورفض الاصلاح.ما هو المطلوب رقم 3 أو لا أمن؟‎".‎


ثم عاد وغرد لاحقاً: "هل علينا ان ندفع ثمن صراع الاجنحة داخل البيت الواحد من اجل الرئاسة؟ كفى تللك المهزلة ‏في ظل الصراع الاقليمي الذي بات واضحاً انه لن يوفر أحداً. نعم لاعادة النظر في جوانب من التدبير رقم 3 وكفى ‏تهربا من الاملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر.نريد من الرئيس عون حسم الامور‎ ".‎
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة يفترض انها الأخيرة لمناقشة الموازنة وأرقامها النهائية بعدما تمْ ‏خفض العجز الى 7,6%. وكان المجلس أجرى مراجعة اخيرة لأرقام موازنات الوزارات بعدما تمٌ ضبط نفقاتها الى ‏الحد الأدنى الممكن‎.‎


لكن المجلس لن يتجرأ على الاقتراب من رواتب موظفي والمتقاعدين القطاع العام على وقع أصوات المعتصمين في ‏ساحة رياض الصلح، وناقش أمس رواتب الرؤساء والنواب والوزراء وتبين ان مخصصات رئيس الجمهورية لا يمكن ‏المس بها طوال ولايته عملاً بمادة دستورية، انما يمكن تعديلها مع رئيس مقبل‎.‎
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وينتظر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قراراً بالنسبة الى تعويض النواب السابقين فلا تبقى بصفة دائمة‎.‎
وفيما بدا وزير المال علي حسن خليل مستعجلاً الانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها بعدما استنفد البحث في كل ‏المواد والأرقام، اصر وزير الخارجية جبران باسيل على اعطاء كل الوقت اللازم لإنجاز الموازنة ومناقشة أمور يراها ‏مرتبطة بالاقتصاد ومنها 20 مشروعاً لوزارة الاقتصاد سيبحث فيها في جلسة اليوم‎.‎
وصرح باسيل بعد الجلسة: "صحيح إننا نعد موازنة لكننا نعد معها اقتصاداً ونناقش ملفات عالقة منذ عشرات السنين ‏كالعمالة الأجنبية وملفات الاقتصاد وادخلنا مواد قانونية جديدة وصلت الى 90 مادة". وأضاف: "من يقول اننا سننتهي ‏اليوم او غدا فاننا نقوم بعمل لأول مرة ولا داعي لإعطاء مهل‎".‎


اما الوزير علي حسن خليل فرأى ان كلام الوزير باسيل عن التأخير "لا مبرر له وتجاوز المنطق ويؤدي إلى استمرار ‏التوتر في الشارع". ونقل خليل عن رئيس الوزراء سعد الحريري قوله إن "لا مبرر للتأخير وكان يجب أن ننتهي ‏اليوم" (امس‎).‎
واشارت مصادر وزارية الى اقرار الرسم المقطوع 2 في المئة على المستوردات حماية للانتاج الوطني، وهي ‏الضريبة التي اقترحها فريق "لبنان القوي"، وقام حولها اعتراض من الفريق الآخر، فخفضت النسبة المقترحة من 3 ‏الى 2 في المئة، واستثني منها الدواء وكل ما يعتبر حاجة للصناعة اللبنانية وللإنتاج المحلي،كالآلات والماكينات ‏والأسمدة والسيارات الصديقة للبيئة. كما نوقش وضع رسم على رخص السلاح والزجاج الداكن وعلى النارجيلة‎.‎


وفي النتيجة أمكن خفض العجزالى 7,67 % في المئة بعدما كان 11,47 في المئة‎.‎
كذلك تم الاتفاق على زيادة على رسم الطابع في وزارة الخارجية، فرفع من الف إلى 5 الاف ليرة‎.‎


وقالت مصادر وزارية إن جو النقاش في الجلسة كان بناء وإيجابياً، وأحرز تقدم واضح، كما أدخلت مواد عدة على ‏مشروع الموازنة نتيجة النقاشات‎.‎


ودخل مجلس الوزراء مجدداً في جدل حول توظيف نحو 500 فائز في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وكالعادة حصل ‏الجدل حول كون الدستور لا ينص سوى على المناصفة في الفئة الأولى، من وجهة نظر "حزب الله" و"أمل " ‏والاشتراكي، فيما اعترض باسيل مدعوماً باجتهاد دستوري من الوزير سليم جريصاتي، وأدى التباين الى طي الملف ‏مجدداً‎.‎
وقال الوزير يوسف فنيانوس ان في الطيران المدني 11 موظفاً متقاعداً ينتهي عقدهم الآن وهو مضطر الى تجديد ‏العقود معهم بسبب الشغور في الملاك وعدم ملء هذا الشغور جراء الخلاف على الخلل الطائفي في الفائزين‎.‎


ومساء أمس وزعت النسخ المعدلة لمشروع قانون الموازنة على الوزراء بعد ادخال كل التعديلات التي طرأت عليه ‏بفعل مناقشات مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره اليوم. وتنشر "النهار" النص الحرفي للمشروع المعدل في موقعها ‏الالكتروني‎.‎


ساترفيلد و"الايجابيات‎"‎
وسط هذه الاجواء عاد امس الى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، بعد ‏محطة له في اسرائيل والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية ‏والبرية‎.‎


كذلك استقبل الرئيس الحريري الديبلوماسي الأميركي في السرايا الحكومية، في حضور الوزير السابق غطاس ‏خوري.ومساء التقى ساترفيلد وزير الخارجية جبران باسيل‎.‎
وأفادت مصادر مواكبة لتحرك ساترفيلد أنه أطلع المسؤولين على الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية والملاحظات ‏التي وضعت في هذا الخصوص‎.‎


وذكرت المصادر إنه "يمكن القول إن جملة من الأمور ما زالت تحتاج إلى إيضاحات من الجانب الإسرائيلي على رغم ‏إظهاره بعض الليونة حيال بنود في الورقة". وعلى رغم كل ذلك يمكن القول إن الأمور تسير نحو "الايجابية‎".‎
وبات معلوماً أن ساترفيلد سيعود إلى إسرائيل لمتابعة اتصالاته وحصول لبنان على أجوبة أخرى‎.‎


وأكد المسؤولون اللبنانيون الذين التقوا ساترفيلد أمس أن موقف لبنان لم يتبدل وهو يصر على ترسيم الحدود في البر ‏والبحر في آن واحد وفي رعاية الأمم المتحدة وأميركا ليشرفا معا على وساطة نزيهة تساعد في بلورة الحلول ‏المطلوبة‎.‎


وتبين للجانب اللبناني أن موقف واشنطن تبدل بعد زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو لبيروت. وتعمل أميركا هنا ‏على تقديم المساعدة اللازمة بين لبنان وإسرائيل‎.‎
وأعلنت المصادر المتابعة لزيارة ساترفيلد أن موقف لبنان يركز على الأتي‎:‎


‎- ‎التلازم بين الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل وعدم تجزئتها‎.‎


‎- ‎البدء بالتنفيذ معا في المحلين وفي وقت واحد
وتبقى العبرة في كل هذه العملية من التطبيق وهذا ما يهم لبنان من أجل أن تثمر كل هذه الاتصالات والمحاولات ‏الايجابيات المطلوبة‎.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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